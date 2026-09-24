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Termometreler düşüyor, yağışlar kuvvetleniyor! Doğu Akdeniz ve Karadeniz için kritik uyarı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Termometreler düşüyor, yağışlar kuvvetleniyor! Doğu Akdeniz ve Karadeniz için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 il için sarı kodlu gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. İç Anadolu ile Karadeniz'de sıcaklık 6 dereceye kadar düşüyor. Kuvvetli yağışların Doğu Akdeniz ile Karadeniz kıyılarında sele yol açma riski bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Eylül Perşembe günü için hava durumu tahminini yayımladı. Buna göre Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin yanı sıra Akdeniz'in bazı bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

GÖKYÜZÜ KARARIYOR, SICAKLIK DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun önemli bir bölümünü etkisi altına alan yeni hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey, iç ve güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sert biçimde hissettirecek.

Hava sıcaklıklarında da belirgin bir kırılma kapıda. İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz çevrelerinde termometreler 4 ila 6 derece birden aşağı inecek. Buna karşın Marmara genelinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece civarında yükselmesi öngörülüyor.

(MGM)(MGM)

BU 10 İLDE YAŞAYANLAR DİKKAT: SARI KOD VERİLDİ

MGM'nin yayımladığı tehlike haritasında 9 il için "az tehlikeli" anlamına gelen sarı uyarı verildi. Şimşek ve kuvvetli sağanak simgesiyle işaretlenen bu iller şunlar:

  • Amasya
  • Artvin
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Ordu
  • Rize
  • Samsun
  • Sivas
  • Tokat
  • Trabzon

Termometreler düşüyor, yağışlar kuvvetleniyor! Doğu Akdeniz ve Karadeniz için kritik uyarı - 1

YAĞIŞ GÜN İÇİNDE ADIM ADIM İLERLEYECEK

Günün erken saatlerinden itibaren yağış dalgası yurt genelinde geniş bir hat çizecek:

Zaman Dilimi
Etkilenen Bölgeler ve Beklenen Hava
Sabah (06:00 - 12:00)
İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz hattında sağanaklar başlıyor. Çorum haricinde Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli yağış geçişleri görülüyor.
Öğle (12:00 - 18:00)
Yağış hattı genişliyor; Batı Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Akdeniz geneli ve Doğu Anadolu'nun batısına (Erzincan, Tunceli, Malatya) kadar yayılıyor.
Akşam (18:00 - 24:00)
Yağış sistemi doğuya kayıyor. Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar gece yarısına kadar devam ediyor.

Termometreler düşüyor, yağışlar kuvvetleniyor! Doğu Akdeniz ve Karadeniz için kritik uyarı - 2

BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞ KUVVETLENECEK

Tahminlerde yağışın her noktada aynı şiddette olmayacağına dikkat çekiliyor. Özellikle Orta Karadeniz'de Çorum dışında, Doğu Karadeniz kıyılarında, Gümüşhane çevrelerinde, Sivas'ın kuzey ve doğusunda, Kayseri'nin doğusunda ve Osmaniye'nin batı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Termometreler düşüyor, yağışlar kuvvetleniyor! Doğu Akdeniz ve Karadeniz için kritik uyarı - 3

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Haftalık tahmin haritasına göre yağışlı hava cuma günü de Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz hattında etkisini sürdürdükten sonra cumartesi günü iç ve batı bölgelerde yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor.

Cumartesi günü Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı bekleniyor. Pazar gününden itibaren batı ve iç kesimlerde yerel yağışlar yeniden yüzünü gösterecek, yeni haftanın ortasına doğru ise yurt genelinde yağışlar etkisini tamamen kaybederek hava açacak.

Termometreler düşüyor, yağışlar kuvvetleniyor! Doğu Akdeniz ve Karadeniz için kritik uyarı - 4

24 EYLÜL BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İl Sıcaklık Hava durumu
Bursa 20°C Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale 23°C Parçalı ve az bulutlu
İstanbul 21°C Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 23°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge geneli: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Termometreler düşüyor, yağışlar kuvvetleniyor! Doğu Akdeniz ve Karadeniz için kritik uyarı - 5

EGE

İl Sıcaklık Hava durumu
Afyonkarahisar 19°C Parçalı ve az bulutlu
İzmir 26°C Az bulutlu ve açık
Manisa 24°C Az bulutlu ve açık
Uşak 20°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge geneli: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Termometreler düşüyor, yağışlar kuvvetleniyor! Doğu Akdeniz ve Karadeniz için kritik uyarı - 6

AKDENİZ

İl Sıcaklık Hava durumu
Adana 30°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya 30°C Parçalı ve çok bulutlu; doğusu ile batısının iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay 29°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta 22°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge geneli: Parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağış: Adana'nın kuzey ve doğu kesimleri ile Osmaniye'nin batı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Termometreler düşüyor, yağışlar kuvvetleniyor! Doğu Akdeniz ve Karadeniz için kritik uyarı - 7

İÇ ANADOLU

İl Sıcaklık Hava durumu
Ankara 20°C Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir 18°C Parçalı ve az bulutlu
Konya 18°C Parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Nevşehir 17°C Parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Parçalı ve çok bulutlu. Güney ve doğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağış: Sivas'ın kuzey ve doğusu ile Kayseri'nin doğu kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Termometreler düşüyor, yağışlar kuvvetleniyor! Doğu Akdeniz ve Karadeniz için kritik uyarı - 8

BATI KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava durumu
Bolu 17°C Parçalı ve az bulutlu
Düzce 20°C Parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop 24°C Parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak 19°C Parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Termometreler düşüyor, yağışlar kuvvetleniyor! Doğu Akdeniz ve Karadeniz için kritik uyarı - 9

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava durumu
Amasya 18°C Parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize 23°C Parçalı ve çok bulutlu; yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 19°C Parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon 22°C Parçalı ve çok bulutlu; yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağış: Orta Karadeniz'de Çorum dışında, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Termometreler düşüyor, yağışlar kuvvetleniyor! Doğu Akdeniz ve Karadeniz için kritik uyarı - 10

DOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava durumu
Erzurum 26°C Parçalı bulutlu
Kars 26°C Parçalı bulutlu
Malatya 29°C Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van 26°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge geneli: Parçalı ve çok bulutlu. Malatya, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Termometreler düşüyor, yağışlar kuvvetleniyor! Doğu Akdeniz ve Karadeniz için kritik uyarı - 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava durumu
Diyarbakır 33°C Parçalı ve az bulutlu
Mardin 29°C Az bulutlu ve açık
Siirt 32°C Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa 31°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge geneli: Parçalı ve az bulutlu. Bölgenin batısının yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin ise öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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