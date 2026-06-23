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Adalar Belediyesi'nde milyonlarca liralık rüşvet çarkı! 40 ayrı usulsüzlük tespit edildi | Savcılığın sevk yazısına ulaşıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Adalar Belediyesi'nde milyonlarca liralık rüşvet çarkı! 40 ayrı usulsüzlük tespit edildi | Savcılığın sevk yazısına ulaşıldı

Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Başsavcılığın mahkemeye ilettiği sevk yazısına ahaber.com.tr ulaştı. Yazıda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz'a yönelik kayıtların dosyada yer aldığı belirtildi. Ayrıca ruhsat işlemleri üzerinden milyonlarca liralık menfaat sağlandığı ve bazı rüşvet pazarlıklarının tape kayıtlarına yansıdığı aktarıldı. Yine 40 ayrı eylemde 47 şüphelinin suça karıştığının tespit edildiği bilgisine de sevk yazısında yer verildi.

İstanbul'un Adalar ilçesinde sit alanlarındaki ruhsat ve inşaat işlemlerine dair yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında CHP'li Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüphelilerin tutuklanması talebiyle mahkemeye sunduğu sevk yazısına ahaber.com.tr ulaştı. Yazıda belediye yöneticileri ile iş sahipleri arasında rüşvet pazarlıkları yapıldığı, bazı işlemler karşılığında milyonlarca liralık menfaat sağlandığı ve dosyada 40 ayrı eylemde 47 şüphelinin suça karıştığının tespit edildiği belirtildi.

Adalar Belediyesi'nde milyonlarca liralık rüşvet çarkı! 40 ayrı usulsüzlük tespit edildi | Savcılığın sevk yazısına ulaşıldı - 1

40 AYRI EYLEM TESPİT EDİLDİ

Soruşturma dosyasına göre belediye yetkilileri ile iş sahipleri arasında ruhsat ve iskan işlemleri karşılığında rüşvet pazarlıkları yapıldı. Rüşvete konu paraların belediye yetkililerine veya belediye yetkilileriyle bağlantılı kişilere elden teslim edildiği değerlendirilirken, 40 ayrı eylemde 47 şüphelinin suça karıştığının tespit edildiği kaydedildi.

İŞ SAHİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ İDDİASI

Sevk yazısında ruhsat ve iskan işlemleri için başvuran bazı iş sahiplerinin belediye yönetimiyle bağlantılı kişilere yönlendirildiği, görüşmelerin bu kişiler üzerinden yürütüldüğü ve rüşvet süreçlerinin bu yöntemle organize edildiği iddialarına yer verildi.

Adalar Belediyesi'nde milyonlarca liralık rüşvet çarkı! 40 ayrı usulsüzlük tespit edildi | Savcılığın sevk yazısına ulaşıldı - 2

AKPOLAT VE YILMAZ ARASINDA RÜŞVET GÖRÜŞMELERİ

Sevk yazısında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile başkan yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik tape kayıtlarının dosyada yer aldığı belirtildi. Ayrıca Akpolat ve Yılmaz'ın rüşvet görüşmelerini içerdiği öne sürülen ses kayıtlarının da delil klasörlerine eklendiği bilgisine yer verildi.

Söz konusu kayıtların ardından bazı şüphelilerin hesaplarında para hareketleri tespit edildiği, bu verilerin MASAK incelemeleriyle desteklendiği ifade edildi.

Adalar Belediyesi'nde milyonlarca liralık rüşvet çarkı! 40 ayrı usulsüzlük tespit edildi | Savcılığın sevk yazısına ulaşıldı - 3

150 BİN EURO VE 200 BİN TL DETAYI

Sevk yazısında bir ruhsat işlemiyle ilgili görüşmelerde Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın 150 bin euro seviyesindeki rüşvet pazarlığında bizzat yer aldığı yönündeki tespitlere yer verildi. Yazıda ayrıca bir başka eylemde Akpolat'ın 200 bin TL'yi elden aldığına yönelik değerlendirmelerin de dosyada bulunduğu aktarıldı.

TAPELERDE 7 MİLYON TL İDDİASI

Dosyada yer alan tape kayıtlarında bazı iş ve ruhsat işlemleri karşılığında milyonlarca liralık menfaat taleplerinin konuşulduğu, bir olayda ise 7 milyon TL'lik rüşvet pazarlığına yönelik ifadelerin yer aldığı öne sürüldü.

