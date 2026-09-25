CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Birleşmiş Milletler kürsüsü, katliamların ve savaş politikalarının meşrulaştırılacağı bir alan değildir" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında Türkiye'ye yönelik sözlere de değinerek, "İç politikadaki görüş ayrılıklarımız ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimizin, BM kürsüsünden bir savaş suçlusu tarafından hedef alınması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Gazze'deki savaşa ilişkin açıklamalarda bulunurken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin temsilcisi salonu terk ederek protesto etti. Yaklaşık 70 ülkenin temsilcisi, Netanyahu'nun konuşmasını protesto etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu'nun konuşmasına tepki gösterdi.

"KÜSTAH DİLİ ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Kılıçdaroğlu, Netanyahu'nun Gazze'deki insani tabloyu yok saydığını ve Türkiye başta olmak üzere kendisini protesto eden ülke temsilcilerini hedef aldığını belirterek, "70 binin üzerinde masum insanın hayatını kaybettiği yıkımı aklamaya çalışan ve Türkiye başta olmak üzere kendisini protesto eden ülke temsilcilerini hedef alan küstah dili asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu diplomatik heyetlerin salonu terk ederek gösterdiği tepkinin uluslararası hukuku ve insanlık onurunu hiçe sayan anlayışa verilmiş bir yanıt olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Netanyahu dün boş kalan salona konuşmuştur. Çünkü kendisi, insanlık vicdanında zaten mahkûm olmuştur" dedi.

"TÜRKİYE'NİN HEDEF ALINMASI KABUL EDİLEMEZ"

Kılıçdaroğlu, paylaşımında Türkiye'ye yönelik sözlere de değinerek, "İç politikadaki görüş ayrılıklarımız ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimizin, BM kürsüsünden bir savaş suçlusu tarafından hedef alınması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesini dış politikanın temel unsurlarından biri olarak gördüğünü belirten Kılıçdaroğlu, "Bizim safımız bellidir" dedi.

"FİLİSTİN HALKI YALNIZ DEĞİLDİR"

Kılıçdaroğlu, Filistin halkının, barışın ve adaletin yanında olduklarını belirterek, Filistin meselesinin çözümüne ilişkin görüşünü de paylaştı.

Kılıçdaroğlu, kalıcı çözümün uluslararası hukuk çerçevesinde, 1967 sınırları esas alınarak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu açıklamasını, "Filistin halkı yalnız değildir. Bu katliamların failleri ve sessiz kalanlar, günü geldiğinde uluslararası adalet önünde mutlaka hesap verecektir" sözleriyle tamamladı.