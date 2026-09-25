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MASAK’ın EMİS sistemine FETÖ sızması: 22 kişilik şebeke deşifre edildi! Akıncı Üssü sanıklarından bilişimcilere isim listesi ahaber.com.tr'de

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MASAK’ın EMİS sistemine FETÖ sızması: 22 kişilik şebeke deşifre edildi! Akıncı Üssü sanıklarından bilişimcilere isim listesi ahaber.com.tr'de

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Siyasal veya Askerî Casusluk' soruşturmasında, MASAK'ın kritik finansal veri altyapısı Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) yönelik yetkisiz sorgulamalar ve FETÖ bağlantıları deşifre edildi. Soruşturma dosyasında, sistemin yazılım süreçlerinin örgütün mahrem yapısına mensup şirketler eliyle yürütüldüğüne ilişkin belgeler soruşturma dosyasında yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "Siyasal veya Askerî Casusluk" soruşturmasında, MASAK bünyesindeki Entegre Mali İstihbarat Sistemi'nin (EMİS) 2012-2018 yılları arasında FETÖ bağlantılı kişilerce ele geçirilmesine ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında, örgütün askeri, bilişim ve savunma sanayii yapılanmasında yer alan isimlerin, paravan şirketler üzerinden sisteme erişim sağladığı ve hassas finansal verilerin örgüte aktarıldığı belirlendi.

MASAK’ın EMİS sistemine FETÖ sızması: 22 kişilik şebeke deşifre edildi! Akıncı Üssü sanıklarından bilişimcilere isim listesi ahaber.com.tr'de - 1

SORUŞTURMA 2019'DAKİ BİLDİRİMLE BAŞLADI

Soruşturmanın temeli, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına gönderdiği 10 Eylül 2019 tarihli yazıyla atıldı. Yazıda, EMİS üzerinde yetkisiz sorgulamalar gerçekleştirildiğine ilişkin emarelere rastlandığı bildirildi. Bu bildirim üzerine Vergi Denetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, Devlet Denetleme Kurulu ve İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan raporlar incelemeye alındı. Savcılık koordinesinde yürütülen soruşturmada; sistemin geliştirilme süreci, ihaleleri alan şirketler, ortaklık yapıları ve PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler) koruma sisteminin devre dışı bırakılması süreci mercek altına alındı.

MASAK’ın EMİS sistemine FETÖ sızması: 22 kişilik şebeke deşifre edildi! Akıncı Üssü sanıklarından bilişimcilere isim listesi ahaber.com.tr'de - 2

EMİS'İN GELİŞTİRİLMESİNDE AGMLAB A.Ş. DETAYI

Dosyadaki tespitlere göre, 2011-2012 yıllarındaki bakım ve destek süreçlerinin ardından, 30 Haziran 2012 sonrasında EMİS yazılımına ilişkin hizmet doğrudan AGMLAB A.Ş. tarafından yürütülmeye başlandı. Şirket, 2018 yılına kadar sistemin geliştirilmesinde kritik roller üstlendi. 2012-2018 dönemi, MASAK'ın mali istihbarat altyapısı ile soruşturma kapsamındaki şüpheli şirket ağı arasındaki ilişkinin incelendiği temel zaman dilimini oluşturdu.

MASAK’ın EMİS sistemine FETÖ sızması: 22 kişilik şebeke deşifre edildi! Akıncı Üssü sanıklarından bilişimcilere isim listesi ahaber.com.tr'de - 3

ŞİRKETLER ARASINDAKİ KARANLIK BAĞLANTILAR

Şirket kayıtlarına ilişkin incelemelerde, özellikle 2010 yılından itibaren AGMLAB A.Ş., MRD A.Ş. ve Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yöneticilik ilişkileri bulunduğu tespit edildi. Bazı ortakların şirketler arasında gerçekleştirilen pay alım ve satımları yoluyla farklı şirketlerde yer aldığı belirlendi. Dosyaya göre Barış Ata A.Ş., 23 Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kapatıldı. Bilişim sektöründe faaliyet gösteren AGMLAB A.Ş. ile MRD A.Ş.'nin ise 2010-2024 yılları arasında başta MASAK olmak üzere çeşitli kamu kurumlarından işler aldığı, söz konusu işler karşılığında iki şirkete toplam 210 milyon 764 bin 705 lira ödeme yapıldığı dosya kapsamındaki incelemelerde belirlendi.

