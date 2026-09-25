İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran 5 yıldızlı otelin sahibi Ö.Ş., çalışanların otelin parasını çaldığını belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada yaklaşık 1 milyon dolarlık hırsızlık iddiası ortaya çıkarıldı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin otelin güvenlik kameralarını incelemesiyle şüphelilerin yöntemlerinden biri de belirlendi. Resepsiyonda görev yapan çalışanların, müşterilerden aldıkları nakit paraları ceplerine koyduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

OTEL YÜZDE 85 DOLULUKLA ÇALIŞTI, YİNE DE ZARAR ETTİ

Polis ekipleri, yaklaşık 2 yıldır yüzde 85 doluluk oranıyla faaliyet gösteren otelin buna rağmen zarar ettiğini tespit etti. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle hırsızlığın organize şekilde gerçekleştirildiği belirlendi.

21 Eylül'de düzenlenen operasyonda genel müdür Sidar Y. (45), muhasebe müdürü Selman M.K. (47) ile resepsiyon, belboy ve muhasebe bölümlerinde çalışan E.K. (27), M.A. (38), S.Ç. (52), M.T. (34), M.S.Ö. (19) ve A.B. (43) gözaltına alındı.

OTELİN FARKLI BÖLÜMLERİNDEN PARA AKTARDILAR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin farklı yöntemlerle otelin gelirlerini kendi hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

Yurt dışından rezervasyon yaptıran ancak otele gelmeyen müşterilerin ödemelerinin zimmete geçirildiği, restoran gelirlerinin kendi hesaplarına aktarıldığı ve odasını beğenmeyerek daha büyük odaya geçen müşterilerden alınan ücretlerin de çalındığı belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelilerin bu yöntemlerle yaklaşık 2 yılda 1 milyon dolar haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti.