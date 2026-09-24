Merkez üssü Şanlıurfa olan ve çevre illerde de şiddetli şekilde hissedilen deprem, Diyarbakır'da da paniğe neden oldu. Deprem anında yolda olduklarını belirten A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, yaşananları ve bölgedeki son durumu aktardı.

YOLDA YAKALANDILAR

Depremin ardından yaşananları anlatan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, "Çok şiddetli bir depremdi. Şanlıurfa merkezli meydana gelen depremde bölgedeki illerde etkilendi. Biz şu anda Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da da depremde etkilenen illerden biri oldu. Aslında biz yolda depreme yakalandık, bir habere gidiyorduk ve şu anda Mardin karayolu üzerinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR PANİK İÇİNDE KAÇTI

İnsanların yaşadığı paniğe dikkat çeken Yılmaz, "İnsanların panik içerisinde dışarı çıktığını söyleyebiliriz ve şu anda Diyarbakır Hayvanpazarı'nın olduğu lokasyondayız. Ve buradaki insanlar da depremden etkilendi" sözleriyle durumu özetledi.

Depremin süresi ve etkisi hakkında bilgi veren Yılmaz, "Yaklaşık 10 saniye sürdüğü ifade ediliyor depremin. Şanlıurfa merkezli yaşandı bu deprem. Oldukça şiddetliydi. Aslında biz yolda depreme yakalandık. Depremin hemen ardından tabii eşlerimiz bizi aradı hemen onlar da binadan dışarı çıkmak zorunda kaldılar. Biz de aslında bir haber amaçlı Bismil ilçesine gidiyorduk ve yolda depreme yakalandık" şeklinde konuştu.

BÖLGEDEKİ SON DURUM

Canlı yayındaki gözlemlerini paylaşan Yılmaz, "Biz de şu anda yolun hemen kenarında Hayvanpazarının olduğu bölgede yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Şanlıurfa merkezli yaşanan depremde maalesef bölgedeki iller de hissetti" diyerek sözlerini tamamladı.