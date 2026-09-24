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CANLI AFAD duyurdu: Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğünde deprem! Eğitime ara verildi... İşte ilk açıklamalar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI AFAD duyurdu: Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğünde deprem! Eğitime ara verildi... İşte ilk açıklamalar

Diyarbakır, Şanlıurfa ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan gelen ilk açıklamaya göre merkez üssü Şanlıurfa Karaköprü olan depremin büyüklüğü 5,4 olarak açıklandı. Şiddetli sarsıntının hissedilmesiyle vatandaşların binalardan ayrılmaya çalıştıkları ve boş alanlarda bekledikleri görüldü.

Deprem, Şanlıurfa'nın yanı sıra Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır'dan da hissedildi. AFAD, depremin büyüklüğünün 5.4 olduğunu bildirdi. Şanlıurfa'da deprem sonrası eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

AHaber CANLI YAYIN

CANLI ANLATIM

12:07

"CAN KAYBI, YARALANMA VE YIKIM YOK"

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "24 Eylül 2026 tarihinde saat 10.40’ta, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep illerimizde hissedilen deprem sonrasında, ilgili kurumlarımızla yapılan görüşmeler ve sahadan alınan ilk bilgilere göre herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yıkım bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmekte olup gelişmeler yakından takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

11:57

"ASLA BİNA ÖNLERİNDE DURMAYIN"

Deprem anında ve sonrasında panikle hareket etmenin yaralanmalara davetiye çıkardığını belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Okullarda önemli sayıda insan yaşıyor; öğrenciler, öğretmenler, görevliler var. Bu tür deprem sarsıntılarının önceden planlanmış olması gerekiyor. Koşarak değil, belli bir düzen içerisinde veya ana şok sırasında merdivenlere bile gitmeden yerimizde kalmamız gerektiği hususları okullarımızda öğretilmeli. Merdivenlerden inerken tırabzanlara tutunarak hızla inmekte yarar var" ifadelerini kullandı. Sokaktaki vatandaşların bekleyiş şeklini eleştiren Ersoy, "Şu anki durumda vatandaşlar sokakta ancak bazıları yanlış yerlerde duruyor. Bina önlerinde durulmaz; park gibi binalara yakın olmayan daha açık ve serbest alanları tercih etmemiz gerekir. Binanın hemen önünde olmak güvende olduğunuzu göstermez. Özellikle iş yeri olan binalarda tabelalar ve düşmeye yatkın objeler var. Bunlar küçük sarsıntılarda bile kopup düşebilir. Bu nedenle binadan biraz uzaklaşmak yerinde olur" sözleriyle uyarılarda bulundu.

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY'DAN KRİTİK UYARI: BİNA ÖNLERİNDE BEKLEMEYİN

"7'NİN ÜZERİNE ÇIKACAK BİR FAY ZONU BÖLGEDE GÖRÜNMÜYOR"

Kandilli Rasathanesi'nin 5,8 olarak duyurduğu depremin ardından merak edilen "Daha büyük bir deprem gelir mi?" sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Şanlıurfa 2023 depremlerinden etkilendi ama direkt Doğu Anadolu Fayı’nın üzerinde değil. Dolayısıyla 7'nin üzerine çıkabilecek bir fay zonu bölgede göremiyoruz. Bir tek barajın kenarındaki Bozova fayını örnek verebiliriz ancak bu deprem Bozova fayının üzerine de gelmiyor, biraz daha doğusuna geliyor. Depremin tam merkez üssünün olduğu yerlerde haritalanmış faylar görünmüyor. Meydana gelen 2,5 büyüklüğündeki artçı Atatürk Barajı'nın doğusuna doğru kaydı. Depremlerin çok büyük deprem oluşturabilecek bir fay üzerine düşmemesi iyi bir haber. Eğer öyle bir fay üzerinde olsaydı bu sarsıntıya öncü diyebilirdik. Ancak şu anki tabloda böyle büyük bir deprem beklentisi yok" değerlendirmesinde bulundu.

