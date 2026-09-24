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Başkan Erdoğan'a New York'ta sevgi seli! Pastanede vatandaşlarla bir araya geldi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'a New York'ta sevgi seli! Pastanede vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81. BM Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta Türkevi'nin karşısındaki bir pastanede vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun ilgiyle karşılanan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Çay içen Başkan Erdoğan, daha sonra mekandan ayrıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türkevi'nin karşısında bulunan Türklere ait bir kafede vatandaşlarla bir araya geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A NEW YORK'TA YOĞUN İLGİ

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu dolayısıyla BM Genel Merkezi'nde düzenlenen 'BM Genel Sekreteri İklim Etkinliği' sonrası Türkevi'nin yanında yer alan bir pastaneye geçti.

Başkan Erdoğan'a New York'ta sevgi seli! Pastanede vatandaşlarla bir araya geldi - 1

Başkan Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet edip çay içti.

Başkan Erdoğan'a New York'ta sevgi seli! Pastanede vatandaşlarla bir araya geldi - 2

Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çekilmeyi ihmal etmezken, temaslarını sürdürmek üzere Türkevi'ne döndü.

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