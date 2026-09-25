İsmail Kokuroğlu (Foto: Ahaber.com.tr)

İsmail Kokuroğlu (Yurt dışı Yakalama Kararı):

AGMLAB A.Ş., MRD A.Ş. ve BARIŞ ATA A.Ş.'nin ortağı olduğu,

FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında 24/12/2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmi Gazetede ilan edildiği üzere hakkında Malvarlığı Dondurma Kararı verildiği,

Açık kaynak taramasına göre, "Sezai" kod adını kullandığı, FETÖ/PDY terör örgütünün savunma casusu olduğu, İzmir'de mahrem askeri imamlığı, Ankara'da Deniz Kuvvetleri mahrem imamlığı yaptığı, böcek davası sanığı olduğu, MRD A.Ş'nin belli bir dönem ortaklarından Erdal Çoban ve Sadettin Özkan ile birlikte FETÖ/PDY terör örgütünün bilişim uzmanları olarak nitelendirildikleri,

15 Temmuz hain darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten Hakan Çiçek'ten önceki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sivil imamı olduğuna dair bilgilerin bulunduğu,

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu, Bylock içeriklerinde soruşturma kapsamında herhangi bir bulguya rastlanılmadığı, bu program üzerinden Hakan Çiçek ve Erdal Çoban ile bağlantı kurdukları,

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün tepe yöneticilerinden Süleyman Tiftik isimli şahıs ile çeşitli zaman aralıklarında görüşme kayıtlarının bulunduğu,

FETÖ/PDY'nin ABD'deki kampına rahatlıkla girip çıkabilen şahıslar arasında yer aldığı ve 13.08.2018'de FETÖ/PDY mensuplarınca usulsüz biçimde ve rüşvet karşılığında UYAP'ta "FETÖ/PDY kapsamında kaydının bulunup bulunmadığı" sorgusu yaptırılan şahıslardan olduğuna istihbari bilgilerin bulunduğu,

Çok sayıda örgütsel olduğu değerlendirilen ankesör/büfe aranma kayıtlarının bulunduğu,

En son 11/08/2014 tarihinde İstanbul-Atatürk Havalimanı'ndan ülkeden çıkış kaydı olduğu tespit edildi.