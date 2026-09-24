Eviniz fay hattına yakın mı? MTA haritası ve e-Devlet'ten sorgulama ile öğrenin
Şanlıurfa’da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler 2026 Türkiye Diri Fay Haritası’na çevrildi. MTA’nın güncel verileri, diri fayların konumunu gösteriyor. Peki evinizin altından fay geçiyor mu? İşte haritadan bölgenizi kontrol etmenin yolu ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalar.
Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler Türkiye'nin diri fay haritasına çevrildi. 24 Eylül 2026'da Karaköprü merkezli gerçekleşen sarsıntının ardından vatandaşlar, yaşadıkları bölgelerde fay hattı bulunup bulunmadığını araştırmaya başladı. Özellikle "Evimin altından fay geçiyor mu?" sorusu gündeme gelirken, MTA'nın 2026 Türkiye Diri Fay Haritası merak edilen bölgelere ilişkin önemli bilgiler sunuyor.
E-DEVLET AFAD DEPREM TEHLİKE HARİTASI NASIL SORGULANIR?
Vatandaşlar, AFAD'ın Türkiye Deprem Tehlike Haritası (TDTH) üzerinden yaşadıkları bölgenin deprem tehlike değerlerini adres bilgileriyle inceleyebiliyor. Sorgulama için şu adımlar izlenebilir:
- e-Devlet'e T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
- AFAD Türkiye Deprem Tehlike Haritası sayfasını açın.
- Haritada yer alan "Adres Sorgulama" bölümüne tıklayın.
- İl, ilçe, mahalle ve sokak bilgilerinizi girin veya haritadan konumunuzu seçin.
- Bölgenizin deprem tehlike ve ivme değerlerini görüntüleyin.
EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?
Bu sorunun yanıtı için ilk bakılabilecek kaynaklardan biri MTA'nın Türkiye Diri Fay Haritası. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Diri fay haritası, fayların haritalanmış konumlarını gösterir. Haritada bir bölgenin diri fay yakınında bulunması, tek başına o binanın depremde nasıl davranacağını göstermez.
Yani "Haritada fay yok, o halde bina güvenli" şeklinde bir sonuç çıkarmak doğru değildir. Aynı şekilde haritada bir fayın görülmesi de binanın mutlaka hasar göreceği anlamına gelmez. Bina güvenliği için yapı özellikleri, zemin koşulları, yapı yaşı ve mühendislik değerlendirmeleri gibi farklı unsurların birlikte ele alınması gerekir.