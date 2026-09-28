Ankara'da sanal devriye: 417 internet sitesine erişim engellendi

Ankara İl Jandarma Komutanlığının 21-27 Eylül tarihlerinde yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinde 760 sosyal medya hesabı ve URL incelendi. Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 417 internet sitesi, BTK'ye bildirilerek erişime engellendi.