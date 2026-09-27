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Fon mağduriyetinde kritik yol haritası: Başkan Erdoğan’dan kurumlara talimat! Masada 1 milyon TL’ye kadar ödeme var

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fon mağduriyetinde kritik yol haritası: Başkan Erdoğan’dan kurumlara talimat! Masada 1 milyon TL’ye kadar ödeme var

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, Türkiye'nin gündemini sarsan fon soruşturması ve tasfiye krizine ilişkin ezber bozan bir yazı kaleme aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki ekonomi zirvesinde mağduriyetin en kısa sürede giderilmesi için kesin talimat verdiğini belirten Güngör, para piyasası fonu yatırımcıları ile fonlarda yatırımı 1 milyon TL'ye kadar olanların paralarının kısa sürede yatırılmasının planlandığını açıkladı.

Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturması sürerken 131 fonda yatırımı bulunan 455 bin 758 kişinin parasının nasıl ve ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırımcı mağduriyetinin en kısa sürede giderilmesi için ilgili kurumlara talimat verdiğini aktardı.

Fon mağduriyetinde kritik yol haritası: Başkan Erdoğan’dan kurumlara talimat! Masada 1 milyon TL’ye kadar ödeme var - 1

Güngör, toplantıdaki ağırlıklı görüşün para piyasası fonu yatırımcıları ile fonlarda 1 milyon TL'ye kadar yatırımı bulunan kişilerin paralarının kısa sürede ödenmesi yönünde olduğunu yazdı.

"Fon mağduriyeti nasıl çözülecek?" başlıklı yazısında sürecin kronolojisini anlatan Güngör, salı günü yapılması planlanan toplantının ardından yol haritasının daha net hale geleceğini ifade etti.

Fon mağduriyetinde kritik yol haritası: Başkan Erdoğan’dan kurumlara talimat! Masada 1 milyon TL’ye kadar ödeme var - 2

455 BİN 758 YATIRIMCININ PARASI NE OLACAK?

Dilek Güngör, soruşturmanın adli boyutunun yanı sıra yatırımcıların fonlarda kalan paralarına dikkat çekerek yazısına şu ifadelerle başladı:

"İşin soruşturma boyutu bir tarafa... O kısım bence meselede şu ana kadar en proaktif işleyen yer... Esas sorun 455 bin 758 kişinin fona yatırdıkları paraların akıbetinde... Gördüğüm kadarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun kafası epey karışık...

Fon mağduriyetinde kritik yol haritası: Başkan Erdoğan’dan kurumlara talimat! Masada 1 milyon TL’ye kadar ödeme var - 3

NEDEN Mİ?

Açıklamaların kronolojisine bakarsanız anlarsınız. Malumunuz, uluslararası kurumlardan uyarılar gelince 1-1.5 sene büyümelerine göz yumduğu fonlarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) harekete geçmeye karar verdi. (Halbuki, fonlarda dönen manipülatif işlemler hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem de SPK tarafından Kasım 2025'te fark edilmişti) O açıklamalardan sonra bugün konuştuğumuz şirketlere yeni fonlar açmaları için izin veren de SPK'ydı."

Fon mağduriyetinde kritik yol haritası: Başkan Erdoğan’dan kurumlara talimat! Masada 1 milyon TL’ye kadar ödeme var - 4

FONLARDAKİ ALARM NASIL BAŞLADI?

SPK'nın 28 Ağustos'ta yayımladığı yatırım fonları rehberine değinen Güngör, şişirilmiş hisselerle oluşturulan sanal getiriler ve fonlardan başlayan para çıkışlarıyla ilgili şunları yazdı:

"SONRA...