MASAK’ın EMİS sistemine FETÖ sızması: 22 kişilik şebeke deşifre edildi! Akıncı Üssü sanıklarından bilişimcilere isim listesi ahaber.com.tr'de - 4

MAHREM İMAMLAR DİJİTAL MASA BAŞINDA!

Soruşturmanın önemli başlıklarından birini ise şirketlerin ortak ve yöneticileri hakkında yapılan FETÖ/PDY bağlantısı incelemeleri oluşturdu. Dosyada yer alan bilgi ve belgeler, yargı kayıtları, ByLock tespitleri, ankesörlü ve büfe telefon arama analizleri, tanık ve şüpheli beyanları ile istihbari bilgilerin birlikte değerlendirildiği belirtildi. Bu kapsamda bazı şirket ortakları hakkında FETÖ/PDY'nin askerî mahrem yapılanması, bilişim yapılanması, Deniz Kuvvetleri yapılanması, Jandarma mahrem yapılanması ve savunma sanayii kuruluşlarına yönelik mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiklerine ilişkin tespitler bulunduğu aktarıldı.

MASAK’ın EMİS sistemine FETÖ sızması: 22 kişilik şebeke deşifre edildi! Akıncı Üssü sanıklarından bilişimcilere isim listesi ahaber.com.tr'de - 5

AKINCI ÜSSÜ SANIKLARINDAN BİLİŞİM İMAMLARINA KADAR SKANDAL BAĞLANTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen MASAK'ın Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) yönelik "Siyasal veya Askerî Casusluk" soruşturmasında gözaltına alınan ve aralarında eski üst düzey kamu görevlileri, yazılımcılar ile 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinin de bulunduğu 22 şüphelinin dosyadaki rolleri netleşti.

MASAK’ın EMİS sistemine FETÖ sızması: 22 kişilik şebeke deşifre edildi! Akıncı Üssü sanıklarından bilişimcilere isim listesi ahaber.com.tr'de - 6

MASAK CASUSLUK SORUŞTURMASINDA KRİTİK LİSTE

FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı şirketler aracılığıyla devletin mali hafızasına sızdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda, aralarında eski MASAK başkan yardımcıları, daire başkanları, bilişim uzmanları ve şirket ortaklarının bulunduğu 22 kişinin şüpheli şu şekilde :

İsmail Kokuroğlu (Foto: Ahaber.com.tr)İsmail Kokuroğlu (Foto: Ahaber.com.tr)

İsmail Kokuroğlu (Yurt dışı Yakalama Kararı):

AGMLAB A.Ş., MRD A.Ş. ve BARIŞ ATA A.Ş.'nin ortağı olduğu,

FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında 24/12/2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmi Gazetede ilan edildiği üzere hakkında Malvarlığı Dondurma Kararı verildiği,

Açık kaynak taramasına göre, "Sezai" kod adını kullandığı, FETÖ/PDY terör örgütünün savunma casusu olduğu, İzmir'de mahrem askeri imamlığı, Ankara'da Deniz Kuvvetleri mahrem imamlığı yaptığı, böcek davası sanığı olduğu, MRD A.Ş'nin belli bir dönem ortaklarından Erdal Çoban ve Sadettin Özkan ile birlikte FETÖ/PDY terör örgütünün bilişim uzmanları olarak nitelendirildikleri,

15 Temmuz hain darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten Hakan Çiçek'ten önceki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sivil imamı olduğuna dair bilgilerin bulunduğu,

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu, Bylock içeriklerinde soruşturma kapsamında herhangi bir bulguya rastlanılmadığı, bu program üzerinden Hakan Çiçek ve Erdal Çoban ile bağlantı kurdukları,

