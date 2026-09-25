Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşmasını "boş, zavallıca sloganlar ve yalanlarla dolu bir konuşma" olarak nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun BM'nin 81. Genel Kurulundaki konuşmasında Gazze Şeridi'nde yürütülen saldırılara ilişkin gerçekleri çarpıtmaya ve İsrail'in uygulamalarına yönelik suçlamaları reddetmeye çalıştığı savunuldu.

İsrail'in artık söylemleriyle dünya ülkelerini ve uluslararası kamuoyunu aldatamadığı ileri sürülen açıklamada, Netanyahu'nun konuşmasının "boş, zavallıca sloganlar ve yalanlarla dolu" olduğu belirtildi.

Açıklamada, Gazze'deki savaşın çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere çok sayıda Filistinlinin ölümüne yol açtığı, ayrıca bölgede açlık ve susuzluk koşullarının ağırlaştığı savunuldu.

Hamas, İsrail'in Gazze'de 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşam koşullarını ortadan kaldırmaya yönelik politikalar izlediğini öne sürdü.

"İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİ AHLAKLI OLAMAZ"

Netanyahu'nun İsrail işgal güçlerini "en ahlaklı ordu" şeklinde tanımlamasına da tepki gösterilen açıklamada, "Gazze'de sivilleri açlıkla öldüren ve katliamlar yapan ahlaklı olamaz." ifadeleri kullanıldı.

Hamas, İsrail işgal güçlerinin Gazze'deki eylemlerine ilişkin BM bünyesindeki rapor ve değerlendirmelere de atıfta bulundu.

Açıklamada ayrıca İsrailli asker ve subayların ifadeleri ile İsrailli siyasetçilerin Filistinlilerin öldürülmesi ve yerlerinden edilmesine yönelik açıklamalarının Netanyahu'nun söylemleriyle çeliştiği ileri sürüldü.

NETANYAHU'NUN KONUŞMASINDA SALONU TERK EDEN DELEGELER

Hamas, Netanyahu'nun BM Genel Kurulunda konuşmaya başladığı sırada çok sayıda ülke temsilcisinin salonu terk etmesine de dikkati çekti.

Açıklamada bu görüntünün, İsrail'in uluslararası alandaki yalnızlığının göstergesi olduğu savunuldu.

Netanyahu'nun konuşması sırasında çok sayıda delegenin salonu terk ettiği Reuters ve diğer uluslararası medya kuruluşları tarafından da bildirildi.

BATI ŞERİA UYARISI

Hamas, Netanyahu'nun Batı Şeria'ya yönelik politikalarına ilişkin de uyarıda bulundu.

Açıklamada, Netanyahu'nun Filistin halkının Batı Şeria'daki varlığını inkar ettiği ve İsrailli yerleşimcilerin saldırılarının önünü açan politikaları desteklediği öne sürüldü.

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki uygulamalarına karşı uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulundu.

"NETANYAHU'NUN BM KÜRSÜSÜNE ÇIKMASINA İZİN VERİLMESİ SİYASİ HATA"

Hamas, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda konuşmasına izin verilmesini de eleştirdi.

Açıklamada, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama emri bulunan Netanyahu'nun BM Genel Kurulu kürsüsüne çıkarak "asılsız" olduğunu savunduğu iddiaları dile getirmesine izin verilmesinin "siyasi bir hata" olduğu ifade edildi.

Hamas, Netanyahu'nun "uluslararası ve insani adalet önünde yargılanması gerektiğini" savundu.

Netanyahu, 24 Eylül'deki BM Genel Kurulu konuşmasında Gazze'de soykırım yapıldığı yönündeki suçlamaları reddetmiş ve bunları "yüzyılın en büyük yalanı" olarak nitelendirmişti. Konuşması sırasında çok sayıda ülke temsilcisi salonu terk etmişti.