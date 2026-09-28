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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Gazeteci Fatih Ergin için tutuklama talebi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Gazeteci Fatih Ergin için tutuklama talebi

Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Fatih Ergin, tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi.

Yargı çevrelerinde yakından takip edilen Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik bir adım daha atıldı. Yürütülen çok yönlü adli tahkikat kapsamında gözaltına alınan gazeteci Fatih Ergin'in emniyetteki sorgu ve ifade işlemleri tamamlandı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE NÖBETÇİ HÂKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Ergin, savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk edildi. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin ayrıntıları ve mahkemenin vereceği karar yakından takip ediliyor.

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#Kaşif Kozinoğlu #Fatih Ergin
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