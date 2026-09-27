MKE Gazi Fişek Fabrikası’nda iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti, 4 yaralı
Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) Gazi Fişek Fabrikası'nda meydana gelen iş kazası sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Fabrikada yürütülen bakım çalışmaları sırasında meydana gelen kazaya ilişkin Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından açıklama yapıldı. MKE, Gazi Fişek Fabrikası'ndaki su ısıtma merkezinde gerçekleştirilen rutin bakım ve onarım çalışmaları sırasında iş kazası meydana geldiğini bildirdi.
Kazada bakım ve onarım işçisi Ferhat Öz hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
MKE tarafından yapılan yazılı açıklamada, "27 Eylül 2026 tarihinde Gazi Fişek Fabrikamızın su ısıtma merkezinde yürütülen rutin bakım ve onarım çalışmaları sırasında bir iş kazası yaşanmıştır. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 4 personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal sağlık kuruluşlarına sevk edilerek, tedavi altına alınmıştır. Personelimizden biri ayakta tedavisinin ardından taburcu edilmiş, ağır yaralanan bakım onarım işçimiz Ferhat Öz ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Hayatını kaybeden personelimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı, tedavisi süren personelimize acil şifalar diliyoruz. Olayın nedeninin belirlenmesine yönelik teknik ve idari incelemeler devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.