Türkiye Diri Fay Haritası il ve ilçe bazında incelenebiliyor. (A Haber Foto Arşivi)

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Bu sorunun yanıtı için ilk bakılabilecek kaynaklardan biri MTA'nın Türkiye Diri Fay Haritası. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Diri fay haritası, fayların haritalanmış konumlarını gösterir. Haritada bir bölgenin diri fay yakınında bulunması, tek başına o binanın depremde nasıl davranacağını göstermez.

Yani "Haritada fay yok, o halde bina güvenli" şeklinde bir sonuç çıkarmak doğru değildir. Aynı şekilde haritada bir fayın görülmesi de binanın mutlaka hasar göreceği anlamına gelmez. Bina güvenliği için yapı özellikleri, zemin koşulları, yapı yaşı ve mühendislik değerlendirmeleri gibi farklı unsurların birlikte ele alınması gerekir.

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