İstanbul merkezli İsrail bağlantılı forex operasyonunda 211 şüpheli adliyede
İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik soruşturmada 10 şüpheli daha yakalandı. Gözaltı sayısı 211'e yükselirken 157 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi; daha önce gönderilen 54 şüpheliyle birlikte adliyeye çıkarılanların sayısı 211 oldu.
İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 211'e yükseldi. Son olarak yakalanan 10 kişinin işlemlerinin tamamlanmasıyla şüphelilerin tamamı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Soruşturma İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı öncülüğünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülüyor. Çalışmalara Interpol Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol Genel Merkezi katkı sağlıyor.
Operasyonları İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürütüyor.
GÖZALTI SAYISI 211'E YÜKSELDİ
Ekiplerin yürüttüğü son çalışmada 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece daha önce 201 olan gözaltı sayısı 211'e çıktı.
Şüphelilerden 157'si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Diğer 54 şüpheli ise önceki süreçte adliyeye sevk edilmişti. Son sevklerle birlikte adliyeye çıkarılan şüphelilerin toplam sayısı 211'e ulaştı.
OPERASYONUN GÖZALTI SÜRECİ
|Operasyon Aşaması
|Şüpheli Sayısı
|İlk eş zamanlı operasyonda yakalananlar
|191
|Adreslerinde bulunamayıp daha sonra yakalananlar
|10
|İlk iki aşamanın ardından oluşan toplam
|201
|Son çalışmada gözaltına alınanlar
|10
|Toplam gözaltı sayısı
|211
|Son olarak adliyeye sevk edilenler
|157
|Daha önce adliyeye sevk edilenler
|54
|Adliyeye sevk edilen toplam şüpheli
|211
25 ŞİRKETE BAĞLI 40 MERKEZ ORTAYA ÇIKARILDI
Soruşturmada Türkiye'de faaliyet gösteren 25 şirkete bağlı 40 sözde çağrı merkezi ve finans ofisi belirlendi. Bu yapıları yöneten şüpheliler ile merkezlerde çalışan çok sayıda yerli ve yabancı kişi soruşturmanın kapsamına alındı.
Çağrı merkezleri ve finans ofislerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlk aşamada 191 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 10 zanlı daha sonraki çalışmalarla yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 201'e çıktı. Son operasyonda 10 kişinin daha yakalanmasıyla toplam sayı 211'e ulaştı.