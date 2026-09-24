Başkan Erdoğan'a New York'ta sevgi seli! Pastanede vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81. BM Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta Türkevi'nin karşısındaki bir pastanede vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun ilgiyle karşılanan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Çay içen Başkan Erdoğan, daha sonra mekandan ayrıldı.