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Şanlıurfa'da film gibi soygun! Sahte üniformayla yol kestiler: Altın gaspçıları tutuklandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Şanlıurfa'da film gibi soygun! Sahte üniformayla yol kestiler: Altın gaspçıları tutuklandı

Şanlıurfa'da sahte jandarma kıyafetleri giyerek altın sevkiyatı yapan aracı gasp eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı. Akıncı TİHA'nın da destek verdiği nefes kesen takip sonucu yakalanan 9 şüpheliden 8'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 29 Temmuz 2026 günü saat 21.00 sıralarında Haliliye ilçesi Kösecik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. D-400 Kara Yolu üzerinde seyir hâlindeki altın sevkiyat aracının önü, gözü dönmüş gaspçılar tarafından kesildi.

Havaya ateş açarak dehşet saçan saldırganlar, araçta bulunan piyasa değeri yüksek 2 kilo altın ile 2 milyon TL nakit parayı gasp ederek olay yerinden kaçtı.

Şanlıurfa'da film gibi soygun! Sahte üniformayla yol kestiler: Altın gaspçıları tutuklandı - 1

AKINCI TİHA VE ÖZEL EKİP SAHADAYDI

Vurgunun ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti.

Gaspçıların izini sürmek için oluşturulan özel ekip; güvenlik kameraları, teknik analizler ve saha çalışmalarının yanı sıra yerli ve millî gururumuz Akıncı TİHA'nın da desteğiyle şüphelilerin saklandıkları adresleri tek tek tespit etti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla 9 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Şanlıurfa'da film gibi soygun! Sahte üniformayla yol kestiler: Altın gaspçıları tutuklandı - 2

ADALET ÖNÜNDE HESAP VERDİLER: 8 TUTUKLAMA

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında mahkeme kararını verdi.

Veli D., Emrah G., Ercan S., Mehmet Ö., Alaaddin Ö., Ümit A., Mehmet Şerif Ö. ve Mehmet Şirin S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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