Zemin araştırmalarında gevşek ve suya doygun zeminde sıvılaşma riski belirlendiğini aktaran Ersoy, bu riskin gerçekleşmesi halinde yapıda oturma ve yana doğru hareket meydana gelebileceğinin tespit edildiğini kaydetti.

Ersoy, "Orijinal projelerde yer alan yaklaşık 1.000 ahşap kazığa yönelik jeoradar incelemelerinde, yalnızca 200 kazığın yerinde olduğu tespit edildi. Teknik incelemeler, ahşap kazıkların yaklaşık yüzde 80'inin zaman içinde yok olduğunu ortaya koydu." açıklamasında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Haydarpaşa Gar Sahası'nda yürütülen restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında elde edilen yeni bulguları ve ilk etabın açılış hedefini kamuoyuyla paylaştı.

İlk etabın daha önce İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin başlangıcında açılmasının planlandığını hatırlatan Ersoy, hassas güçlendirme uygulamaları, bilimsel analizler ve proje revizyonları nedeniyle çalışma takviminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Arkeopark alanında ortaya çıkan yeni kalıntıların korunması amacıyla altyapı ve ziyaretçi güzergahlarına ilişkin projelerin de yenilendiğini bildirdi.

"Tarihi yapıyı bu risklere karşı korumak amacıyla, uzman mühendislerin hazırladığı, akademik heyetlerin incelediği ve Danışma Kurulumuzun uygun bulduğu proje doğrultusunda yapı çevresinde fore kazık ve zemini sağlamlaştıran enjeksiyon uygulamaları gerçekleştirdik. Her aşamada teknik cihazlarla yapının davranışını izleyerek kontrollü biçimde ilerledik."

Tarihi yapıyı belirlenen risklere karşı korumak için bilimsel değerlendirmeler doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

Fotoğraf: Resmi Kurum

ORİJİNAL PROJELERDEKİ YAKLAŞIK 1.000 AHŞAP KAZIK İNCELENDİ

Haydarpaşa Garı'na ilişkin tarihsel araştırmalarda yapının orijinal projelerine ulaşıldı. Projelerin incelenmesi sonucunda, ilk inşaat sırasında temel altına uzunlukları 8 ila 21 metre, çapları 50 ila 90 santimetre arasında değişen yaklaşık 1000 ahşap kazık yerleştirildiği görüldü.

Kazıkların mevcut durumunu ve sayısını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen jeoradar çalışmasında, 200 kazığın yerinde olduğu, 800 kazığın ise bulunmadığı tespit edildi. Teknik değerlendirmelerde bu durum, inşa tarihinden bugüne ahşap kazıkların yaklaşık yüzde 80'inin yok olduğunu gösteren bir bulgu olarak kaydedildi.

SIVILAŞMA, OTURMA VE YANAL YAYILMA RİSKLERİNE KARŞI MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI

Mevcut zemin koşullarını belirlemek ve yapı çevresindeki zemin yüzeyinde gözlenen deformasyonları araştırmak amacıyla sondaj, arazi ve laboratuvar testleri, jeofizik ölçümler ile aletsel gözlem çalışmaları gerçekleştirildi.

İncelemeler sonucunda ZF sınıfında olduğu belirlenen zeminin heterojen dolgu ve sıvılaşabilir kumdan oluştuğu, gevşek ve suya doygun özellik taşıdığı tespit edildi. Zeminin önemli geoteknik riskler barındırdığı, sıvılaşmanın gerçekleşmesi durumunda yapıda oturma ve yanal yayılma hareketlerinin meydana gelebileceği belirlendi.

Bu bulgular doğrultusunda uzman mühendisler tarafından hazırlanan zemin iyileştirme projesi, konusunda uzman akademik heyetlerce incelendi ve Danışma Kurulunca uygun bulundu.

Proje kapsamında yanal yayılmanın önlenmesi amacıyla yapı çevresinde fore kazık imalatı gerçekleştirildi. Yapı içinde ve dışında ise kompaksiyon enjeksiyonu ve polimer enjeksiyonu gibi zemin güçlendirme uygulamaları yapıldı.

Uygulamalar sırasında deneysel ve gözlemsel veriler periyodik olarak toplandı. Elde edilen sonuçlara göre projelerde gerekli revizyonlara gidildi. Teknik inceleme, değerlendirme ve revizyon süreçleri ile güçlendirme uygulamalarının gerektirdiği çalışmalar, iş programının yeniden ele alınmasına ve uygulama süresinin uzamasına neden oldu.