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün tepe yöneticilerinden Süleyman Tiftik isimli şahıs ile çeşitli zaman aralıklarında görüşme kayıtlarının bulunduğu,

FETÖ/PDY'nin ABD'deki kampına rahatlıkla girip çıkabilen şahıslar arasında yer aldığı ve 13.08.2018'de FETÖ/PDY mensuplarınca usulsüz biçimde ve rüşvet karşılığında UYAP'ta "FETÖ/PDY kapsamında kaydının bulunup bulunmadığı" sorgusu yaptırılan şahıslardan olduğuna istihbari bilgilerin bulunduğu,

Çok sayıda örgütsel olduğu değerlendirilen ankesör/büfe aranma kayıtlarının bulunduğu,

En son 11/08/2014 tarihinde İstanbul-Atatürk Havalimanı'ndan ülkeden çıkış kaydı olduğu tespit edildi.

Erhan Doğruöz (Foto: Ahaber.com.tr)Erhan Doğruöz (Foto: Ahaber.com.tr)

Erhan Doğruöz (Yurt dışı Yakalama Kararı):

Soruşturma konusu AGMLAB'ın isimli şirketin son olarak ise 15.07.2016 tarihinde tüm hisselerin Erhan Doğruöz'e devredildiği,

MRD A.Ş. isimli şirkette 2012-2015 yılı içerisinde ortaklığının bulunduğu,

Örgütsel olduğu değerlendirilen ankesör/büfe aranmalarının bulunduğu, örgütle iltisaklı olduğuna dair istihbari bilgilerin bulunduğu,

24.08.2025 tarihinde çıkış kaydının bulunduğu belirlendi.

Erdal Çoban (Foto: Ahaber.com.tr)Erdal Çoban (Foto: Ahaber.com.tr)

Erdal Çoban (Yurt dışı Yakalama Kararı):

Barış Ata A.Ş. isimli şirketin ise 2008-2014 yılı içerisinde ortaklığının bulunduğu,

MRD A.Ş. isimli şirkette 2012-2015 yılı içerisinde ortaklığının bulunduğu,

Açık kaynak taramasına göre, MRD A.Ş.'nin diğer ortaklarından İsmail KOKUROĞLU' ve Sadettin ÖZKAN'la birlikte FETÖ/PDY terör örgütünün bilişim uzmanları olarak nitelendirildikleri,

FETÖ/PDY'nin mahrem hizmetler yapılanmasında yer aldığı,

FETÖ/PDY'nin Avrupa'daki eğitim kurumlarının Türkiye'deki bağlantı noktası olduğunun belirtildiği,

Şahsın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün gizli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu, aralarında İsmail Kokuroğlu, Hakan Çiçek, Ali Ursavaş (Çin Halk Cumhuriyeti Sorumlusu), Ali İhsan Yılmaz (Avrupa'da Öğretmenlerin Atanmasında Sorumlu), Mustafa Pehlivan (Macaristan Ülke İmamı) 'ın bulunduğu çok sayıda örgüt mensubunun ekli olduğu ancak Bylock içeriklerinde soruşturma kapsamında herhangi bir belgeye rastlanılmadığı,

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün tepe yöneticilerinden Abdulkadir Aksoy isimli şahıs ile görüşme kayıtlarının bulunduğu,

Çok sayıda örgütsel olduğu değerlendirilen ankesör/büfe aranma kayıtlarının bulunduğu,

13.08.2018'de FETÖ/PDY mensuplarınca usulsüz biçimde ve rüşvet karşılığında UYAP'ta "FETÖ/PDY kapsamında kaydının bulunup bulunmadığı" sorgusu yaptırılan şahıslardan olduğuna istihbari bilgilerin bulunduğu,

Eşi Ayşegül Çoban ile birlikte Aralık 2019 itibariyle Belçika'ya iltica ettikleri ve Erdal Çoban'ın FETÖ/PDY Belçika yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği,

Hakkında çok sayıda FETÖ/PDY içerisinde mahrem düzeyinde faaliyet gösterdiğine dair beyanların bulunduğu,

En son 22/07/2016 tarihinde İstanbul-Atatürk Havalimanı'ndan ülkeden çıkış yaparak FAS'a gittiği belirlendi.

