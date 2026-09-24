CANLI AFAD duyurdu: Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğünde deprem! Eğitime ara verildi... İşte ilk açıklamalar
Diyarbakır, Şanlıurfa ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan gelen ilk açıklamaya göre merkez üssü Şanlıurfa Karaköprü olan depremin büyüklüğü 5,4 olarak açıklandı. Şiddetli sarsıntının hissedilmesiyle vatandaşların binalardan ayrılmaya çalıştıkları ve boş alanlarda bekledikleri görüldü.
Deprem, Şanlıurfa'nın yanı sıra Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır'dan da hissedildi. AFAD, depremin büyüklüğünün 5.4 olduğunu bildirdi. Şanlıurfa'da deprem sonrası eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildi.
CANLI ANLATIM
"CAN KAYBI, YARALANMA VE YIKIM YOK"
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "24 Eylül 2026 tarihinde saat 10.40’ta, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep illerimizde hissedilen deprem sonrasında, ilgili kurumlarımızla yapılan görüşmeler ve sahadan alınan ilk bilgilere göre herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yıkım bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmekte olup gelişmeler yakından takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
"ASLA BİNA ÖNLERİNDE DURMAYIN"
Deprem anında ve sonrasında panikle hareket etmenin yaralanmalara davetiye çıkardığını belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Okullarda önemli sayıda insan yaşıyor; öğrenciler, öğretmenler, görevliler var. Bu tür deprem sarsıntılarının önceden planlanmış olması gerekiyor. Koşarak değil, belli bir düzen içerisinde veya ana şok sırasında merdivenlere bile gitmeden yerimizde kalmamız gerektiği hususları okullarımızda öğretilmeli. Merdivenlerden inerken tırabzanlara tutunarak hızla inmekte yarar var" ifadelerini kullandı. Sokaktaki vatandaşların bekleyiş şeklini eleştiren Ersoy, "Şu anki durumda vatandaşlar sokakta ancak bazıları yanlış yerlerde duruyor. Bina önlerinde durulmaz; park gibi binalara yakın olmayan daha açık ve serbest alanları tercih etmemiz gerekir. Binanın hemen önünde olmak güvende olduğunuzu göstermez. Özellikle iş yeri olan binalarda tabelalar ve düşmeye yatkın objeler var. Bunlar küçük sarsıntılarda bile kopup düşebilir. Bu nedenle binadan biraz uzaklaşmak yerinde olur" sözleriyle uyarılarda bulundu.
"7'NİN ÜZERİNE ÇIKACAK BİR FAY ZONU BÖLGEDE GÖRÜNMÜYOR"
Kandilli Rasathanesi'nin 5,8 olarak duyurduğu depremin ardından merak edilen "Daha büyük bir deprem gelir mi?" sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Şanlıurfa 2023 depremlerinden etkilendi ama direkt Doğu Anadolu Fayı’nın üzerinde değil. Dolayısıyla 7'nin üzerine çıkabilecek bir fay zonu bölgede göremiyoruz. Bir tek barajın kenarındaki Bozova fayını örnek verebiliriz ancak bu deprem Bozova fayının üzerine de gelmiyor, biraz daha doğusuna geliyor. Depremin tam merkez üssünün olduğu yerlerde haritalanmış faylar görünmüyor. Meydana gelen 2,5 büyüklüğündeki artçı Atatürk Barajı'nın doğusuna doğru kaydı. Depremlerin çok büyük deprem oluşturabilecek bir fay üzerine düşmemesi iyi bir haber. Eğer öyle bir fay üzerinde olsaydı bu sarsıntıya öncü diyebilirdik. Ancak şu anki tabloda böyle büyük bir deprem beklentisi yok" değerlendirmesinde bulundu.
"YAKLAŞIK 10 SANİYE SÜRDÜ"
Merkez üssü Şanlıurfa olan ve çevre illerde de şiddetli şekilde hissedilen deprem, Diyarbakır'da da paniğe neden oldu. Deprem anında yolda olduklarını belirten A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, yaşananları ve bölgedeki son durumu aktardı.
YOLDA YAKALANDILAR
Depremin ardından yaşananları anlatan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, "Çok şiddetli bir depremdi. Şanlıurfa merkezli meydana gelen depremde bölgedeki illerde etkilendi. Biz şu anda Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da da depremde etkilenen illerden biri oldu. Aslında biz yolda depreme yakalandık, bir habere gidiyorduk ve şu anda Mardin karayolu üzerinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
VATANDAŞLAR PANİK İÇİNDE KAÇTI
İnsanların yaşadığı paniğe dikkat çeken Yılmaz, "İnsanların panik içerisinde dışarı çıktığını söyleyebiliriz ve şu anda Diyarbakır Hayvanpazarı'nın olduğu lokasyondayız. Ve buradaki insanlar da depremden etkilendi" sözleriyle durumu özetledi.
Depremin süresi ve etkisi hakkında bilgi veren Yılmaz, "Yaklaşık 10 saniye sürdüğü ifade ediliyor depremin. Şanlıurfa merkezli yaşandı bu deprem. Oldukça şiddetliydi. Aslında biz yolda depreme yakalandık. Depremin hemen ardından tabii eşlerimiz bizi aradı hemen onlar da binadan dışarı çıkmak zorunda kaldılar. Biz de aslında bir haber amaçlı Bismil ilçesine gidiyorduk ve yolda depreme yakalandık" şeklinde konuştu.
BÖLGEDEKİ SON DURUM
Canlı yayındaki gözlemlerini paylaşan Yılmaz, "Biz de şu anda yolun hemen kenarında Hayvanpazarının olduğu bölgede yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Şanlıurfa merkezli yaşanan depremde maalesef bölgedeki iller de hissetti" diyerek sözlerini tamamladı.