Termometreler düşüyor, yağışlar kuvvetleniyor! Doğu Akdeniz ve Karadeniz için kritik uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 il için sarı kodlu gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. İç Anadolu ile Karadeniz'de sıcaklık 6 dereceye kadar düşüyor. Kuvvetli yağışların Doğu Akdeniz ile Karadeniz kıyılarında sele yol açma riski bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Eylül Perşembe günü için hava durumu tahminini yayımladı. Buna göre Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin yanı sıra Akdeniz'in bazı bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
GÖKYÜZÜ KARARIYOR, SICAKLIK DÜŞÜYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun önemli bir bölümünü etkisi altına alan yeni hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey, iç ve güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sert biçimde hissettirecek.
Hava sıcaklıklarında da belirgin bir kırılma kapıda. İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz çevrelerinde termometreler 4 ila 6 derece birden aşağı inecek. Buna karşın Marmara genelinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece civarında yükselmesi öngörülüyor.
BU 10 İLDE YAŞAYANLAR DİKKAT: SARI KOD VERİLDİ
MGM'nin yayımladığı tehlike haritasında 9 il için "az tehlikeli" anlamına gelen sarı uyarı verildi. Şimşek ve kuvvetli sağanak simgesiyle işaretlenen bu iller şunlar:
- Amasya
- Artvin
- Giresun
- Gümüşhane
- Ordu
- Rize
- Samsun
- Sivas
- Tokat
- Trabzon