İBB'de 'Millet Şahidmdir' maskesi düştü! En yakınları rüşvet çarkını tek tek anlattı
İBB’deki devasa rüşvet ve yolsuzluk davasında hakim karşısında hesap vermek yerine algı yönetimine soyunan Ekrem İmamoğlu, "Millet Şahidimdir" kitabı üzerinden mağduriyet tiyatrosuna sarıldı. Ancak yakın çalışma ekibinin mahkemedeki kan donduran itirafları, kurulan kirli çarkı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kirli çarkla asrın yolsuzluğundan yargılanan Ekrem İmamoğlu, yargılama sürecinde mahkeme salonunda hesap vermek yerine şov yaparken "Millet Şahidimdir" isimli kitabıyla da algı mühendisliğine soyundu.
Önsözünü Özgür Özel'in yazdığı kitapta da hesap vermek yerine millet üzerinden hamaset yapan İmamoğlu dostları, arkadaşları, kurmayları ve danışmanlarının ifşalarıyla gerçeklerin duvarına çarptı.
İÇERİDEN GELEN İFŞALAR VE BASKI İDDİALARI
İBB Meclisi İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı ve İmamoğlu'nun ikinci adamı olarak bilinen Ertan Yıldız, Saraçhane'deki bir toplantıda İmamoğlu'nun Doğuş Holding'den talep edilen 10 milyon dolarlık rüşvetin nakit teslim edilmesini istediğine şahit olduğunu söyledi.