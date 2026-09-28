ABD'de TikTok'a çocuklar için 2 saat sınırı! 100 milyon dolar ödeyecek
TikTok, çocukları aşırı kullanıma teşvik ettiği iddiasıyla ABD'nin Alabama eyaletinde açılan davada uzlaşmaya vardı. Şirket, 100 milyon dolar ödeyecek ve çocukların platform kullanımına yönelik yeni kısıtlamalar getirecek. Yapay Zeka Bilimcisi Dr. Yusuf Kartal A Haber'de sosyal medya şirketlerinin pazar dışında kalmak yerine kısıtlamaları kabul ederek faaliyetlerini sürdürmeyi tercih ettiğini belirterek, Türkiye'nin dijital platformlara yönelik düzenlemelerde önemli bir altyapıya sahip olduğuna dikkat çekti.
Sosyal medya platformu TikTok, çocukları aşırı kullanıma teşvik edecek şekilde tasarlandığı iddiasıyla ABD'nin Alabama eyaletinde açılan davada 100 milyon dolar ödeme yapma ve çocukların platform kullanımını sınırlandıracak yeni önlemler alma konusunda uzlaşmaya vardı.
TİKTOK 100 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK
BBC'nin haberine göre, TikTok ile Alabama eyaleti arasında varılan uzlaşma kapsamında şirket, davacı tarafa 100 milyon dolar ödeyecek ve çocukların platform kullanımına yönelik bir dizi önlem alacak.
ÇOCUKLARA GÜNLÜK 2 SAAT KULLANIM HAKKI
Buna göre Alabama'daki çocukların TikTok kullanımına günlük 2 saat sınırı getirilirken, gece ve okul saatlerinde çocukların uygulamaya erişimi de kısıtlanacak. Şirket ayrıca, ebeveynlerin çocuklarının platform kullanımını daha kapsamlı şekilde denetleyebilmesine imkan tanıyacak.
45 GÜN İÇİNDE ÖDENMESİ GEREKİYOR
TikTok'un 100 milyon dolarlık ödemeyi 45 gün içinde yapması gerekirken, uzlaşma koşullarının yerine getirilmemesi halinde Alabama eyaletine 300 milyon dolara kadar ek ödeme yapması öngörülüyor.
"SİSTEM DIŞINDA KALMAKTANSA KISITLAMAYI KABUL EDİYORLAR"
Sosyal medya devlerinin ticari yaklaşımlarına ve ceza süreçlerine değinen Yapay Zeka Bilimcisi Dr. Yusuf Kartal, "Yani burada tabii ki ekonomik olarak değerlendirdiğimizde ticari firmalar biliyorsunuz kar amaçlı hareket ediyorlar. Tamamen sistemin dışında kalmaktansa burada karını minimize edip sürdürülebilirliği sağlamak tabii ki daha karlı. Burada özellikle platformlar bir şekilde çocuklara karşı olan istismarları, zararlı içerikleri engellemeye çalışıyorlar. Ancak platformun büyük bir eyaletin kullanımı dışında kalmasındansa çeşitli kabulleri sağlayarak, zaten ailelerin de beklentilerini karşılayarak bir sınırlandırmayı uygulama eliyle getirmek sanırım ticari anlamda daha faydalı olduğuna karar verdikleri bir durum." ifadelerini kullandı.