İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda güzellik merkezi hizmeti vaadiyle kadınları dolandırdıkları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin mağdurlara imzalattıkları sahte senetlerle icra takibi başlatarak milyonlarca liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

İstanbul'da güzellik merkezi adı altında hizmet sunma vaadiyle vatandaşları hedef aldığı belirlenen dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine yapılan şikayetler üzerine başlatılan soruşturmada şüphelilerin güzellik hizmeti almak isteyen kadınları işletmelere davet ettiği ve burada farklı yöntemlerle mağdur ettiği tespit edildi.

SAHTE SENETLERLE İCRA TAKİBİ BAŞLATTILAR Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin güzellik merkezi hizmeti alma amacıyla gelen kişilerden kredi kartı bilgilerini aldığı ve çeşitli belgeler imzalattığı belirlendi. Şüphelilerin bu belgeler üzerinden sahte senetler düzenleyerek mağdurlar hakkında icra takibi başlattığı ve bu yöntemle milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği değerlendirildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON Yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüphelinin kimliği ve adresleri tespit edildi. Operasyon kapsamında İstanbul'un yanı sıra Konya, Antalya ve Erzurum'da belirlenen 11 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 10 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.