Sadettin Özkan (Foto: Ahaber.com.tr)Sadettin Özkan (Foto: Ahaber.com.tr)

Sadettin Özkan (Yurt dışı Yakalama Kararı):

Barış Ata A.Ş. isimli şirketin ise 2011-2012 yılı içerisinde ortaklığının bulunduğu,

MRD A.Ş. isimli şirketin 2010-2020 yılı içerisinde ortaklığının bulunduğu, en son 18/07/2016 tarihinde İstanbul-Atatürk Havalimanı'ndan yurttan çıkış kaydı olduğu, buna rağmen MRD A.Ş. isimli şirket sahipliğinin 13/02/2020 tarihine kadar devam ettiği ve bu tarih itibarıyla pay devrini Abdurrahman Özkan'a yaptığı,

Açık kaynak taramasına göre, MRD A.Ş.'nin diğer ortaklarından İsmail Kokuroğlu ve Erdal Çoban'ın birlikte FETÖ/PDY terör örgütünün bilişim uzmanları olarak nitelendirildikleri,

Geçmişte sıklıkla yurt dışına çıktığı ve Rusya/ Novosibirsk'te ev satın alarak FETÖ/PDY kontrolündeki evlerin kurulmasına aracılık ettiği, Haziran 2014'te ABD/Pensilvanya-Saylorsburg'ta örgüt lideri Fetullah Gülen'in kaldığı yerleşkede konakladığı, hali hazırda İngiltere'de bulunduğunun belirtildiği,

Hakkında FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösterdiğine dair beyanların bulunduğu,

Örgütsel olduğu değerlendirilen ankesör/büfe aranmalarının olduğu, (Faik Akbaba ile) 18/07/2016 tarihinde İstanbul-Atatürk Havalimanı'ndan yurttan çıkış kaydı olduğu tespit edildi.

Faik Akbaba (Foto: Ahaber.com.tr)Faik Akbaba (Foto: Ahaber.com.tr)

Faik Akbaba (Yurt dışı Yakalama Kararı):

MRD A.Ş. isimli şirkette 2010-2012 yılı içerisinde ortaklığının bulunduğu,

Şahsın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün gizli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu, aralarında Hakan Çiçek, Erdal Çoban (Yazılımcı), Mustafa Özcan (Başyüceler Şurası Başkanı), Necmettin Eskici, Mehmet Mutlu Karaosman, Durmuş Temel (Azerbaycan Sorumlusu), Talip Büyük (Kuzey Irak Sorumlusu), Ahmet Şevik (Türkmenistan Sorumlusu), Numan Erdoğan (Afganistan Sorumlusu), Ali Ursavaş (Çin Halk Cumhuriyeti Sorumlusu), Ersin Karaoğlan (Hindistan Sorumlusu), Eşref Sağlam (Ülke İmamı), Osman Karaca (Meksika Sorumlusu), Yüksel Kaya (Belçika Sorumlusu), İsmail Yapıcı (Sırbistan Sorumlusu), Ali Kökten (Tunus Sorumlusu), Yusuf Temizkan (Gana Sorumlusu), Hüseyin Kocacenk (Sudan Sorumlusu), Mustafa Pehlivan (Macaristan Ülke İmamı) ve Rıdvan Saman (Nijerya Sorumlusu)'ın bulunduğu çok sayıda örgüt mensubunun ekli olduğu ancak Bylock içeriklerinde soruşturma kapsamında herhangi bir belgeye rastlanılmadığı,

