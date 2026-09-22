Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerin ortaya çıkarılması, mağdur vatandaşların haklarının korunması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi amacıyla yürütülen soruşturmaların kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda yeni dalga operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

(Foto: AA)

BAŞSAVCILIKTAN KARA PARA VE FON OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen geniş çaplı fon soruşturmasında düğmeye basıldı. Yürütülen titiz incelemeler sonucunda şüphelilerin şirket ve fon bağlantıları ile güncel adli durumları netleşti. Dosya kapsamında adli süreç işletilen şüpheli sayısı 63'e yükselirken, emniyet güçlerinin gözaltı ve firarileri yakalama çalışmaları aralıksız sürüyor.

EN GENİŞ GRUP 'PUSULA': 44 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Soruşturmanın merkezinde yer alan ve en geniş şüpheli grubunu oluşturan Pusula bağlantılı isimlerden 1'i tutuklandı, 30'u gözaltına alındı, 12'si hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve 1 kişinin ise halihazırda cezaevinde olduğu kaydedildi.

Pusula Grubu Tutuklu:



Muhammed YARIZ (PUSULA)



Pusula Grubu Gözaltında Bulunanlar:



Abdullah Yusuf YARIZ (PUSULA)

Ahmet ÖZCAN (GÜNDOĞDU / PUSULA)

Ayşe Seher AYDIN (GÜNDOĞDU / PUSULA)

Berkan GÜLEN (PUSULA)

Celal YARIZ (PUSULA)

Enes YAZICI (GÜNDOĞDU / PUSULA)

Feryal KÖKER (GÜNDOĞDU / PUSULA)

Furkan BAKİ (PUSULA)

Gözde HACIOĞLU (PUSULA)

Halil İbrahim EGE (PUSULA)

Hamza KABLAN (PUSULA)

İlhan AYGÜN (PUSULA)

İsmail EGE (PUSULA)

Lütfi ÇETİNEL (PUSULA)

Mehmet ERBEY (PUSULA)

Mehmet YILDIRIM (PUSULA)

Müjdat EDE (GÜNDOĞDU / PUSULA)

Murat KEÇECİ (PUSULA)

Nilgül SARIÇALI (GÜNDOĞDU / PUSULA)

Oğuzhan ÖZERKAYA (GÜNDOĞDU / PUSULA)

Onur GÖĞEBAKAN (GÜNDOĞDU / PUSULA)

Orçun Berkay KAYA (GÜNDOĞDU / PUSULA)

Ramazan ERBEY (PUSULA)

Salih Can BÜLBÜL (PUSULA)

Samet ÇETİNEL (PUSULA)

Selçuk KAHYA (PUSULA)

Selim DAĞBAŞI (PUSULA)

Serdar TURHAN (PUSULA)

Sezai BEKGÖZ (GÜNDOĞDU / PUSULA)

Uğur AKKAFA (PUSULA)



Pusula Grubu Hakkında Yakalama Kararı Bulunanlar (Firariler):



Bilal ÇALIŞKAN (PUSULA / Yurt dışında)

Burak GÖKÇE (PUSULA)

Büşra ALÇELİK (PUSULA)

Enes Furkan ÇETİNKAYA (PUSULA)

Mehmet Salih TURHAN (PUSULA)

Mustafa BOR (PUSULA)

Özdemir UÇAR (PUSULA)

Sabahattin Reha ŞEN (PUSULA)

Serhat GÜVEN (PUSULA)

Sezer GÜMÜŞ (PUSULA)

Şerifegül YILDIRIM (PUSULA)

Yunus Emre YILDIRIM (PUSULA)

Pusula Grubu Cezaevinde Bulunan:



Erdem BEKTAŞ (PUSULA)

TERA, DESTEK VE ÖZATA GEMİCİLİK BAĞLANTILI 15 KİŞİ KISKACA ALINDI



Soruşturmanın bir diğer ayağını oluşturan TERA bağlantılı grupta ise DESTEK ve ÖZATA GEMİCİLİK bağlantıları dikkat çekti. Bu grupta 2 şüpheli tutuklanırken, 12 kişi gözaltına alındı, 1 kişi hakkında ise yakalama kararı bulunuyor.



Tera Grubu Tutuklular:



Aytuç KUMOVA (DESTEK / TERA)

İbrahim BEKÇİ (DESTEK / TERA)

Tera Grubu Gözaltında Bulunanlar:

Abdülkadir ÖZKAN (TERA)

Ali Rıza İNCEKARA (DESTEK / TERA)

Alper ÖZTÜRK (TERA)

Bülent UYGUN (TERA)

Emre ALKİN (TERA)

Emre TEZMEN (TERA)

Erkan KİLİMCİ (DESTEK / TERA)

Gökhan ATASEVEN (ÖZATA GEMİCİLİK / TERA)

Haldun Saffet İNAL (DESTEK / TERA)

Kerem ALKİN (TERA)

Nihat KIRMIZI (TERA)

Özdemir ATASEVEN (ÖZATA GEMİCİLİK / TERA)

Tera Grubu Hakkında Yakalama Kararı Bulunan:

Cengiz AVCI (TERA / Yurt dışında)

HEDEF VE INFO BAĞLANTILI 4 ŞÜPHELİYE İŞLEM

Soruşturma kapsamında HEDEF ve INFO bağlantılı 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bu grupta 1 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin ise firari olarak arandığı belirlendi.

Hedef / Info Grubu Tutuklu:

Namık Kemal GÖKALP (INFO / HEDEF)

Hedef / Info Grubu Gözaltında Bulunanlar:

Mehmet Ziya GÖKALP (INFO / HEDEF)

Sibel GÖKALP (INFO / HEDEF)

Hedef / Info Grubu Hakkında Yakalama Kararı Bulunan:

Tamer AKBAL (INFO / HEDEF / Yurt dışında)

EV SORUŞTURMADA RAKAMLARLA BİLANÇO

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda derinleştirilen soruşturmada şüphelilerin şirket bazlı dağılımı şu şekilde kayıtlara geçti:

PUSULA: 1 tutuklu, 30 gözaltı, 12 firari, 1 cezaevinde (Toplam: 44 kişi)

TERA: 2 tutuklu, 12 gözaltı, 1 firari (Toplam: 15 kişi)

HEDEF / INFO: 1 tutuklu, 2 gözaltı, 1 firari (Toplam: 4 kişi)

GENEL TOPLAM: 4 tutuklu, 44 gözaltı, 14 firari, 1 cezaevinde olmak üzere 63 ŞÜPHELİ

SUÇTAN ELDE EDİLEN KAZANCIN İZİ SÜRÜLECEK

Soruşturmanın mali boyutunun da bütün yönleriyle incelendiğini belirten Gürlek, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması, malvarlıklarının kaçırılmasının önlenmesi ve mağdur vatandaşların haklarının korunması amacıyla tüm adli ve mali tedbirlerin etkin şekilde alındığını ifade etti.

Gürlek, hukuken sorumluluğu tespit edilen herkesin adalet önünde hesap vereceğini belirterek, suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar takip edileceğini ve mağdur vatandaşların haklarının korunması için gereken tüm hukuki tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağını vurguladı.

BAKAN GÜRLEK: MAĞDURLARIN HAKLARININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlardan hukuk önünde hesap soracak, mağdurların haklarının takipçisi olacağız!"