11:53

"YAKLAŞIK 10 SANİYE SÜRDÜ"

Merkez üssü Şanlıurfa olan ve çevre illerde de şiddetli şekilde hissedilen deprem, Diyarbakır'da da paniğe neden oldu. Deprem anında yolda olduklarını belirten A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, yaşananları ve bölgedeki son durumu aktardı.

YOLDA YAKALANDILAR

Depremin ardından yaşananları anlatan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, "Çok şiddetli bir depremdi. Şanlıurfa merkezli meydana gelen depremde bölgedeki illerde etkilendi. Biz şu anda Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da da depremde etkilenen illerden biri oldu. Aslında biz yolda depreme yakalandık, bir habere gidiyorduk ve şu anda Mardin karayolu üzerinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR PANİK İÇİNDE KAÇTI

İnsanların yaşadığı paniğe dikkat çeken Yılmaz, "İnsanların panik içerisinde dışarı çıktığını söyleyebiliriz ve şu anda Diyarbakır Hayvanpazarı'nın olduğu lokasyondayız. Ve buradaki insanlar da depremden etkilendi" sözleriyle durumu özetledi.

Depremin süresi ve etkisi hakkında bilgi veren Yılmaz, "Yaklaşık 10 saniye sürdüğü ifade ediliyor depremin. Şanlıurfa merkezli yaşandı bu deprem. Oldukça şiddetliydi. Aslında biz yolda depreme yakalandık. Depremin hemen ardından tabii eşlerimiz bizi aradı hemen onlar da binadan dışarı çıkmak zorunda kaldılar. Biz de aslında bir haber amaçlı Bismil ilçesine gidiyorduk ve yolda depreme yakalandık" şeklinde konuştu.

BÖLGEDEKİ SON DURUM

Canlı yayındaki gözlemlerini paylaşan Yılmaz, "Biz de şu anda yolun hemen kenarında Hayvanpazarının olduğu bölgede yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Şanlıurfa merkezli yaşanan depremde maalesef bölgedeki iller de hissetti" diyerek sözlerini tamamladı.

11:50

"GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, depremin ardından yaptığı paylaşımda, “Şanlıurfa’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk belirlemelere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup sahadaki ekiplerimiz ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rabbim milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek şu ifadeleri paylaştı:

“Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.”

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise vatandaşları resmi kurum açıklamalarını takip etmeleri konusunda uyaran mesajında şunları paylaştı:

“Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın resmî kurumlarımızın açıklamalarını ve teyitli bilgileri takip etmeleri, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemeleri önem arz etmektedir. Rabbim, milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin.”

11:36

ŞANLIURFA'DA EĞİTİME BİR GÜN ARA

Şanlıurfa'da deprem sonrası eğitim-öğretime, bugün 1 gün süre ile ara verildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24.09.2026 Perşembe günü ara verilmiştir” ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA'DAKİ 5,4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM ANI KAMERADA
11:32

BİR ARTÇI DEPREM DAHA

Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Saat 10.59'da merkez üssü Şanlıurfa Hilvan olan 2,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 

ŞANLIURFA'DA KORKUTAN DEPREM! BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU?
11:28

"CİDDİ BİR OLUMSUZLUK GÖRÜNMÜYOR"

Şanlıurfa başta olmak üzere çevre illerde de şiddetli şekilde hissedilen depremin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, A Haber yayınına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Yaşanan sarsıntının ardından bölgedeki son durumu değerlendiren Gülpınar, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremin oldukça şiddetli hissedildiğini ancak ilk gelen bilgilere göre büyük bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirten Gülpınar, "Öncelikle çok geçmiş olsun. Hem Urfa'ya, bölgeye hem de bütün ülkemize. Büyük bir depremdi hakikaten şiddetli bir depremdi ama şu anda ciddi bir olumsuzluk görünmüyor, ilk gelen ilk bilgiler doğrultusunda" ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KASIM GÜLPINAR A HABER'DE


SAHA TARAMALARI BAŞLATILDI

Kırsal kesimlerin de yakından takip edildiğini vurgulayan Gülpınar, ekiplerin sahada olduğunu belirterek, "Biz de birazdan zaten arazi taramasına kendimiz de bizzat çıkacağız ama arkadaşlardan gelen bilgiler doğrultusunda, çünkü kırsalı da var bu işin. Özellikle Bozova, Hilvan bu yakın ilçeler, bunlara da bir tetkik etmek lazım. Ama oradaki arkadaşlarla da yetkililerle, belediye başkanlarımızla da kaymakam beylerle görüştük ama şu anda ciddi bir şey görünmüyor. İnşallah da bu şekilde atlatılmış olur. Tekrar hepimize geçmiş olsun diyorum" dedi.

"BAYAĞI ŞİDDETLİYDİ, ALLAH BETERİNDEN KORUSUN"

Deprem anını sokakta yakaladıklarını dile getiren Kasım Gülpınar, "Bayağı şiddetliydi. Yani ben dışarıda yakalandım gerçi ama ciddi, hakikaten şiddetli bir depremdi. İnşallah Allah beterinden korusun diyorum." ifadelerini kullandı.

"UFAK TEFEK ÇATLAKLAR VAR, CİDDİ BİR İHBAR YOK"

Saha incelemelerinde şu ana kadar sadece hafif hasarların tespit edildiğini söyleyen Gülpınar, "Şu an olumsuz bir durum yok. Ufak tefek iki çatlaklar var sadece. O çatlakların dışında şu anda ciddi bir ihbar gelmedi bize henüz. İnşallah da gelmez diyorum. Bu şekilde kalır diye temenni ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

11:27

ADIYAMAN VALİSİ: HERHANGİ BİR HASAR YOK

Depremin Adıyaman'daki etkilerini ilk elden A Haber canlı yayınında aktaran Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, "Açıkçası bir kısım vatandaşlarımız hissetti, bir kısmı hissetmedi. Özellikle ayakta olanların, dışarıda olanların çoğunluğu hissetmedi. Ancak evin içerisinde oturanlar depremi yoğun bir şekilde hissettiklerini bildirdiler" ifadelerini kullandı. Kentteki can ve mal güvenliği durumuna değinen Vali Küçük, "Herhangi bir olumsuzluk yok, sadece Örenli TOKİ bölgesinde oturan bir vatandaşımız korku ve panikle merdivenlerden çıkarken düşmüş ve ayağını kırdığı bilgisini aldık. Onun dışında başka bir olumsuzluk yok, yaralanan vatandaşımızla ilgili gerekenler yapılıyor" sözleriyle aktardı.

VALİ ABDULLAH KÜÇÜK A HABER'DE AÇIKLADI: 1 KİŞİ YARALANDI

SAHA TARAMALARI SÜRÜYOR: OVA KESİMİ DAHA ÇOK HİSSETTİ

Güvenlik birimlerinin teyakkuz halinde olduğunu ve bilgi akışının hızla sürdüğünü belirten Vali Abdullah Küçük, "Şu anda kolluk kuvvetlerimiz tarafından saha tarama çalışmalarımız devam ediyor. Muhtarlıklarımızla irtibat halindeyiz. Büyük bir sorun olmadığını değerlendiriyoruz, inşallah hafif atlatmış olduk" dedi. Sarsıntının en yoğun nerelerde hissedildiğine de açıklık getiren Küçük, "Şu anda tabii çok erken ama özellikle ova kesiminde, Şanlıurfa’ya yakın olan bölgelerde daha çok hissedildiğine dair bilgiler var. Merkezde de hissedildi ancak şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmedi" ifadelerini kullandı.

"HASARLI BİNALARDAN UZAK DURUN" ÇAĞRISI

Vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiğini vurgulayan Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, "Vatandaşlarımız AFAD’ın sayfasını ve Valiliğimizin duyurularını takip ederek müteyakkız olsunlar. Özellikle daha önceki depremden kalan ağır hasarlı ve orta hasarlı binalardan uzak dursunlar. Şu an için bir müddet evlerine girmemelerinde fayda var" sözleriyle aktardı.
 

11:26

"BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENTİSİ YOK"

Depremin gerçekleştiği noktanın tektonik yapısını değerlendiren Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süha Özden, bölgenin Doğu Anadolu Fayı’nın hemen güney kısmında yer aldığını belirterek, "Şanlıurfa’yı içerisine alan yaklaşık kuzey-güney uzanımlı faylar var. Fakat depremin meydana gelmiş olduğu nokta, yani merkez üssünü irdelediğimiz zaman, Türkiye Diri Fay Haritası'nı da dikkate alacak olursak herhangi bir diri fay yok. Yani çok büyük deprem üretme potansiyeli olan bir fay bulunmuyor. Bozova’nın hemen doğusuna düşüyor; Bozova fayı ya da Şanlıurfa’yı içine alan fayın tavan bloğunda gelişmiş bir hareket olabilir. Ancak böyle büyük bir deprem beklentisi kesinlikle yok. Bu, yer kabuğu içerisinde her zaman her yerde olabilecek büyüklükte münferit bir depremdir" ifadelerini kullandı.

"PANİK YAPILMAMALI AMA BİR SÜRE İZLENMELİ"

Sarsıntı sonrası yaşanan tedirginliğe dikkat çeken ve vatandaşların sükunetini koruması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Süha Özden, "5 büyüklüğündeki bir depremden sonra ister istemez belli bir zaman dilimi içerisinde dikkatli ve özenli davranmak gerekiyor. Biraz izlemek lazım; birkaç saat içinde ne oluyor, ne bitiyor, artçıları var mı yok mu bunlara bakmak lazım. Benim şahsi kanaatim, arkasından gelebilecek büyük bir deprem niteliği taşıyan bir fay sistemi bu bölgede yok. Dolayısıyla bu sarsıntı, kendi içinde 5 büyüklüğünde bir deprem olarak duruyor" sözleriyle aktardı.

DERİNLİK VE ZEMİN KOŞULLARI HİSSEDİLME ORANINI ARTIRDI

Depremin yerin yaklaşık 7,39 kilometre derinliğinde ve yüzeye oldukça yakın meydana gelmesinin sarsıntıyı kuvvetlendirdiğini belirten Prof. Dr. Özden, "Yüzeye yakın depremler doğal olarak insanlara çok daha fazla hissettirir. Hem zemin koşulları hem de derinlik burada önemli birer parametredir. Deprem dalgaları ilerlerken kötü zeminleri bulduğunda insanlara çok daha şiddetli yansır. Bu bölgede zemin koşullarının her zaman iyi olmadığını biliyoruz. Yer kabuğu çok kırıklı bir yapıya sahip ve bu büyüklükteki depremleri her yerde görebiliyoruz; bu durum ille de büyük bir afet potansiyeli anlamına gelmez" değerlendirmesinde bulundu.

11:23

UZMAN İSİM A HABER EKRANLARINDA UYARDI: "ARTÇILAR DEVAM EDECEK"

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de şiddetle hissedilerek büyük paniğe neden olan deprem sonrası, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe veriler geldi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında sarsıntının detaylarını ve olası tehlikeleri değerlendirdi. 

5,4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ŞANLIURFA DEPREMİ SONRASI PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY'DAN AÇIKLAMA

MÜSTAKİL BİR DEPREM

2023'te kırılan Doğu Anadolu Fayı'ndan uzakta olduğunu belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Başlı başına müstakil bir deprem. Çünkü Şanlıurfa'nın kuzeyinde Atatürk Barajı var, barajın güneyinde de bir Bozova fayı var. Sanıyorum bu deprem onların üzerinde meydana gelmiş, Doğu Anadolu Fayı'nın üzerinde değil," ifadelerini kullandı. Bölgede tarihsel dönemde çok büyük yıkıcı depremler olmadığını aktaran Ersoy, beşi geçen her depremin özellikle kırsal kesimde bazı hasarlar yapabileceğini vurgulayarak, "O bakımdan sanıyorum AFAD yetkilileri de şimdi bölgededir, bir araştırma içindedir" sözleriyle durumu aktardı.