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibatı ve iltisakı olduğu gerekçesi ile 667 sayılı KHK ile kapatılan Atlantik Eğitim Yayın Taşımacılık Bilgisayar Ticaret Anonim Şirketinde ve Sürat Eğitim Araç ve Büro Sistemleri Anonim Şirketlerinde SGK kaydının bulunduğu,

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Tepe Yöneticilerinden olan Rıdvan Akovalı, Talip Büyük, Ali Bayram ve Osman Hilmi Özdil isimli şahıslar ile çeşitli tarihlerde görüşme kayıtlarının bulunduğu,

Örgütsel olduğu değerlendirilen ankesör/büfe aranmalarının olduğu, (Sadettin Özkan ile)

Denizli İl Eğitim Danışmanı ve Jandarma Mahrem (Ankara Sorumlusu) düzeyinde faaliyet gösterdiğine dair hakkında beyanların bulunduğu, Caner A/K kullandığı,

En son 17/07/2016 tarihinde İstanbul-Atatürk Havalimanı'ndan ülkeden çıkış kaydı olduğu tespit edildi.

Mustafa Durap (Foto: Ahaber.com.tr)Mustafa Durap (Foto: Ahaber.com.tr)

Mustafa Durap (Yurt dışı Yakalama Kararı):

MRD A.Ş. isimli şirkette 2008-2012 yılı içerisinde ortaklığının bulunduğu,

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün gizli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu ancak bylock içeriklerinde soruşturma kapsamında herhangi bir belgeye rastlanılmadığı,

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibatı ve iltisakı olduğu gerekçesi ile kayyum atanan Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve 667-668 sayılı KHK ile kapatılan Barış Ata Eğitim Yayını Bilişim İnş. Tur. San. Tic. A.Ş.'de SGK kayıtlarının bulunduğu,

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Tepe Yöneticilerinden olan Rıdvan Akovalı isimli şahıs ile çeşitli tarihlerde görüşme kayıtlarının bulunduğu,

Örgütsel olduğu değerlendirilen ankesör/büfe aranmalarının olduğu,

Emin (K) adını kullandığı ve mahrem düzeyinde faaliyet gösterdiğine dair hakkında beyanların bulunduğu

En son 21/07/2016 tarihinde İstanbul-Atatürk Havalimanı'ndan ülkeden çıkış kaydı olduğu tespit edildi.

Bekir Özel (Foto: Ahaber.com.tr)Bekir Özel (Foto: Ahaber.com.tr)

Bekir Özel (Yurt dışı Yakalama Kararı):

MRD A.Ş. isimli şirkette 18/08/2008- 2012 tarihleri arasında ortağı olduğu,

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün gizli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu,

Örgütsel olduğu değerlendirilen ankesör/büfe aranmalarının olduğu,

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibatı ve iltisakı olduğu gerekçesi ile 667-668 sayılı KHK ile kapatılan Barış Ata Eğitim Yayını Bilişim İnş. Tur. San. Tic. A.Ş.'de SGK kayıtlarının bulunduğu,

FETÖ/PDY'nin bilişim yapılanmasında mahrem olarak yer aldığına dair beyanlarının bulunduğu,

En son 04/08/2016 tarihinde İstanbul-Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ülkeden çıkış kaydı olduğu anlaşıldı.

İrfan Hacan (Foto: Ahaber.com.tr)İrfan Hacan (Foto: Ahaber.com.tr)

İrfan Hacan (Yurt dışı Yakalama Kararı):

Barış Ata A.Ş. isimli şirkette 2008-2014 yılı içerisinde ortaklığının bulunduğu,

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü irtibatı ve iltisakı olduğu gerekçesiyle 667 sayılı KHK ile kapatılan Barış Ata Eğitim Yayın Bilişim İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim şirketinde ve Özel Çankaya Anafartalar İlkokulunda SGK kaydının bulunduğu,

Örgütsel olduğu değerlendirilen ankesör/büfe üzerinden çok sayıda aranmalarının olduğu,

Eşi Büşra Akay Hacan'ın da TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) ile ilgili olarak FETÖ/PDY kapsamında işlem yapıldığı, eşi hakkında örgüt içerisinde abla olduğu yönünde beyanların bulunduğu ve yurt dışına çıktığı, şüphelinin de yurt dışına çıkması ve uzun süredir ülkeye dönmemesi üzerine şüphelinin de FETÖ/PDY içerisinde mahrem olarak yer aldığının muhtemel olarak değerlendirildiği,

30.01.2025 tarihinde ülkeden İstanbul Havalimanı üzerinden çıkış kaydının olduğu tespit edildi.

