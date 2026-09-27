131 FON İÇİN TASFİYE KARARI Finansal İstikrar Komitesinin 17 Eylül'de toplandığını hatırlatan Güngör, SPK'nın 131 fonun tasfiyesine karar vermesinin ardından yaşanan süreci şu ifadelerle anlattı: "O arada 17 Eylül'de Finansal İstikrar Komitesi toplandı. SPK, belki de kimsenin beklemediği kadar radikal bir kararla, 131 fonun tasfiyesine karar verdi. Ondan sonra gelen açıklamalar işi daha da karmaşıklaştırdı. Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatılmasına karar verildi. Bu sadece tasfiye edilen fonları değil tüm sistemi etkiledi. Özellikle para piyasası fonlarına 'risksiz' diyerek yatırım yapanları düşünün. Tabir yerindeyse, çıkan yangında kapı üzerlerine kilitlenmiş gibi oldu! SPK, hesap kitap yapılacağı gerekçesiyle tüm işlemleri durdurunca kimseye ödeme yapılamadı. Hatta sahipleri tutuklanan ama tasfiye listesine alınmamış fonlarda da ödemeler askıya alındı. Bırakın fon ödemesini Tera ve Pusula platformundan işlem yapanlar borsada normal hisse bile satamaz hale geldi."

ÜÇ AYLIK SÜRE BİR GÜN SONRA ALTI AYA ÇIKTI Dilek Güngör, SPK'nın 20 Eylül'de duyurduğu takvime ilişkin ayrıntıları da yazısında aktardı: "20 Eylül'de SPK bir takvim açıkladı. 17 Eylül 2026 saat 13.30'dan sonra ihbarlı fonlar için iletilen katılma payı iade taleplerinin tasfiye kapsamında olduğu belirtildi. Para piyasası fonlarında ise izahnamede belirtilen gün sonu valör atlama saatinden sonra verilen iade emirlerinin aynı kapsamda değerlendirileceği söylendi. TEFAS üzerinden daha önce verilen ancak gerçekleştirilemeyen fon satış emirleri nedeniyle oluşan tutarların fonun borcu olarak kaydedileceği, oluşturulan nakitten öncelikli olarak ödeneceği belirtildi. Fonların tasfiye sürecinin 3 ayda tamamlanacağını bildirildi. Bir gün sonra bu süre 6 aya çıkarıldı. Haliyle, 131 fondaki 455 bin 758 yatırımcının kafası allak bullak oldu."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KURUMLARA TALİMAT Ekonomi bürokrasisinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe'de toplandığını aktaran Güngör, salı günü yeni bir toplantı yapılmasının planlandığını yazdı. Başkan Erdoğan'ın mağduriyetin kısa sürede giderilmesi için bütün kurumlara talimat verdiğini kaydeden Güngör, üzerinde durulan ödeme formülünü şu sözlerle açıkladı: "PEKİ NE OLACAK? "Önceki gün ekonomi bürokrasisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe'de toplandı. Salı günü bir toplantı daha yapılması planlanıyor. Edindiğim bilgiye göre, Erdoğan bütün kurumlara mağduriyetin en kısa sürede giderilmesi için talimat verdi. Toplantıdaki ağırlıklı görüş, para piyasası fonu yatırımcıları ile fonlarda yatırımı 1 milyon TL'ye kadar olanların paralarının kısa sürede yatırılması..." YATIRIMCI HESAPLARI KARŞILAŞTIRILIYOR Fon şirketlerinin Takasbank'ta tutmak zorunda olduğu teminatlar ile tasfiye kapsamındaki para piyasası fonlarının portföylerinde bulunan finansal araçların hesaplandığını aktaran Güngör, MKK ve Takasbank kayıtlarının ilgili bankalara gönderildiğini belirtti: