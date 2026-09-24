Antalya’da “Sokaklar Güvende” çalışmaları kapsamında silahlı suç örgütlerinin sosyal medya yapılanmalarına yönelik operasyon düzenlendi. “Çirkinler” ve “Daltonlar” olarak bilinen suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheliden 5’i gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Operasyonda otomatik tabanca, kurusıkı tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Sokaklar Güvende" çalışmaları kapsamında silahlı suç örgütlerinin sosyal medya yapılanmalarına yönelik çalışma yürütüldü. Yürütülen çalışmalar kapsamında, suç örgütlerinin faaliyet alanlarını sosyal medya platformlarına taşıyarak suç ve suçluyu övdükleri, silahlı suç örgütlerinin propagandasını yaptıkları, tehdit ve silah içerikli paylaşımlarda bulundukları değerlendirilen kişilere yönelik inceleme gerçekleştirildi.

7 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda, 2'sinin "Çirkinler", 5'inin ise "Daltonlar" olarak bilinen silahlı suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 7 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilere ilişkin bilgiler şöyle:

H.Ü. 2006 Antalya doğumlu, Batman/Gercüş nüfusuna kayıtlı. SGK kayıtlarına göre çalışmadığı ve adli kaydının bulunduğu belirlendi. "Çirkinler" isimli silahlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirildi.

T.G. 2004 Antalya doğumlu, Antalya/Aksu nüfusuna kayıtlı. SGK kayıtlarına göre çalışmadığı ve adli kaydının bulunduğu belirlendi. "Çirkinler" isimli silahlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirildi.

M.F.Y. 1999 Hasankeyf doğumlu, Batman/Hasankeyf nüfusuna kayıtlı. SGK kayıtlarına göre çalışmadığı ve adli kaydının bulunduğu belirlendi. "Daltonlar" isimli silahlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

E.A.E. 2004 Erzincan doğumlu, Erzincan/Merkez nüfusuna kayıtlı. SGK kayıtlarında vale olarak çalıştığı ve adli kaydının bulunduğu belirlendi. "Daltonlar" isimli silahlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirildi.

Ö.G. 2003 Antalya doğumlu, Erzurum/Yakutiye nüfusuna kayıtlı. SGK kayıtlarına göre çalışmadığı ve adli kaydının bulunduğu belirlendi. "Daltonlar" isimli silahlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirildi.

B.Y.M. 2007 Kepez doğumlu, Van/Özalp nüfusuna kayıtlı. SGK kayıtlarında esnaf olarak yer aldığı ve adli kaydının bulunduğu belirlendi. "Daltonlar" isimli silahlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirildi.

S.E. 2007 Antalya doğumlu, Ağrı/Doğubayazıt nüfusuna kayıtlı. SGK kayıtlarında duvarcı/inşaat işçisi olarak çalıştığı ve adli kaydının bulunduğu belirlendi. "Daltonlar" isimli silahlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

KEPEZ VE MURATPAŞA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Tespit edilen 7 şüphelinin Antalya'nın Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan adreslerine 24 Eylül 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik arama ve yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Şüphelilerden E.A.E.'nin ikametinde yapılan aramada 1 adet UTAŞ marka, üzerinde herhangi bir ibare ve yazı bulunmayan otomatik tabanca, 1 adet Ekol Alp marka kurusıkı tabanca, 4 adet MKE kısa 9 mm fişek, 1 adet STR 9x19 mm fişek ve 2 adet cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Şüphelilerden Ö.G.'nin ikametinde yapılan aramada ise 8 adet 9x19 mm fişek ile 7 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Böylece operasyon kapsamında yapılan aramalarda toplam **1 otomatik tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 13 adet 9 mm fişek, 7 adet av tüfeği fişeği ve 2 cep telefonu** ele geçirildi.

SOSYAL MEDYADAKİ SUÇ ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında, silahlı suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerin sosyal medya platformları üzerinden yaptıkları silah içerikli paylaşımlar, tehdit içerikleri, suç ve suçluyu öven paylaşımlar ile örgüt propagandası niteliğindeki faaliyetlerinin ayrıntılı olarak incelendiği öğrenildi. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, soruşturma Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca çok yönlü olarak sürdürülüyor.