Emir Üner (Foto: Ahaber.com.tr)Emir Üner (Foto: Ahaber.com.tr)

Emir Üner (Yurt dışı Yakalama Kararı):

Barış Ata A.Ş. isimli şirkette 2008-2011 yılı içerisinde ortaklığının bulunduğu,

Adı geçenin SGK kayıtlarına bakıldığında; 2004-2005 yılları arasında Havelsan, 2005-2008 yılları arasında Tarım Kredi Teknolojileri A.Ş.'de, 2008-2009 yılları arasında Tübitak, 2010-2012 yılları arasında MRD A.Ş.'de, 2010-2011 yılları arasında AGMLAB A.Ş.'de, 2012-2016 yılları arasında ise TÜBİTAK'ta SGK kayıtlarının bulunduğu, adı geçenin bilgisayar mühendisi olduğu,

2016-2019 yılları arasında FETÖ/PDY kontrolünde Filipinler'de faaliyet gösteren bir şirkette çalıştığı, 2019 yılı itibarıyla Hollanda'da bulunduğu ve yurt dışındaki FETÖ/PDY mensuplarınca kurulan internet tabanlı mesajlaşma uygulaması grubunda yer aldığına dair dair istihbari bilgilerin bulunduğu,

672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarıldığı,

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu,

FETÖ/PDY'nin bilişim yapılanmasında faaliyet gösterdiğine ilişkin beyanların bulunduğu,

07.08.2016 tarihinde ülkeden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden ÇIKIŞ kaydının olduğu tespit edildi.

Mehmet Sami Kuzey (Foto: Ahaber.com.tr)Mehmet Sami Kuzey (Foto: Ahaber.com.tr)

Mehmet Sami Kuzey (Yurt dışı Yakalama Kararı):

Barış Ata A.Ş. isimli şirkette 2008-2011 yılı içerisinde ortaklığının bulunduğu,

Adı geçenin SGK kayıtlarına bakıldığında; 2004-2008 yılları arasında Tarım Kredi Teknolojileri A.Ş.'de, 2010 yılı içerisinde MRD A.Ş.'de, 2011 yılı içerisinde AGMLAB A.Ş.'de, 2011-2016 yılları arasında ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında SGK kayıtlarının bulunduğu, adı geçenin yazılım mühendisi/bilişim personeli olduğu,

667 sayılı KHK ile ÖSYM'den kamu görevinden çıkarıldığı,

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu,

FETÖ/PDY'nin bilişim yapılanmasında faaliyet gösterdiğine ilişkin beyanların bulunduğu,

09.08.2016 tarihinde ülkeden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden ÇIKIŞ kaydının olduğu anlaşılmıştır.

Atilla Tanrıkulu (Foto: Ahaber.com.tr)Atilla Tanrıkulu (Foto: Ahaber.com.tr)

Atilla Tanrıkulu (Yurt dışı Yakalama Kararı):

2011-2013 yılları arasında AGMLAB A.Ş.'de, 2013-2014 yılları arasında MRD A.Ş.'de, 2014-2017 yılları arasında A.Ü. Rektörlüğü Bilgi Daire Başkanlığında, 2017-2018 yılları arasında Mebıtech Bilişim A.Ş.'de, 2018 yılı içerisinde ise VHS Elektronik Elektrik Makine Yazıl. San.'de yazılım mühendisi, analist, programcı, memur, elektronik mühendisi olarak SGK kayıtlarının bulunduğu,

18.7.2011- 01.01.2013 tarihleri arasında AGMLAB A.Ş. personeli olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında mühendis olarak görevlendirildiği,

2018 yılı itibarıyla FETÖ/PDY bağlamında illegal yollardan Yunanistan'a çıkmış olabileceği ve 2023 yılı itibarıyla Almanya'da bulunuyor olabileceği istihbarı bilgilerin bulunduğu,

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde memur sorumlusu olduğuna dair beyanların bulunduğu,

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu,

Çok sayıda örgütsel olduğu değerlendirilen ankesör/büfe aranmasının olduğu tespit edildi.

