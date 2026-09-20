Adalet Bakanı Akın Gürlek, Abdülhamid Terkin ve Ayşegül Yaşar’ın faili meçhul dosyalarının yürütülen çalışmalarla aydınlatıldığını açıkladı. Gaziosmanpaşa’daki 2018 tarihli cinayet dosyasında beşinci şüpheli tutuklanırken, Osmaniye’de kaybolan Ayşegül Yaşar’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul iki cinayet dosyasının daha yürütülen çalışmalar sonucunda aydınlatıldığını açıkladı.

Gürlek, çalışmaların Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti.

ABDÜLHAMİD TERKİN CİNAYETİNDE BEŞİNCİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 6 Temmuz 2018 tarihinde Abdülhamid Terkin'in öldürülmesine ilişkin dosya yeniden ele alındı.

HTS ve baz kayıtları, görüşme kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık beyanları yeniden değerlendirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda olayın beşinci şüphelisi tespit edildi. Yakalanan şüpheli, kasten öldürme suçundan tutuklandı.

AYŞEGÜL YAŞAR'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ise ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'ın dosyası yeniden kapsamlı şekilde incelendi.

Soruşturma kapsamında HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve elde edilen yeni deliller değerlendirildi.

Şüphelinin olay günü kullandığı araçta tespit edilen biyolojik bulguların Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğu belirlendi.

Çalışmaların derinleştirilmesinin ardından şüphelinin yer göstermesi sonucu Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Şüpheli ile birlikte anne ve babası da gözaltına alındı.

GÜRLEK'TEN GÖREVLİLERE TEŞEKKÜR

Akın Gürlek, iki dosyanın aydınlatılmasında görev alan Gaziosmanpaşa ve Düziçi Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İstanbul ve Osmaniye İl Emniyet Müdürlüklerine teşekkür etti.

Gürlek ayrıca Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve sürece katkı sağlayan tüm kamu görevlilerine teşekkürlerini iletti.

Bakan Gürlek, açıklamasında "Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin; hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır." ifadelerini kullandı.

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