SIĞ DEPREM GENİŞ ALANDA HİSSEDİLDİ

A Haber spikeri, AFAD'dan gelen güncel bilgileri paylaşarak, saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Bu veriler üzerine fayın yapısını değerlendiren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 5.4 büyüklüğündeki sarsıntının yapı stoklarında, özellikle kırsal kesimde hasarlar meydana getirebileceğini belirterek, "Mühendislik görmemiş yapılarda bu tür hasarlar meydana gelebiliyor. Fakat depremin sığ olması geniş bir alanda hissedilmesine neden olmakta. Buna zemin de etki koyuyor. Eğer alüvyon bir zemin üzerindeki yapı stoku varsa buralarda daha çok hissediliyor" ifadelerini kullandı.

"AÇIK ALANLARDA BEKLEYİN" UYARISI

Dördü geçen depremlerden sonra vatandaşların bir süre dışarıda nefes almalarını ve tedirginliklerini atmalarını tavsiye ettiğini söyleyen Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Herkesin çoluğu çocuğu var. Dolayısıyla onlarla birlikte bir müddet dışarıda tedirginliklerini atmalarının faydalı olacağını düşünüyorum. Zaten havada daha kış ayında değiliz, dolayısıyla dışarıda ama evin hemen önünde değil" sözleriyle uyarılarda bulundu. Ufak bir artçı sarsıntıda binalardan düşebilecek cisimlerin yaralanmalara yol açabileceğini belirten Ersoy, "Daha emin, daha güvenli açık alanlarda, park gibi, elektrik kablolarının, yüksek hatların olmadığı açık alanlarda birazcık beklemekte fayda var" ifadelerini kullandı.

"BALKONDAN VEYA CAMDAN ATLAMAYIN"

Artçı sarsıntıların devam edip etmeyeceğini soran A Haber spikeri, depremin Adıyaman, Diyarbakır ve Kahramanmaraş gibi çevre 8 ilden de çok yoğun bir şekilde hissedildiğini ve Kandilli Rasathanesi'nin depremin büyüklüğünü 5.8 olarak güncellediğini belirtti. Verilerin 5.8 olması durumunda tablonun değişeceğine dikkat çeken Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "5.8, 4 büyüklüğündeki depremin katbekat daha fazlası demektir. O da gözle görülür bir bina sarsıntısı ya da evin içinde olduklarında çok şiddetli hissetmelerine neden olur" değerlendirmesinde bulundu. Asrın felaketini yaşamış bölgelerdeki deprem travmasına da değinen A Haber spikeri, vatandaşların panikle camdan veya balkondan atlama refleksine karşı uyarılarda bulunulmasını rica etti. Bu konunun hayati önem taşıdığını ve sükunetin korunması gerektiğini vurgulayan Ersoy, "İnsanlar depremden, sarsıntıdan korkar, ben de korkarım ama bunu yönetme anlamında daha soğukkanlı olmak gerekir. Yapmamız gerekenleri önceden planlayıp ona göre davranmak gerekir. Aksi takdirde ikinci kattan atlayan bir insanın beli kırılsa ömür boyu felç kalabilir" ifadelerini kullandı.

11:14

BAKANLARDAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde, saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde  bir deprem meydana gelmiş ve deprem Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman’da da hissedilmiştir. AFAD, Mülki İdare Amirlerimiz ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." açıklamasını yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, "Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum olmamakla birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Her ihbarı değerlendiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz" mesajını paylaştı.

11:09

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMUYOR

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde saat 10.40’ta meydana gelen ve Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep illerimizde hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ'DE 5,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! A HABER EKİPLERİ BÖLGEDEN AKTARDI
11:06

ŞANLIURFA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, herkese geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Sahada yapılan ilk incelemede, şu an için herhangi bir can kaybı ve yıkım söz konusu değil. Herkese geçmiş olsun. Sahadaki tarama çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

10:52

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ BELLİ OLDU

AFAD'dan gelen ilk açıklamaya göre merkez üssü Şanlıurfa Karaköprü olan depremin büyüklüğü 5.4 olarak açıklandı. 

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ'DE 5,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
10:47

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA HİSSEDİLEN KORKUTAN DEPREM

Diyarbakır, Şanlıurfa ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. 

#Deprem #Şanlıurfa
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