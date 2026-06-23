Adalar Belediyesi'nde milyonlarca liralık rüşvet çarkı! 40 ayrı usulsüzlük tespit edildi | Savcılığın sevk yazısına ulaşıldı
Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Başsavcılığın mahkemeye ilettiği sevk yazısına ahaber.com.tr ulaştı. Yazıda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz'a yönelik kayıtların dosyada yer aldığı belirtildi. Ayrıca ruhsat işlemleri üzerinden milyonlarca liralık menfaat sağlandığı ve bazı rüşvet pazarlıklarının tape kayıtlarına yansıdığı aktarıldı. Yine 40 ayrı eylemde 47 şüphelinin suça karıştığının tespit edildiği bilgisine de sevk yazısında yer verildi.
İstanbul'un Adalar ilçesinde sit alanlarındaki ruhsat ve inşaat işlemlerine dair yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında CHP'li Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüphelilerin tutuklanması talebiyle mahkemeye sunduğu sevk yazısına ahaber.com.tr ulaştı. Yazıda belediye yöneticileri ile iş sahipleri arasında rüşvet pazarlıkları yapıldığı, bazı işlemler karşılığında milyonlarca liralık menfaat sağlandığı ve dosyada 40 ayrı eylemde 47 şüphelinin suça karıştığının tespit edildiği belirtildi.
40 AYRI EYLEM TESPİT EDİLDİ
Soruşturma dosyasına göre belediye yetkilileri ile iş sahipleri arasında ruhsat ve iskan işlemleri karşılığında rüşvet pazarlıkları yapıldı. Rüşvete konu paraların belediye yetkililerine veya belediye yetkilileriyle bağlantılı kişilere elden teslim edildiği değerlendirilirken, 40 ayrı eylemde 47 şüphelinin suça karıştığının tespit edildiği kaydedildi.
İŞ SAHİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ İDDİASI
Sevk yazısında ruhsat ve iskan işlemleri için başvuran bazı iş sahiplerinin belediye yönetimiyle bağlantılı kişilere yönlendirildiği, görüşmelerin bu kişiler üzerinden yürütüldüğü ve rüşvet süreçlerinin bu yöntemle organize edildiği iddialarına yer verildi.
AKPOLAT VE YILMAZ ARASINDA RÜŞVET GÖRÜŞMELERİ
Sevk yazısında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile başkan yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik tape kayıtlarının dosyada yer aldığı belirtildi. Ayrıca Akpolat ve Yılmaz'ın rüşvet görüşmelerini içerdiği öne sürülen ses kayıtlarının da delil klasörlerine eklendiği bilgisine yer verildi.
Söz konusu kayıtların ardından bazı şüphelilerin hesaplarında para hareketleri tespit edildiği, bu verilerin MASAK incelemeleriyle desteklendiği ifade edildi.