Dediğim gibi uluslararası kurumların uyarıları art arda gelmeye başlayınca SPK, 28 Ağustos'ta yatırım fonlarına ilişkin rehberi yayınladı. Fonlar büyürken müdahale etmekte geciktiği için olsa gerek (!) epey kısa sürede serbest fonların portföy yapısından repo işlemlerine, TEFAS şeffaflığından portföy yönetim şirketlerinin sermaye ve insan kaynağına kadar geniş bir alanın şekillendirilmesini istedi.

Fon mağduriyetinde kritik yol haritası: Başkan Erdoğan’dan kurumlara talimat! Masada 1 milyon TL’ye kadar ödeme var - 5

Tam bu sırada şişirilmiş hisselerle sanal getiriler yaratan ve daha fazla yatırımcının sisteme girmesine neden olan fonlardan bir tanesinde alarm zili çalmaya başladı. Neredeyse 10 gün boyunca fondan para çıkışları oldu. Çıkışı karşılamaya çalıştıkça Borsa İstanbul'da sert satışlar yaşandı. O arada alarm zili çalan fona arka kapıdan diğer fon destek atmaya başladı. Aralarındaki grift ilişki ağı birinin diğerinin şirketini satın almaya soyunmasıyla iyice ayyuka çıktı. Sonuç, önce biri, ertesi gün de diğeri temerrüde düştü. (Bunların kim olduğunu biliyorsunuz. Biri Pusula, diğeri Tera)"

Fon mağduriyetinde kritik yol haritası: Başkan Erdoğan’dan kurumlara talimat! Masada 1 milyon TL’ye kadar ödeme var - 6

131 FON İÇİN TASFİYE KARARI

Finansal İstikrar Komitesinin 17 Eylül'de toplandığını hatırlatan Güngör, SPK'nın 131 fonun tasfiyesine karar vermesinin ardından yaşanan süreci şu ifadelerle anlattı:

"O arada 17 Eylül'de Finansal İstikrar Komitesi toplandı. SPK, belki de kimsenin beklemediği kadar radikal bir kararla, 131 fonun tasfiyesine karar verdi. Ondan sonra gelen açıklamalar işi daha da karmaşıklaştırdı. Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatılmasına karar verildi. Bu sadece tasfiye edilen fonları değil tüm sistemi etkiledi. Özellikle para piyasası fonlarına 'risksiz' diyerek yatırım yapanları düşünün. Tabir yerindeyse, çıkan yangında kapı üzerlerine kilitlenmiş gibi oldu! SPK, hesap kitap yapılacağı gerekçesiyle tüm işlemleri durdurunca kimseye ödeme yapılamadı. Hatta sahipleri tutuklanan ama tasfiye listesine alınmamış fonlarda da ödemeler askıya alındı. Bırakın fon ödemesini Tera ve Pusula platformundan işlem yapanlar borsada normal hisse bile satamaz hale geldi."

Fon mağduriyetinde kritik yol haritası: Başkan Erdoğan’dan kurumlara talimat! Masada 1 milyon TL’ye kadar ödeme var - 7

ÜÇ AYLIK SÜRE BİR GÜN SONRA ALTI AYA ÇIKTI

Dilek Güngör, SPK'nın 20 Eylül'de duyurduğu takvime ilişkin ayrıntıları da yazısında aktardı:

"20 Eylül'de SPK bir takvim açıkladı. 17 Eylül 2026 saat 13.30'dan sonra ihbarlı fonlar için iletilen katılma payı iade taleplerinin tasfiye kapsamında olduğu belirtildi. Para piyasası fonlarında ise izahnamede belirtilen gün sonu valör atlama saatinden sonra verilen iade emirlerinin aynı kapsamda değerlendirileceği söylendi. TEFAS üzerinden daha önce verilen ancak gerçekleştirilemeyen fon satış emirleri nedeniyle oluşan tutarların fonun borcu olarak kaydedileceği, oluşturulan nakitten öncelikli olarak ödeneceği belirtildi. Fonların tasfiye sürecinin 3 ayda tamamlanacağını bildirildi. Bir gün sonra bu süre 6 aya çıkarıldı. Haliyle, 131 fondaki 455 bin 758 yatırımcının kafası allak bullak oldu."