Eda Aydoğan (Foto: Ahaber.com.tr)Eda Aydoğan (Foto: Ahaber.com.tr)

Eda Aydoğan (Gözaltı):

Olay tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında İstatistikçi olarak görev yaptığı,

MASAK veri tabanlarının tutulduğu ORACLE EXADATA sistemi üzerindeki veri tabanlarına ve tablolara ADMİN (Tüm Veriyi Görüp Değiştirebilir) olarak 29.02.2016-31.07.2019 tarihleri arasında yetkisinin bulunduğu,

KPSS sınav sorularına verdiğine dair hakkında beyanların bulunduğu belirlendi.

Faruk Elieyioğlu (Foto: Ahaber.com.tr)Faruk Elieyioğlu (Foto: Ahaber.com.tr)

Faruk Elieyioğlu (Yurt dışı Yakalama Kararı):

04.03.2010 ile 23.12.2013 tarihleri arasında Aklama Suçu İnceleme, Terörün Finansmanına İlişkin Analiz ve Değerlendirme, Genel Analiz, İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünden sorumlu MASAK Başkan Yardımcısı olduğu,

"MASAK Bilgi Sistemleri Yazılım Geliştirme, 2012 Yılı Bakım, İşletim Destek ve Hizmet Alım İşi" için ihale komisyonu (soruşturmanın ana eksenini oluşturan AGMLAB'a verilen ihale) başkanlığını (Başkan Yardımcısı Faruk Elieyioğlu'nun Başkanlık makamına çıkardığı onay üzerine) Daire Başkanı Kemalettin Kolutek'in yaptığı,

Bu süreç içerisinde yer alarak AGMLAB ile MASAK adına yapılan yazışmaları yaptığı, 04.03.2013 Tarihli Temin Onay Belgesinde imzasının bulunduğu,

Bylock kullanıcısı olduğu ancak içeriklerinin tespit edilemediği,

Mezkur örgütün mahrem hizmetler yapılanmasında yer aldığı,

Yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösteren kişiler arasında olduğu, illegal yollardan Yunanistan Ülkesinde olabileceği,

13.08.2018 de FETÖ/PDY mensuplarınca usulsüz biçimde ve rüşvet karşılığında UYAP'ta "FETÖ/PDY kapsamında kaydının bulunup bulunmadığı" sorgusu yaptırılan şahıslardan olduğu,

Hazine ve Maliye Bakanlığında Vergi Başmüfettişi olarak çalışmakta iken 672 sayılı KHK ile Kamu Görevinden çıkarıldığı,

Ankesör/büfe raporuna göre operasyonel hat kullanıcısı olabileceği, ardışık veya periyodik olarak aranma kayıtlarının bulunduğu, Kemalettin Kolutek ile ardışık gruplarında yer aldığı değerlendiriliyor.

Güner Eke (Foto: Ahaber.com.tr)Güner Eke (Foto: Ahaber.com.tr)

Güner Eke (Gözaltı):

Olay tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında Gelir Uzmanı olarak görev yaptığı,

MASAK veri tabanlarının tutulduğu ORACLE EXADATA sistemi üzerindeki veri tabanlarına ve tablolara ADMİN (Tüm Veriyi Görüp Değiştirebilir) olarak 29.02.2016-31.07.2019 tarihleri arasında yetkisinin bulunduğu,

FETÖ/PDY kapsamında bu aşamada herhangi bir bilgi ve belge rastlanılmadığı tespit edildi.