Sevk yazısında Anadolu Kulübü Derneği Müdürü Cemalettin Şereflier'in usulsüz çalışma ruhsatı almak amacıyla 7 milyon TL tutarındaki haksız menfaate konu parayı verdiği yönünde kanaat oluştuğu belirtildi. Yazıda ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz'la ilgili tape kayıtlarında söz konusu eylem kapsamında 7 milyon TL rüşvet alındığına dair konuşmaların bulunduğu aktarıldı.

Adalar Belediyesi'nde milyonlarca liralık rüşvet çarkı! 40 ayrı usulsüzlük tespit edildi | Savcılığın sevk yazısına ulaşıldı - 4

OPERASYONDA 35 TUTUKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35'i tutuklandı. Dört şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, üç şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Öte yandan eski Adalar Meclis Üyesi olduğu belirtilen müteahhit M.Ö'nün adresinde yapılan aramalarda 258 bin dolar ile 13 bileziğe el konulduğu öğrenildi.

SORUŞTURMADA ADI GEÇEN ŞÜPHELİLER

No Adı Soyadı Görevi / Ünvanı
1 Ali Ercan Akpolat Adalar Belediye Başkanı
2 Hüseyin Yılmaz Adalar Belediye Başkan Yardımcısı
3 Fırat Durak Adalar Belediye Başkan Yardımcısı
4 Funda Yalçınkaya Adalar Belediyesi Ruhsat Müdürü
5 İlyas Bayram Adalar Belediyesi Zabıta Müdürü
6 Gülşah Bulut Adalar Belediyesi Sekreteri
7 Abdullah Çelikcan Belediye Personeli
8 Furkan Güçlüer Mimar
9 Abdullah Yıldırım Belediye Başkanı Şoförü
10 Talip Gülçiçek Zabıta Memuru
11 Neslihan Alnıak Jeofizik Mühendisi
12 Yavuz Çiftçioğlu Belediye Meclis Üyesi
13 Mehmet Nuri Kaya Belediye Meclis Üyesi
14 Cemalettin Şereflier Anadolu Kulübü Derneği Müdürü
15 Metin Önal Eski Meclis Üyesi - Müteahhit
16 Hayrettin Barbaros Tütün Adalar Su Sporları Kulübü Müdürü
17 Akın Küçük Vergi Dairesi Memuru
18 İrfan Durmuşoğlu İş Takipçisi - Müteahhit
19 Levent Durmuşoğlu İş Takipçisi - Müteahhit
20 Hasan Aktaş İş Takipçisi
21 Alen Ohannes Günberk İş Takipçisi - Müteahhit
22 Ali Yiğit İş Takipçisi - Müteahhit
23 Mehmet Şirin Elmas İş Takipçisi - Müteahhit
24 Faruk Şirin İş Takipçisi - Müteahhit
25 Sezai Kerim Kayadibi İş Takipçisi - Esnaf
26 Vasil Poridis İş Takipçisi
27 Melikşah Kaya İş Takipçisi
28 Cafer Şakar İş Takipçisi
29 Kemal Kil Avukat
30 Şükrü Budak Restoran Sahibi
31 Gökhan Çantaoğlu İnşaat Firması Sahibi - Avukat
32 Fatih Tanuğur Mimar
33 Ayten Uysal İç Mimar
34 İhsan Metin Otel Sahibi
35 Burcu Balkaya İnşaat Mühendisi
36 Fikriye Şekerci Emekli
37 Gülperi Çevik Emekli
38 Mustafa Aktaş Emekli - İş Takipçisi
39 Cengiz Sarıgül Emekli
40 Ahmet Umut Esnaf
41 Şahin Dursun Börek Ustası
42 İbrahim Bağci Kalamar Restoran İşletmecisi (Firari)
43 Turgay Cömert İş Takipçisi - Şirket Sahibi (Firari)
44 Orhan Cavildak İş Takipçisi - Müteahhit (Firari)
45 Cem Demirbaş İş Takipçisi - Müteahhit (Firari)
46 Mehmet Emin İlkmen Emekli (Yurt Dışı)
47 Nurettin Özen İş Takipçisi - Müteahhit (Yurt Dışı)
CHPli Akpolatın rüşvet pazarlığı ses kayıtları dosyadaCHPli Akpolatın rüşvet pazarlığı ses kayıtları dosyada CHP'Lİ AKPOLAT'IN RÜŞVET PAZARLIĞI SES KAYITLARI DOSYADA

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