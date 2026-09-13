Ekrem İmamoğlu'nun 10 yıllık aile dostu ve iş ortağı Seyfi Beyaz ile kardeşi Muzaffer Beyaz, imar ve ruhsat süreçlerindeki rüşvet iddialarını sıraladı. Muzaffer Beyaz; Bakırköy'deki projesi için istenen 3 milyon doları vermediği için arsasının yeşil alana çevrildiğini, Beylikdüzü'ndeki projenin ruhsatı için ise 4 dairenin elden Hasan İmamoğlu'na devredildiğini söyledi.

SES KAYITLARI VE İTİRAFLAR

Eski CHP Milletvekili Turan Aydoğan, rüşvet trafiğine ilişkin ses kayıtlarındaki ifadelerin kendisine ait olduğunu kabul etti. Aydoğan, KİPTAŞ'taki bir tahliye davasını çözme vaadiyle iş insanı Necmettin Şimşek'ten 500 bin dolar istendiği ve 200 bin dolarının peşin alındığı olayda aracı olduğunu doğruladı. Aydoğan, kayıtlardaki "Rüşvetin belgesi mi olur?" sözünü ise espri olarak söylediğini savunarak kendisini savundu.

KARA PARA TRAFİĞİ AİLEYE SIÇRADI: BABA İÇİN SUÇ DUYURUSU, OĞUL ŞÜPHELİ

İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Bodrum'daki lüks villa alımı için elden teslim edilen 1 milyon avroluk kayıt dışı parayı Hasan İmamoğlu'ndan aldığını söyledi. Kaynağı açıklanamayan bu nakit para trafiği nedeniyle duruşma savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu hakkında "suç gelirini aklama" suçundan suç duyurusunda bulundu. Ayrıca İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu da babasının yargılandığı davada "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçundan şüpheliler arasında yer aldı.

İTİRAFÇIYA TEHDİT

Eski İBB Reklam Yönetimi Müdürü Adem Tuncay, etkin pişmanlıktan yararlandıktan sonra cezaevinde CHP'li isimler tarafından ziyaret edilerek ailesi ve lojmanı üzerinden tehdit edildiğini ifade etti. Tuncay, Murat Ongun'un Reklamist firmasını "patron firması" olarak kolladığını, usulsüz reklam panolarının kaldırılmaması için zabıtaya talimat verdiğini beyan etti. Tuncay, kendisinin görevden alındığını, 13 yıllık İBB çalışanı eşinin de işine son verildiğini aktardı.