Fon soruşturmasında yeni karar: 45 firma ve 19 fon üzerindeki tedbirler kaldırıldı

Soruşturmadaki son hukuki duruma ilişkin bilgi veren adli kaynaklar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu 'nun (SPK) yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda söz konusu tedbirlerin kaldırılmasına karar verildiğini aktardı.

45 FİRMA VE 19 FON HAKKINDAKİ KISITLAMA KALKTI

Adli kaynaklar, bu karar doğrultusunda soruşturma dosyası kapsamında bulunan 45 şirket ve 19 yatırım fonuna yönelik tedbirlerin resmen sona erdiğini bildirdi.

FİNANSAL VE HUKUKİ SÜREÇ TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR

Şirketlerin ticari faaliyetleri üzerindeki kısıtlamaların kaldırıldığını belirten adli kaynaklar, ilgili şirketlerin banka hesapları ve ticari faaliyetlerine yönelik tedbirlerin de sona erdiğini aktardı. Adli kaynaklar ayrıca, Başsavcılık koordinasyonunda ve ilgili denetleyici kurumların denetiminde yürütülen soruşturmanın diğer yönleriyle devam ettiğini bildirdi.