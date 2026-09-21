İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasının bu sabah gerçekleştirildiğini ifade eden Gürlek, ilk dalgada "Babacan İnşaat" bağlantılı işlemlerde, düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığını ve 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığının tespit edildiğini ve vatandaşlıklarının iptaline yönelik sürecin başlatıldığını hatırlattı.

Operasyon İstanbul merkezli olarak 13 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Bakan Gürlek, şöyle devam etti:

"İkinci dalgada ise "Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat" üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışları incelenmiş; bu kapsamda 734 yabancı uyruklu şahsa yapılan satışlar değerlendirilmiş, 274 satış işleminin muvazaalı olduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde, söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1.070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin devam ettiği belirlenmiştir. Ayrıca 3,5 milyar TL'yi aşkın tutardaki işlemin muvazaalı şekilde gerçekleştirildiği anlaşılmıştır."

30 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI



"Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış; 73 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere ait adresler ve şirketlerde dijital materyallere el konulmuştur. 2.011 taşınmaz, bir otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulanmış; 30 şirkete el konularak kayyum atanmıştır. Usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilen kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik gerekli idari süreç başlatılmıştır. Bu önemli soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu başarıyla gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum. Kamu zararının ortaya çıkarılması, suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi ve vatandaşlık hukukumuzun korunması için hukukun bütün imkanları kararlılıkla kullanılacaktır."



SORUŞTURMADA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

İkinci dalga operasyon yapılan şirketlerden Gül İnşaat AŞ ve Beyaz İnşaat'ın, Silivri'de görülen İBB davasında İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü ile rüşvet ilişkisine girdiği biliniyor. Şüpheli şahıslar listesinde Gül İnşaat'tan Ali Gül, Mehmet Gül, Çetin Gül, Osman Gül, Metin Gül, Ahmet Gül, Mustafa Kubilay Gül, Yalçın Gül, Sönmez Aydın ve Gülsüm Aydın bulunuyor. Beyaz İnşaat'tan Muzaffer Beyaz da listenin ilk sırasında bulunuyor. Muzaffer Beyaz geçtiğimiz günlerde verdiği ifadede milyon dolarlık rüşvet çarkını tek tek anlatmıştı. Beyaz, imar ve iskan izinlerinden otopark ruhsatlarına kadar pek çok işlemde kendisinden milyonlarca dolar ve euro rüşvet talep edildiğini belirterek bu talepleri reddettiğinde projelerinin engellendiğini ve haksız cezalarla yıldırılmaya çalışıldığını açıklamıştı.