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Ankara'da sanal devriye: 417 internet sitesine erişim engellendi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara'da sanal devriye: 417 internet sitesine erişim engellendi

Ankara İl Jandarma Komutanlığının 21-27 Eylül tarihlerinde yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinde 760 sosyal medya hesabı ve URL incelendi. Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 417 internet sitesi, BTK'ye bildirilerek erişime engellendi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 417 internet sitesine erişim engellendi.

Alınan bilgiye göre, 21-27 Eylül tarihlerinde internette sanal devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri gerçekleştirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Bu kapsamda, 760 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi. Yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı belirlenen 341, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapan 6 ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 70 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişimi engellendi.

Ayrıca, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Çankaya ilçesindeki nitelikli dolandırıcılık olayı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aydınlatıldı.

Bahse konu faili meçhul olayı işlediği tespit edilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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