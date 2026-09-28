Dini değerlere yönelik alaycı ifadeleriyle büyük tepki çeken sözde komedyen Deniz Göktaş, sanal medyada yayınladığı videolara ilişkin 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Göktaş’ın “suç ve suçluyu övme” suçlamasından beraat etmesine karar verirken, “dini değerleri aşağılama” suçlamasından 7 ay 15 gün, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından ise 11 ay 20 gün olmak üzere toplamda 1 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası verdi. Kararla birlikte Göktaş tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sanal medya platformlarında yayınladığı videolara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle tutuklanan Deniz Göktaş, bugün hakim karşısına çıktı. Duruşma, İstanbul 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonunda görüldü.

3 SUÇTAN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Deniz Göktaş, mahkemede yaptığı savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Sözlerim hatalı, alışılmadık veya kulak tırmalayıcı bulunabilir. Bunlar tartışılabilir. Ancak bunun saygısızlık ve aşağılama düzeyine ulaştığını düşünmüyorum" iddiasında bulundu.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Duruşma savcısı esas hakkında mütalaasında, Deniz Göktaş'ın sinat edilen suçlardan cezalandırılmasını ve tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme, Göktaş'ın "suç ve suçluyu övme" suçlamasından beraat etmesine karar verirken, "dini değerleri aşağılama" suçlamasından 7 ay 15 gün, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından ise 11 ay 20 gün olmak üzere toplamda 1 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası verdi. Kararla birlikte Göktaş tahliye edildi.