Fon mağduriyetinde kritik yol haritası: Başkan Erdoğan’dan kurumlara talimat! Masada 1 milyon TL’ye kadar ödeme var - 8

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KURUMLARA TALİMAT

Ekonomi bürokrasisinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe'de toplandığını aktaran Güngör, salı günü yeni bir toplantı yapılmasının planlandığını yazdı.

Başkan Erdoğan'ın mağduriyetin kısa sürede giderilmesi için bütün kurumlara talimat verdiğini kaydeden Güngör, üzerinde durulan ödeme formülünü şu sözlerle açıkladı:

"PEKİ NE OLACAK?

"Önceki gün ekonomi bürokrasisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe'de toplandı. Salı günü bir toplantı daha yapılması planlanıyor. Edindiğim bilgiye göre, Erdoğan bütün kurumlara mağduriyetin en kısa sürede giderilmesi için talimat verdi. Toplantıdaki ağırlıklı görüş, para piyasası fonu yatırımcıları ile fonlarda yatırımı 1 milyon TL'ye kadar olanların paralarının kısa sürede yatırılması..."

YATIRIMCI HESAPLARI KARŞILAŞTIRILIYOR

Fon şirketlerinin Takasbank'ta tutmak zorunda olduğu teminatlar ile tasfiye kapsamındaki para piyasası fonlarının portföylerinde bulunan finansal araçların hesaplandığını aktaran Güngör, MKK ve Takasbank kayıtlarının ilgili bankalara gönderildiğini belirtti:

Fon mağduriyetinde kritik yol haritası: Başkan Erdoğan’dan kurumlara talimat! Masada 1 milyon TL’ye kadar ödeme var - 9

"BU NASIL OLABİLİR?

"Biliyorsunuz, fon şirketlerinin Takasbank'ta tutmak zorunda olduğu belirli miktarda teminat var. Tasfiyesine karar verilen para piyasası fonlarının da portföyünde devlet tahvili, hazine bonosu, repo, ters repo gibi enstrümanlar... Şimdi yetkililer bunların hesaplamasını yapıyor. MKK/Takasbank kayıtları Tera Portföy'ün tasfiyesini yürüten İş Bankası'na, diğer fonlarınki de Ziraat Bankası'na iletilmiş durumda. Yatırımcıların payları, hesapları, gerçekleşmemiş emirleri karşılaştırılıyor."

Süreçte öne çıkan başlık Ayrıntı
Tasfiye kararı verilen fon 131
Fonlardaki yatırımcı sayısı 455 bin 758
Gündemdeki ödeme grubu Para piyasası fonu yatırımcıları
Değerlendirilen yatırım sınırı 1 milyon TL'ye kadar
Tera Portföy tasfiye kayıtları İş Bankası
Diğer fonların tasfiye kayıtları Ziraat Bankası
Yeni toplantı Salı günü

YOL HARİTASI SALI GÜNÜ NETLEŞECEK

Güngör, SPK'nın süreci adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yürütmesi gerektiğini vurgulayarak yazısını şu ifadelerle tamamladı:

"Salı günü yol haritası daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Meselenin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yürütülmesi SPK'nın asli görevidir. Eminim, yetkililer geçmişteki geç kalmışlıklarının bedelini yatırımcıya ödetmeyeceklerdir!"

Fon soruşturmasında gelişmeFon soruşturmasında gelişme FON SORUŞTURMASINDA GELİŞME
Tera yöneticileri hakkında yakalama kararıTera yöneticileri hakkında yakalama kararı TERA YÖNETİCİLERİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Fonlarda son 3 ayın çıkış trafiği mercek altındaFonlarda son 3 ayın çıkış trafiği mercek altında FONLARDA SON 3 AYIN ÇIKIŞ TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA

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