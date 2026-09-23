Adalar Belediyesi'nde Başkan Vekilliği seçimi! Hangi aday önde?

Adalar Belediye Başkanvekili seçiminde ilk turda AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz 5 oy CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy aldı. 2. tur sonuçlarına göre ise AK Parti 4, CHP 4 bir oy ise geçersiz sayıldı. Üçüncü turda ise AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz 5 oy aldı. CHP'nin adayı da 0 oy alırken karar ise dördüncü tura kaldı.

İstanbul'da Adalar Belediyesi'nde seçim bugün yapılıyor.

İLK TUR SONUÇLARI

Adalar Belediye Başkanvekili seçiminde ilk turda AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz 5 oy CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy aldı.

2. TUR SONUÇLARI BELLİ OLDU

AK Parti 4, CHP 4 bir oy ise geçersiz sayıldı.

KARAR DÖRDÜNCÜ TURA KALDI

Üçüncü turda ise AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz 5 oy aldı. CHP'nin adayı da 0 oy alırken karar ise dördüncü tura kaldı.

CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ TOPLANTIYA KATILMAMIŞTI

Adalar Belediye Meclisi, CHP'li Belediye Başkanvekili Medine Pamuk'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmesinin ardından önceki gün Taş Mektep'te toplanmıştı.

Toplantının başında konuşan Yeni Parti Yerel Yönetimler yöneticisi Tarık Balyalı, cezaevinde tutuklu bulunan eski Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak'ın istifa ettiğini belirterek, yerine yedek üyenin geçmesi için dilekçelerinin işleme alınmasını istemişti.

Meclisin yazı işleri yetkilileri ise dilekçenin belediyeye verilmesi ve kararın İlçe Seçim Kurulu tarafından alınması gerektiğini belirtmişti.

Yaşanan bu gelişme üzerine CHP'li meclis üyeleri toplantıya katılmamıştı. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması üzerine meclisin 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da yeniden toplanacağı açıklanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 23 Haziran'da tutuklanmış, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma kapsamında Akpolat'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Akpolat'ın tutuklanmasının ardından Adalar Belediye Meclisi, 27 Haziran'da başkanvekilini belirlemek üzere toplanmış, CHP'nin adayı Medine Pamuk dördüncü turda 5 oy alarak başkanvekili seçilmişti.