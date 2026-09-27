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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "fon krizi" açıklaması: Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "fon krizi" açıklaması: Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon soruşturmalarının tüm boyutlarıyla ele alındığını açıkladı. Her türlü yanlışla sonuna kadar mücadele edileceğini belirten Çelik, "Olayların tüm boyutları açığa çıkarılacak, karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır. Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yürütülen fon soruşturmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"AK Partimiz her zaman 'doğru'ların yanında 'yanlış'ların karşısındadır. AK Partimizin 'kuruluş felsefesi' ve 'varlık sebebi' budur" diyen Çelik, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

Ömer Çelik, fon krizi olarak adlandırılan sürecin tüm detaylarının titizlikle takip edildiğini belirtti. (Foto: ahaber.com.tr)Ömer Çelik, fon krizi olarak adlandırılan sürecin tüm detaylarının titizlikle takip edildiğini belirtti. (Foto: ahaber.com.tr)

"YOLSUZLUKLA MÜCADELE TAVİZSİZ VERİLECEK"

"Fon krizi olarak adlandırılan gündemin her bir maddesi ve detayı Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk andan itibaren partideki yetkili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.

Bu değerlendirmeleri yaparken temel ilkemiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın 'sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır' ifadesidir.

Bu ilke çerçevesinde her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele 'tavizsiz' verilecektir.

Fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır.

Çelik, fon sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşların hak ve hukukunun titizlikle ele alınacağını söyledi. (Foto: ahaber.com.tr)Çelik, fon sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşların hak ve hukukunun titizlikle ele alınacağını söyledi. (Foto: ahaber.com.tr)

"YANLIŞ YAPANLAR HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Adalet Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın tam bir koordinasyon içinde kapsamlı çalışmaları olayların tüm boyutlarını açığa çıkaracak, karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır.

Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir.

Ömer Çelik, yanlış yapanların hukuk önünde hesap vereceğini ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarılacağını ifade etti. (Foto: ahaber.com.tr)Ömer Çelik, yanlış yapanların hukuk önünde hesap vereceğini ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarılacağını ifade etti. (Foto: ahaber.com.tr)

"TÜRKİYE EKONOMİSİNE YÖNELİK SİSTEMİK BİR RİSK YOK"

Finansal sistemimize ve Türkiye ekonomisine yönelik sistemik bir risk yoktur. Temellerimiz sağlamdır.

Sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünde, belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundur. Bu sorunun üzerine gidilirken Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, 'benzer bir problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacak' çalışmaları kapsamlı bir şekilde yapıyoruz.

Tüm denetim kurumları görevinin başındadır. Şeffaflık, denetim ve hesap verilebilirlik ilkelerini koruyacak ve güçlendireceğiz. Milletimizin her alandaki emanetine sahip çıkma irademiz tamdır. Milletimizin emanetine sahip çıkarken hiçbir taviz, istisna ve kararsızlık söz konusu olamaz.

AK Partimizde 'siyasetimizin alfabesi' her türlü yanlışla sonuna kadar mücadele etmektir."

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