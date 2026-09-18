İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü soruşturmasında ek iddianame
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Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü soruşturması kapsamında 29 şüpheli hakkında ek iddianame hazırlandı. İddianame, mevcut dosyayla birleştirme talebiyle mahkemeye gönderildi.
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında ek iddianame hazırlandı.
Hazırlanan iddianame, mevcut dosyayla birleştirme talebiyle mahkemeye gönderildi.
29 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME
Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 29 şüpheli hakkında hazırlanan ek iddianamede, şüphelilere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
Savcılık tarafından hazırlanan ek iddianamenin, soruşturmayla ilgili mevcut dava dosyasıyla birleştirilmesi talep edildi.
MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ
Ek iddianame, birleştirme talepli olarak mahkemeye gönderildi.