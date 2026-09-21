Diyarbakır’ın Lice ve Kulp ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildi. Operasyonlarda 99 yasa dışı ekim alanı tespit edilirken, 5 ton toz esrar elde edilebilecek miktarda kenevir ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Lice ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde "Yasa Dışı Kenevir Ekimi İle Mücadele Eylem Planı" kapsamında operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

99 KENEVİR EKİM ALANI İMHA EDİLDİ Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre operasyonlara 64 operasyonel tim, 570 personel ve uzaktan algılama sistemleri destek verdi. Operasyonlar sonucunda 99 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edilerek imha edildi, 15 kg esrar ele geçirildi.