Bölge geneli: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bölge geneli: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

İl Sıcaklık Hava durumu Adana 30°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya 30°C Parçalı ve çok bulutlu; doğusu ile batısının iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Hatay 29°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Isparta 22°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge geneli: Parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağış: Adana'nın kuzey ve doğu kesimleri ile Osmaniye'nin batı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.