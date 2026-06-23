150 BİN EURO VE 200 BİN TL DETAYI

Sevk yazısında bir ruhsat işlemiyle ilgili görüşmelerde Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın 150 bin euro seviyesindeki rüşvet pazarlığında bizzat yer aldığı yönündeki tespitlere yer verildi. Yazıda ayrıca bir başka eylemde Akpolat'ın 200 bin TL'yi elden aldığına yönelik değerlendirmelerin de dosyada bulunduğu aktarıldı.

TAPELERDE 7 MİLYON TL İDDİASI

Dosyada yer alan tape kayıtlarında bazı iş ve ruhsat işlemleri karşılığında milyonlarca liralık menfaat taleplerinin konuşulduğu, bir olayda ise 7 milyon TL'lik rüşvet pazarlığına yönelik ifadelerin yer aldığı öne sürüldü.