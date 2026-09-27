"AK Partimiz her zaman 'doğru'ların yanında 'yanlış'ların karşısındadır. AK Partimizin 'kuruluş felsefesi' ve 'varlık sebebi' budur" diyen Çelik, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yürütülen fon soruşturmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ömer Çelik, fon krizi olarak adlandırılan sürecin tüm detaylarının titizlikle takip edildiğini belirtti. (Foto: ahaber.com.tr)

"YOLSUZLUKLA MÜCADELE TAVİZSİZ VERİLECEK"

"Fon krizi olarak adlandırılan gündemin her bir maddesi ve detayı Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk andan itibaren partideki yetkili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.

Bu değerlendirmeleri yaparken temel ilkemiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın 'sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır' ifadesidir.

Bu ilke çerçevesinde her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele 'tavizsiz' verilecektir.

Fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır.