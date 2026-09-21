Soruşturma İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı öncülüğünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülüyor. Çalışmalara Interpol Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol Genel Merkezi katkı sağlıyor.

Diğer 54 şüpheli ise önceki süreçte adliyeye sevk edilmişti. Son sevklerle birlikte adliyeye çıkarılan şüphelilerin toplam sayısı 211'e ulaştı.

Ekiplerin yürüttüğü son çalışmada 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece daha önce 201 olan gözaltı sayısı 211'e çıktı.

OPERASYONUN GÖZALTI SÜRECİ

Operasyon Aşaması Şüpheli Sayısı İlk eş zamanlı operasyonda yakalananlar 191 Adreslerinde bulunamayıp daha sonra yakalananlar 10 İlk iki aşamanın ardından oluşan toplam 201 Son çalışmada gözaltına alınanlar 10 Toplam gözaltı sayısı 211 Son olarak adliyeye sevk edilenler 157 Daha önce adliyeye sevk edilenler 54 Adliyeye sevk edilen toplam şüpheli 211

25 ŞİRKETE BAĞLI 40 MERKEZ ORTAYA ÇIKARILDI

Soruşturmada Türkiye'de faaliyet gösteren 25 şirkete bağlı 40 sözde çağrı merkezi ve finans ofisi belirlendi. Bu yapıları yöneten şüpheliler ile merkezlerde çalışan çok sayıda yerli ve yabancı kişi soruşturmanın kapsamına alındı.

Çağrı merkezleri ve finans ofislerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlk aşamada 191 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 10 zanlı daha sonraki çalışmalarla yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 201'e çıktı. Son operasyonda 10 kişinin daha yakalanmasıyla toplam sayı 211'e ulaştı.