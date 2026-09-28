"SÜREKLİ BİZİ EKRANDA TUTMAYA ÇALIŞIYOR"

TikTok'un durumu kabullendiğini belirten Dr. Yusuf Kartal, "Birçok akademik çalışmada da özellikle bu kaydırarak kullandığımız sosyal medya uygulamalarının aslında bağımlılık yaptığı, bizi orada süre geçirmekten alıkoymadığı ve sürekli orada bizi tutmaya çalıştığı zaten bilinen şeyler. Bundan dolayı bunu reddetmek pek olası değil. Bunu kabul edip daha uygun bir çerçeveye çekmek de ticari anlamda TikTok için daha doğru olacaktır." sözleriyle aktardı.