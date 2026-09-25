Erdal Çoban (Foto: Ahaber.com.tr)
Erdal Çoban (Yurt dışı Yakalama Kararı):
Barış Ata A.Ş. isimli şirketin ise 2008-2014 yılı içerisinde ortaklığının bulunduğu,
MRD A.Ş. isimli şirkette 2012-2015 yılı içerisinde ortaklığının bulunduğu,
Açık kaynak taramasına göre, MRD A.Ş.'nin diğer ortaklarından İsmail KOKUROĞLU' ve Sadettin ÖZKAN'la birlikte FETÖ/PDY terör örgütünün bilişim uzmanları olarak nitelendirildikleri,
FETÖ/PDY'nin mahrem hizmetler yapılanmasında yer aldığı,
FETÖ/PDY'nin Avrupa'daki eğitim kurumlarının Türkiye'deki bağlantı noktası olduğunun belirtildiği,
Şahsın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün gizli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu, aralarında İsmail Kokuroğlu, Hakan Çiçek, Ali Ursavaş (Çin Halk Cumhuriyeti Sorumlusu), Ali İhsan Yılmaz (Avrupa'da Öğretmenlerin Atanmasında Sorumlu), Mustafa Pehlivan (Macaristan Ülke İmamı) 'ın bulunduğu çok sayıda örgüt mensubunun ekli olduğu ancak Bylock içeriklerinde soruşturma kapsamında herhangi bir belgeye rastlanılmadığı,
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün tepe yöneticilerinden Abdulkadir Aksoy isimli şahıs ile görüşme kayıtlarının bulunduğu,
Çok sayıda örgütsel olduğu değerlendirilen ankesör/büfe aranma kayıtlarının bulunduğu,
13.08.2018'de FETÖ/PDY mensuplarınca usulsüz biçimde ve rüşvet karşılığında UYAP'ta "FETÖ/PDY kapsamında kaydının bulunup bulunmadığı" sorgusu yaptırılan şahıslardan olduğuna istihbari bilgilerin bulunduğu,
Eşi Ayşegül Çoban ile birlikte Aralık 2019 itibariyle Belçika'ya iltica ettikleri ve Erdal Çoban'ın FETÖ/PDY Belçika yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği,
Hakkında çok sayıda FETÖ/PDY içerisinde mahrem düzeyinde faaliyet gösterdiğine dair beyanların bulunduğu,
En son 22/07/2016 tarihinde İstanbul-Atatürk Havalimanı'ndan ülkeden çıkış yaparak FAS'a gittiği belirlendi.
Sadettin Özkan (Foto: Ahaber.com.tr)
Sadettin Özkan (Yurt dışı Yakalama Kararı):
Barış Ata A.Ş. isimli şirketin ise 2011-2012 yılı içerisinde ortaklığının bulunduğu,
MRD A.Ş. isimli şirketin 2010-2020 yılı içerisinde ortaklığının bulunduğu, en son 18/07/2016 tarihinde İstanbul-Atatürk Havalimanı'ndan yurttan çıkış kaydı olduğu, buna rağmen MRD A.Ş. isimli şirket sahipliğinin 13/02/2020 tarihine kadar devam ettiği ve bu tarih itibarıyla pay devrini Abdurrahman Özkan'a yaptığı,
Açık kaynak taramasına göre, MRD A.Ş.'nin diğer ortaklarından İsmail Kokuroğlu ve Erdal Çoban'ın birlikte FETÖ/PDY terör örgütünün bilişim uzmanları olarak nitelendirildikleri,
Geçmişte sıklıkla yurt dışına çıktığı ve Rusya/ Novosibirsk'te ev satın alarak FETÖ/PDY kontrolündeki evlerin kurulmasına aracılık ettiği, Haziran 2014'te ABD/Pensilvanya-Saylorsburg'ta örgüt lideri Fetullah Gülen'in kaldığı yerleşkede konakladığı, hali hazırda İngiltere'de bulunduğunun belirtildiği,
Hakkında FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösterdiğine dair beyanların bulunduğu,
Örgütsel olduğu değerlendirilen ankesör/büfe aranmalarının olduğu, (Faik Akbaba ile) 18/07/2016 tarihinde İstanbul-Atatürk Havalimanı'ndan yurttan çıkış kaydı olduğu tespit edildi.
Faik Akbaba (Foto: Ahaber.com.tr)
Faik Akbaba (Yurt dışı Yakalama Kararı):
MRD A.Ş. isimli şirkette 2010-2012 yılı içerisinde ortaklığının bulunduğu,
Şahsın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün gizli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu, aralarında Hakan Çiçek, Erdal Çoban (Yazılımcı), Mustafa Özcan (Başyüceler Şurası Başkanı), Necmettin Eskici, Mehmet Mutlu Karaosman, Durmuş Temel (Azerbaycan Sorumlusu), Talip Büyük (Kuzey Irak Sorumlusu), Ahmet Şevik (Türkmenistan Sorumlusu), Numan Erdoğan (Afganistan Sorumlusu), Ali Ursavaş (Çin Halk Cumhuriyeti Sorumlusu), Ersin Karaoğlan (Hindistan Sorumlusu), Eşref Sağlam (Ülke İmamı), Osman Karaca (Meksika Sorumlusu), Yüksel Kaya (Belçika Sorumlusu), İsmail Yapıcı (Sırbistan Sorumlusu), Ali Kökten (Tunus Sorumlusu), Yusuf Temizkan (Gana Sorumlusu), Hüseyin Kocacenk (Sudan Sorumlusu), Mustafa Pehlivan (Macaristan Ülke İmamı) ve Rıdvan Saman (Nijerya Sorumlusu)'ın bulunduğu çok sayıda örgüt mensubunun ekli olduğu ancak Bylock içeriklerinde soruşturma kapsamında herhangi bir belgeye rastlanılmadığı,
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibatı ve iltisakı olduğu gerekçesi ile 667 sayılı KHK ile kapatılan Atlantik Eğitim Yayın Taşımacılık Bilgisayar Ticaret Anonim Şirketinde ve Sürat Eğitim Araç ve Büro Sistemleri Anonim Şirketlerinde SGK kaydının bulunduğu,
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Tepe Yöneticilerinden olan Rıdvan Akovalı, Talip Büyük, Ali Bayram ve Osman Hilmi Özdil isimli şahıslar ile çeşitli tarihlerde görüşme kayıtlarının bulunduğu,
Örgütsel olduğu değerlendirilen ankesör/büfe aranmalarının olduğu, (Sadettin Özkan ile)
Denizli İl Eğitim Danışmanı ve Jandarma Mahrem (Ankara Sorumlusu) düzeyinde faaliyet gösterdiğine dair hakkında beyanların bulunduğu, Caner A/K kullandığı,
En son 17/07/2016 tarihinde İstanbul-Atatürk Havalimanı'ndan ülkeden çıkış kaydı olduğu tespit edildi.