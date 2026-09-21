Türksat 4A güncellemesinin ardından Samsung marka televizyonlarda yaşanan kriz giderek büyüyor. Yeni frekanslara uyum sağlayamayan binlerce kullanıcının televizyon ekranı kararırken, markanın yetkili servislerinin dahi çözümsüz kalması tepkilere neden oldu.

Konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren Sosyal Medya Uzmanı Ümit Sanlav, "16 Ağustos'ta Türksat 3A'dan 4A'ya geçişle birlikte bazı kullanıcılar teknoloji bilgileri dahilinde cihazlarını uyarlarken, bazı uydu kullanıcıları bunu uyarlayamadılar. Bahsettiğiniz markaya dair pek çok şikayet aldık." ifadelerini kullandı. SAMSUNG TV UYDU GÜNCELLEME SORUNU: KANALLAR NEDEN KAYBOLDU? Sorunun yazılımsal olduğuna dikkat çeken Sanlav, "Samsung marka televizyon kullanan birçok kullanıcı bu geçiş için yeni frekans ayarını yapamadı. Buna yazılım müsaade etmedi. Bir kısmı teknik servis çağırarak bunu yaparken, çağrılan teknik servis elemanları marifetiyle de bu yapılamadı. Çünkü yazılım güncellenmesi gerekiyordu. Bazı modellerde yazılım güncellenirken, bazı modellerde yazılım güncellenemedi ve marka, yazılım güncellemesini de kabul etmedi" sözleriyle aktardı.

Fotoğraf: AA EVİMİZİN BAŞKÖŞESİNDE BÜYÜK GÜVENLİK AÇIĞI Vatandaşların kendi imkanlarıyla veya servis yardımıyla bu sorunu çözebilmesi gerektiğini belirten Ümit Sanlav, "Vatandaşın burada ciddi anlamda bir mağduriyeti var. Herhangi bir teknik servise ücret ödemeden kendi imkanlarıyla bunu yapabiliyor olması lazımdı. İkincisi teknik servis çağırdıktan sonra bunu yapabiliyor olması lazımdı. Bunu da yapamadılar çünkü yazılım kabul etmedi." ifadelerini kullandı. Çözüm yolu olarak markanın yetkili servisine başvurup yazılımı sıfırlatmaları gerektiğini vurgulayan Sanlav, "Yapamayanlar için ciddi bir mağduriyet söz konusu. Tüketici Hakem Heyeti marifetiyle kanuni olarak firmaya karşı haklarını arayabilirler." şeklinde konuştu.