İnönü Akgün Alp (Foto: Ahaber.com.tr)İnönü Akgün Alp (Foto: Ahaber.com.tr)

İnönü Akgün Alp (Gözaltı):

Olay tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında Daire Başkanı/ Daire Başkan Yrd. olarak görev yaptığı,

PEP (Politically Exposed Persons - Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi) listesinin 2015 yılında devreye alınmasında ve 2016 yılında çıkarılmasında evraklarda imzasının bulunduğu, ve PEP listesinin kaldırıldığına ilişkin kurum içindeki personelle herhangi bir tebliğin yapılmadığı,

AGMLAB ihale sürecinde 10.08.2017 Tarihli Temin Onay Belgesi

FETÖ/PDY kapsamında bu aşamada herhangi bir bilgi ve belge rastlanılmadığı anlaşıldı.

İsmail Gül (Foto: Ahaber.com.tr)İsmail Gül (Foto: Ahaber.com.tr)

İsmail Gül (Yurt dışı Yakalama Kararı):

İsmail Gül'ün soruşturma kapsamında yer alan Lütfi Ruhioğl'nun damadı olduğu, Lütfi Ruhioğlu'nun soruşturma konusu MRD A.Ş. isimli şirkette 2012-2016 yılı içerisinde ortaklığının bulunduğu, ortaklığın damadı İsmail GÜL tarafından yapıldığı ve bunları damadının takip ettiği,

İsmail Gül'ün 24.12.2021 tarihinde Mal Varlıkları Dondurulduğu,

İsmail Gül'ün örgüt içerisinde Müdür Yardımcısı, İl Sorumlusu, BTM gibi farklı pozisyonlarda yer aldığına dair çok sayıda hakkında ifadenin bulunduğu,

Söz konusu tespitleri içerinde geçen İsmail Gül'ün 26.07.2016 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanından ülkeden ÇIKIŞ kaydının bulunduğu belirlendi.

Kemalettin Kolutek (Foto: Ahaber.com.tr)Kemalettin Kolutek (Foto: Ahaber.com.tr)

Kemalettin Kolutek (Yurt dışı Yakalama Kararı):

14.03.2001 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında göreve başladığı,

Son olarak 05.03.2010 ile 01.09.2016 tarihleri arasında Dış İlişkiler Daire Başkanı olduğu,

"MASAK Bilgi Sistemleri Yazılım Geliştirme, 2012 Yılı Bakım, İşletim Destek ve Hizmet Alım İşi" için ihale komisyonu (soruşturmanın ana eksenini oluşturan AGMLAB'a verilen ihale) başkanlığını (Başkan Yardımcısı Faruk Elieyioğlu'nun Başkanlık makamına çıkardığı onay üzerine) Daire Başkanı Kemalettin Kolutek'in yaptığı,

Bu süreç içerisinde yer alarak Yaklaşık Maliyet Cetveli Hesaplama, Teknik Şartname, Şubat 2013 Tarihli Sözleşme Tasarısı, Şubat 2013 Tarihli İdari Şartname evraklarında imzasının bulunduğu,

KPSS evi veya birkaç evden sorumlu Burak (K) olarak FETÖ/PDY yapılanmasında yer aldığına dair beyanların bulunduğu,

Bylock kullanıcısı olduğu ancak içeriklerinin tespit edilemediği,

Resmi olmayan yollarla yurt dışına çıkmış olabileceği ve Temmuz 2024 itibariyle FETÖ/PDY iltisaklı ABD'de bulunan şahıslardan olabileceği,

Hazine ve Maliye Bakanlığında Vergi Başmüfettişi olarak çalışmakta iken 672 sayılı KHK ile Kamu Görevinden çıkarıldığı,

Ankesör/büfe raporuna göre operasyonel hat kullanıcısı olabileceği, ardışık veya periyodik olarak aranma kayıtlarının bulunduğu, Faruk Elieyioğlu ile ardışık gruplarında yer aldığı tespit edildi.