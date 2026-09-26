Fon soruşturmasında son durum ne? Bakan Gürlek açıkladı (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Soruşturmanın; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma-üye olma", "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

MALVARLIKLARI DONDURULDU

Bu kapsamda bugün yeni bir adım atılarak, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlanarak incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı donduruldu. Ayrıca, haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

MALVARLIĞININ DEVREDİLMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Soruşturma kapsamında; devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT/havale ile malvarlığını azaltıcı diğer işlemlerin önlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara müzekkereler gönderildi.

Ayrıca sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi istendi.

"PARA HANGİ HESABA AKTARILMIŞ OLURSA OLSUN İZİNİ SÜRECEĞİZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmadaki temel amacın, soruşturma konusu malvarlığı değerlerinin kaçırılmasını, el değiştirmesini veya üçüncü kişilerin üzerine geçirilmesini önlemek olduğunu belirtti.

Gürlek, suçtan elde edildiği tespit edilen değerlerin güvence altına alınması ve mağdur vatandaşların haklarına kavuşmasının sağlanması için gerekli hukuki tedbirlerin uygulanacağını ifade etti.

Gürlek paylaşımında, "Para hangi hesaba aktarılmış, malvarlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun; izini sonuna kadar süreceğiz" ifadelerini kullanarak, vatandaşların yılların emeğiyle oluşturduğu birikimlerin istismar edilmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

Soruşturma kapsamında hukuka aykırı işlemler ve bunların bağlantılarının ortaya çıkarılması, mağdur vatandaşların haklarının korunması için kanunun öngördüğü şartlar çerçevesinde gerekli hukuki tedbirlerin uygulanmasına devam edileceği bildirildi.