Şanlıurfa'da film gibi soygun! Sahte üniformayla yol kestiler: Altın gaspçıları tutuklandı

Şanlıurfa'da sahte jandarma kıyafetleri giyerek altın sevkiyatı yapan aracı gasp eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı. Akıncı TİHA'nın da destek verdiği nefes kesen takip sonucu yakalanan 9 şüpheliden 8'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 29 Temmuz 2026 günü saat 21.00 sıralarında Haliliye ilçesi Kösecik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. D-400 Kara Yolu üzerinde seyir hâlindeki altın sevkiyat aracının önü, gözü dönmüş gaspçılar tarafından kesildi. Havaya ateş açarak dehşet saçan saldırganlar, araçta bulunan piyasa değeri yüksek 2 kilo altın ile 2 milyon TL nakit parayı gasp ederek olay yerinden kaçtı.

AKINCI TİHA VE ÖZEL EKİP SAHADAYDI Vurgunun ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Gaspçıların izini sürmek için oluşturulan özel ekip; güvenlik kameraları, teknik analizler ve saha çalışmalarının yanı sıra yerli ve millî gururumuz Akıncı TİHA'nın da desteğiyle şüphelilerin saklandıkları adresleri tek tek tespit etti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla 9 şüpheli kıskıvrak yakalandı.