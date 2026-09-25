Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı: 2 hafif yaralı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eğitim uçuşu gerçekleştiren bir eğitim uçağı, henüz belirlenemeyen teknik bir nedenle tarlaya zorunlu iniş yaptı. Bahçelievler Mahallesi mevkisinde yaşanan kazada uçak içerisinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eğitim uçuşu yapan uçak, henüz belirlenemeyen nedenle tarlaya zorunlu iniş yaptı. Uçakta bulunan 2 kişi hafif yaralandı.
Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Eğitim uçuşunda olduğu öğrenilen uçak, yaşanan sorun üzerine tarlaya indi.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
İhbarın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Hafif yaralanan 2 kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
ZORUNLU İNİŞİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Uçağın tarlaya zorunlu iniş yapmasına yol açan neden henüz belirlenemedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.