İBB davasında maske düştü rüşvet çarkı deşifre oldu! Tiyatro ihaleler, Sayıştay’a karşı hülle şirket sistemi! Adaylık parası esnaftan

Bu görüşmenin ardından Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın yanına gittiğini aktaran Ensar Güney, Sukas'a "Ne istiyorsunuz?" diye sorduğunu, Sukas'ın ise "Ben size para söyleyemem, sen kendin bir bak, kendi durumuna göre ödeme yap" karşılığını verdiğini beyan etti. Biriken 100 milyon liralık alacağını alabilmek için iki kez Ali Sukas'ın makam odasına gittiğini belirten Güney, ilk gidişinde 35 bin euro, ikinci gidişinde ise 15 bin doları Sukas'a bizzat makamında elden teslim ettiğini ve ancak bu ödemelerden sonra çeklerini alabildiğini açıkladı.

İBB iştiraklerindeki ihale ve ödeme süreçlerine ilişkin mahkeme salonunda anlatılanlar adeta rüşvet çarkının şifrelerini ortaya çıkardı. Kültür AŞ'den milyonlarca liralık ihale alan 45 Tasarım şirketinin sahibi Mete Mağden ile Ağaç AŞ'ye yaklaşık 20 yıldır iş yapan Güney Çiçekçilik'in sahibi Ensar Güney, anlattığı itiraflarla kirli düzeni bir bir ortaya koydu.

Kültür AŞ ihalelerini alan Mete Mağden ise İBB'de resmi bir görevi bulunmayan Emrah Bağdatlı'ya düzenli olarak %10 komisyon verdiğini beyan etti. Hak ediş ödemeleri yapıldıktan sonra parayı nakit çekerek muhasebe üzerinden Bağdatlı'nın kuryelerine teslim ettiğini anlatan Mağden, "Emrah Bağdatlı benden her para alışında bir sistemin varlığından ve bu paranın sisteme girdiğinden bahsediyordu. Bana 'Bu para benim cebime girmiyor, bir sistem var. İBB'de çalışan herkes bu sisteme katkı sağlıyor' diyordu" ifadelerini kullandı.

Emrah Bağdatlı

"İHALELER FORMALİTEDEN İBARET"

Duruşma savcısının soruları üzerine ihalelerin formaliteden ibaret olduğunu ve ihale kazanacak firmanın önceden belirlendiğini itiraf eden Mağden, şirketine ait antetli kağıtların ve kaşelerin İBB İletişim Başkanlığı çalışanına teslim edildiğini açıkladı. Mağden, "Mevzuat gereği ihaleye başka firmaların katılması gerekiyordu. Güldem Şık'ta bizim evraklarımız ve antetli kağıtlarımız vardı. Bütün ihale dokümanlarını kendisi hazırlar, bize sadece imzaya gönderirdi. Yan teklif vermeyi kabul etmeseydim içeride kalan 5 milyon liralık alacağımı ödemeyeceklerini ima ederek baskı kurdular" dedi.

SAYIŞTAY'DAN KAÇMAK İÇİN HÜLLE ŞİRKET FORMÜLÜ

Kültür AŞ ihalelerinde dönen fatura trafiğini de açıklayan Mağden, aldıkları ihalelerin büyük kısmının İBB İletişim Başkanlığı tarafından belirlenen başka firmalara yönlendirildiğini aktardı. Sayıştay denetimlerine takılmamak amacıyla "Pangram" adıyla ikinci bir hülle şirket kurdurulduğunu belirten Mağden, "İhaleyi 45 Tasarım aldığı için Sayıştay problem yapmasın diye sahibi başka görünen ikinci bir firma kurmamızı istediler. Murat Ongun'un 'Ekrem Başkan'ın katılacağı işleri Pangram yapsın' talimatı üzerine bu şirketi kurduk" şeklinde konuştu.