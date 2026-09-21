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İstanbul merkezli İsrail bağlantılı forex operasyonunda 211 şüpheli adliyede

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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İstanbul merkezli İsrail bağlantılı forex operasyonunda 211 şüpheli adliyede

İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik soruşturmada 10 şüpheli daha yakalandı. Gözaltı sayısı 211'e yükselirken 157 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi; daha önce gönderilen 54 şüpheliyle birlikte adliyeye çıkarılanların sayısı 211 oldu.

İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 211'e yükseldi. Son olarak yakalanan 10 kişinin işlemlerinin tamamlanmasıyla şüphelilerin tamamı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı öncülüğünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülüyor. Çalışmalara Interpol Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol Genel Merkezi katkı sağlıyor.

Operasyonları İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürütüyor.

İstanbul merkezli İsrail bağlantılı forex operasyonunda 211 şüpheli adliyede - 1

GÖZALTI SAYISI 211'E YÜKSELDİ

Ekiplerin yürüttüğü son çalışmada 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece daha önce 201 olan gözaltı sayısı 211'e çıktı.

Şüphelilerden 157'si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Diğer 54 şüpheli ise önceki süreçte adliyeye sevk edilmişti. Son sevklerle birlikte adliyeye çıkarılan şüphelilerin toplam sayısı 211'e ulaştı.

İstanbul merkezli İsrail bağlantılı forex operasyonunda 211 şüpheli adliyede - 2

OPERASYONUN GÖZALTI SÜRECİ

Operasyon Aşaması Şüpheli Sayısı
İlk eş zamanlı operasyonda yakalananlar 191
Adreslerinde bulunamayıp daha sonra yakalananlar 10
İlk iki aşamanın ardından oluşan toplam 201
Son çalışmada gözaltına alınanlar 10
Toplam gözaltı sayısı 211
Son olarak adliyeye sevk edilenler 157
Daha önce adliyeye sevk edilenler 54
Adliyeye sevk edilen toplam şüpheli 211

25 ŞİRKETE BAĞLI 40 MERKEZ ORTAYA ÇIKARILDI

Soruşturmada Türkiye'de faaliyet gösteren 25 şirkete bağlı 40 sözde çağrı merkezi ve finans ofisi belirlendi. Bu yapıları yöneten şüpheliler ile merkezlerde çalışan çok sayıda yerli ve yabancı kişi soruşturmanın kapsamına alındı.

Çağrı merkezleri ve finans ofislerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlk aşamada 191 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 10 zanlı daha sonraki çalışmalarla yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 201'e çıktı. Son operasyonda 10 kişinin daha yakalanmasıyla toplam sayı 211'e ulaştı.

İstanbul merkezli İsrail bağlantılı forex operasyonunda 211 şüpheli adliyede - 3

1,5 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Şüphelilerle bağlantılı 80 araç ile 12 mülk hakkında da el koyma kararı uygulandı. Banka hesapları kripto varlık hesapları ve şirket hesapları bloke edildi.

İstanbul merkezli İsrail bağlantılı forex operasyonunda 211 şüpheli adliyede - 4

El Koyma ve Bloke İşlemleri Miktar
Mal varlığı değeri 1,5 milyar TL
El konulan araç 80
El konulan mülk 12
Bloke uygulanan hesaplar Banka kripto varlık ve şirket hesapları

ŞÜPHELİLER 20 FARKLI ÜLKE UYRUĞUNDA

Gözaltına alınan şüpheliler arasında çok sayıda yabancı ülke vatandaşı da bulunuyor. Şüphelilerden 9'unun İsrail ve 11'inin Pakistan vatandaşı olduğu belirlendi.

Diğer 25 yabancı şüphelinin ise Azerbaycan Suriye Ürdün Ukrayna Tayland Endonezya Fas Kazakistan Filipinler İran Çin Lübnan Filistin Meksika Mısır Mozambik Arjantin ve Bangladeş vatandaşı olduğu kayda geçti.

İstanbul merkezli İsrail bağlantılı forex operasyonunda 211 şüpheli adliyede - 5

Uyruk Grubu Şüpheli Sayısı
İsrail 9
Pakistan 11
Diğer 18 ülke 25
Toplam yabancı şüpheli 45

ADLİ SÜREÇ İSTANBUL ADLİYESİ'NDE DEVAM EDİYOR

Sağlık kontrolleri tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Toplam 211 şüpheli hakkındaki adli işlemler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında devam ediyor.

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