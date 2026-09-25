Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı: 2 hafif yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eğitim uçuşu gerçekleştiren bir eğitim uçağı, henüz belirlenemeyen teknik bir nedenle tarlaya zorunlu iniş yaptı. Bahçelievler Mahallesi mevkisinde yaşanan kazada uçak içerisinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi.