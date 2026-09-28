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ABD'de TikTok'a çocuklar için 2 saat sınırı! 100 milyon dolar ödeyecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD'de TikTok'a çocuklar için 2 saat sınırı! 100 milyon dolar ödeyecek

TikTok, çocukları aşırı kullanıma teşvik ettiği iddiasıyla ABD'nin Alabama eyaletinde açılan davada uzlaşmaya vardı. Şirket, 100 milyon dolar ödeyecek ve çocukların platform kullanımına yönelik yeni kısıtlamalar getirecek. Yapay Zeka Bilimcisi Dr. Yusuf Kartal A Haber'de sosyal medya şirketlerinin pazar dışında kalmak yerine kısıtlamaları kabul ederek faaliyetlerini sürdürmeyi tercih ettiğini belirterek, Türkiye'nin dijital platformlara yönelik düzenlemelerde önemli bir altyapıya sahip olduğuna dikkat çekti.

Sosyal medya platformu TikTok, çocukları aşırı kullanıma teşvik edecek şekilde tasarlandığı iddiasıyla ABD'nin Alabama eyaletinde açılan davada 100 milyon dolar ödeme yapma ve çocukların platform kullanımını sınırlandıracak yeni önlemler alma konusunda uzlaşmaya vardı.

ABD'DEN TİKTOK'A CEZA!

TİKTOK 100 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

BBC'nin haberine göre, TikTok ile Alabama eyaleti arasında varılan uzlaşma kapsamında şirket, davacı tarafa 100 milyon dolar ödeyecek ve çocukların platform kullanımına yönelik bir dizi önlem alacak.

ABD'de TikTok'a çocuklar için 2 saat sınırı! 100 milyon dolar ödeyecek - 1

ÇOCUKLARA GÜNLÜK 2 SAAT KULLANIM HAKKI

Buna göre Alabama'daki çocukların TikTok kullanımına günlük 2 saat sınırı getirilirken, gece ve okul saatlerinde çocukların uygulamaya erişimi de kısıtlanacak. Şirket ayrıca, ebeveynlerin çocuklarının platform kullanımını daha kapsamlı şekilde denetleyebilmesine imkan tanıyacak.

ABD'de TikTok'a çocuklar için 2 saat sınırı! 100 milyon dolar ödeyecek - 2

45 GÜN İÇİNDE ÖDENMESİ GEREKİYOR

TikTok'un 100 milyon dolarlık ödemeyi 45 gün içinde yapması gerekirken, uzlaşma koşullarının yerine getirilmemesi halinde Alabama eyaletine 300 milyon dolara kadar ek ödeme yapması öngörülüyor.

"SİSTEM DIŞINDA KALMAKTANSA KISITLAMAYI KABUL EDİYORLAR"

Sosyal medya devlerinin ticari yaklaşımlarına ve ceza süreçlerine değinen Yapay Zeka Bilimcisi Dr. Yusuf Kartal, "Yani burada tabii ki ekonomik olarak değerlendirdiğimizde ticari firmalar biliyorsunuz kar amaçlı hareket ediyorlar. Tamamen sistemin dışında kalmaktansa burada karını minimize edip sürdürülebilirliği sağlamak tabii ki daha karlı. Burada özellikle platformlar bir şekilde çocuklara karşı olan istismarları, zararlı içerikleri engellemeye çalışıyorlar. Ancak platformun büyük bir eyaletin kullanımı dışında kalmasındansa çeşitli kabulleri sağlayarak, zaten ailelerin de beklentilerini karşılayarak bir sınırlandırmayı uygulama eliyle getirmek sanırım ticari anlamda daha faydalı olduğuna karar verdikleri bir durum." ifadelerini kullandı.

ABD'de TikTok'a çocuklar için 2 saat sınırı! 100 milyon dolar ödeyecek - 3

"SÜREKLİ BİZİ EKRANDA TUTMAYA ÇALIŞIYOR"

TikTok'un durumu kabullendiğini belirten Dr. Yusuf Kartal, "Birçok akademik çalışmada da özellikle bu kaydırarak kullandığımız sosyal medya uygulamalarının aslında bağımlılık yaptığı, bizi orada süre geçirmekten alıkoymadığı ve sürekli orada bizi tutmaya çalıştığı zaten bilinen şeyler. Bundan dolayı bunu reddetmek pek olası değil. Bunu kabul edip daha uygun bir çerçeveye çekmek de ticari anlamda TikTok için daha doğru olacaktır." sözleriyle aktardı.

"KISITLAR DAHİLİNDE HİZMET VERECEK"

İnsan psikolojisinin ve platform tasarımının kesişimine işaret eden Dr. Yusuf Kartal, "Aslında bir şeyi çok hızlı tüketme, yani verinin çok fazla olduğu bir ortamda çok hızlı veriyi tüketme eğilimi zaten insanların doğası gereği olan bir şey. Bundan dolayı burada uygulamanın kullanıcıyı uygulamada tutmaya çabalaması da öngörülebilir, kabul edilebilir bir şey. Ancak buradaki iki durum birbirini çapraz olarak doğruluyor. Evet, uygulama içerisinde tutmaya çalışıyor ama regülasyonlara tabi olarak kısıtlamayı da kabul ediyor. TikTok aslında 'Ben hizmetimi vermeye devam edeceğim ama gerekli süre kısıtlarını da sağlamaya devam edeceğim' diyor ve kısıtlar dahilinde uygulamayı kullandırmaya devam edeceğini belirtiyor." şeklinde konuştu.

ABD'de TikTok'a çocuklar için 2 saat sınırı! 100 milyon dolar ödeyecek - 4

"PLATFORMLAR KARARLARI TANIMAKTA GECİKİYOR"

Türkiye'nin yasal altyapısının gücüne ve yerli platformların gerekliliğine vurgu yapan Dr. Yusuf Kartal, "Aslında Türkiye bu anlamda dijital mecralar konusunda oldukça iyi durumda diyebiliriz. Çünkü regülasyonlarını belirlemeye çalışıyor, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu var ve sürekli çalışmalarını devam ettiriyor. Burada asıl zorluklar, bu küresel platformların yerel mahkemelerin kararlarını tanımasındaki gecikmeleri, dezenformasyon ya da suç içeriklerine karşı anında aksiyon alamamaları gibi durumlardır. Adli makamların anında veri taleplerine karşı hızlı verilecek aksiyonlar, yerli ve milli platformların öne çıkmasını belki de daha elzem hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de TikTok'a çocuklar için 2 saat sınırı! 100 milyon dolar ödeyecek - 5

YERLİ PLATFORM VURGUSU

Küresel uygulamaların geçmişte yaşadığı yaptırımları da hatırlatan Kartal, "Geçmişte olduğu gibi Discord ve PayPal gibi küresel uygulamalar, regülasyonları tam olarak karşılayamadıkları ve kaldırmaları gereken içeriklerde doğru hamleleri yapmadıkları için zamanında yasaklanmışlardı. Yazılım konusunda Türkiye olarak iyi bir yerdeyiz, iyi bir yazılım üreticisi ülkeyiz. Canlı yayın platformları olarak yerli ve milli yazılımcılarımız üretim yapıyor. Bu konuda girişimler mevcut; 'Mimi' gibi canlı yayın platformları test aşamalarına geçti. Belki de ilerleyen dönemde Türkiye'de TikTok'a rakip bir uygulama göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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