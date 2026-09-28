İBB kirli organize! Karar Ongun'dan organizasyon Bağdatlı'dan! İBB davasında çarpıcı beyanlar: Alacaklılar belliydi
İBB Medya AŞ İhale görevlisi Mehmet Recep Taşçı, ihale süreçlerine ilişkin dikkat çeken beyanlarda bulundu. İhalelerde yaşanan yolsuzlukları ve ihale öncesi işi alacak firmaların belli olduğunu belirten Emrah Bağdatlı’nın bu işleri organize ettiğini mahkeme huzurunda beyan etti. Açık Hava Reklamcısı Tutuksuz sanık Kaan Ketenci de Murat Ongun’un piyasada “karar verici merci” olarak bilindiğini öne sürerken, Medya AŞ’nin karşılığını almadığı bazı sözleşmeleri imzalaması yönünde kendisine baskı yapıldığını savundu.
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 57'si tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 88. duruşması tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.
"İHALE ÖNCESİNDE FİRMALAR VE RAKAMLAR BİLDİRİLİRDİ"
Taşçı, bazı ihalelerde hangi firmaların gireceğinin ve işin hangi bedelle alınacağının önceden kendilerine bildirildiğini söyledi.
57'si tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 88'inci duruşmasında savunma yapan Mehmet Recep Taşçı, 2017'de Medya AŞ'de çalışmaya başladığını, 2018'de satın alma müdürlüğünde görev aldığını anlattı. İhale süreçlerinde firma belirleme veya karar verme yetkisinin bulunmadığını savunan Taşçı, kendisine verilen görev kapsamında yalnızca evrak ve idari işlemleri yürüttüğünü söyledi.
Taşçı, soruşturma kapsamında verdiği ifadelerin arkasında olduğunu belirterek, "Herhangi bir ihale yolsuzluğuna katılmadım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatimi talep ederim." dedi.
"KİMİN ALACAĞI BELLİYDİ"
Duruşma savcısının, "İhaleye hangi firmaların gireceği, yan tekliflerin ve teklif rakamlarının üst düzey iletişim koordinasyonundan geldiği" yönündeki ifadesini sorması üzerine Taşçı, şu beyanda bulundu:
"İletişimden bize hangi firmaların hangi ihaleye gireceği, hangi rakama alınacağı önceden bildirilirdi. Biz de buna göre işlemlerini yapardık."
"EMRAH BAĞDATLI'NIN BİRÇOK İHALEYİ ALDIĞINI BİLİYORDUK"
Savcının kendisine bu bilgilerin kim tarafından iletildiğini sorması üzerine Taşçı, doğrudan kendisine gelmediğini, bildiği kadarıyla Gökhan Köseoğlu'na veya genel müdüre bilgi aktarıldığını söyledi.
Savcının Emrah Bağdatlı'yı tanıyıp tanımadığını sorması üzerine Taşçı, Bağdatlı'nın belediyede herhangi bir resmi görevinin bulunmadığını belirterek, Medya AŞ ve Kültür AŞ'deki birçok ihalenin Bağdatlı'nın firmaları üzerinden alındığı yönünde bilgileri olduğunu söyledi.
İMAMOĞLU VE MURAT ONGUN SORUSU
Savcı, Taşçı'nın daha önceki ifadesinde ihalelerde belediyenin iletişim birimi ile Emrah Bağdatlı'nın etkin olduğunu ve bunların Ekrem İmamoğlu ile Murat Ongun'dan talimat aldığını söylediğini hatırlattı.
Taşçı ise bu sözlerinin hiyerarşik yapıya ilişkin değerlendirmesi olduğunu belirtti. Kendisine talimatların müdürü üzerinden geldiğini, müdürüne de üst yönetimden talimat geldiğini anlatan Taşçı, bu hiyerarşiyi takip ederek söz konusu ifadeyi kullandığını söyledi.