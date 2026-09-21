Samsung televizyonlarda kriz büyüyor! Binlerce ekran karardı, güncellenmeyen televizyonlar neden satıldı?
Türksat 4A güncellemesinin ardından Samsung marka televizyonlarda yaşanan kriz giderek büyüyor. Yeni frekanslara uyum sağlayamayan binlerce kullanıcının televizyon ekranı kararırken, markanın yetkili servislerinin dahi çözümsüz kalması tepkilere neden oldu.
Konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren Sosyal Medya Uzmanı Ümit Sanlav, "16 Ağustos'ta Türksat 3A'dan 4A'ya geçişle birlikte bazı kullanıcılar teknoloji bilgileri dahilinde cihazlarını uyarlarken, bazı uydu kullanıcıları bunu uyarlayamadılar. Bahsettiğiniz markaya dair pek çok şikayet aldık." ifadelerini kullandı.
Sorunun yazılımsal olduğuna dikkat çeken Sanlav, "Samsung marka televizyon kullanan birçok kullanıcı bu geçiş için yeni frekans ayarını yapamadı. Buna yazılım müsaade etmedi. Bir kısmı teknik servis çağırarak bunu yaparken, çağrılan teknik servis elemanları marifetiyle de bu yapılamadı. Çünkü yazılım güncellenmesi gerekiyordu. Bazı modellerde yazılım güncellenirken, bazı modellerde yazılım güncellenemedi ve marka, yazılım güncellemesini de kabul etmedi" sözleriyle aktardı.
EVİMİZİN BAŞKÖŞESİNDE BÜYÜK GÜVENLİK AÇIĞI
Vatandaşların kendi imkanlarıyla veya servis yardımıyla bu sorunu çözebilmesi gerektiğini belirten Ümit Sanlav, "Vatandaşın burada ciddi anlamda bir mağduriyeti var. Herhangi bir teknik servise ücret ödemeden kendi imkanlarıyla bunu yapabiliyor olması lazımdı. İkincisi teknik servis çağırdıktan sonra bunu yapabiliyor olması lazımdı. Bunu da yapamadılar çünkü yazılım kabul etmedi." ifadelerini kullandı. Çözüm yolu olarak markanın yetkili servisine başvurup yazılımı sıfırlatmaları gerektiğini vurgulayan Sanlav, "Yapamayanlar için ciddi bir mağduriyet söz konusu. Tüketici Hakem Heyeti marifetiyle kanuni olarak firmaya karşı haklarını arayabilirler." şeklinde konuştu.
Sanlav, garanti kapsamındaki cihazlar için Tüketici Hakem Heyeti dışında bir seçenek olmadığını ve normal şartlarda sistemin otomatik kurulması gerekirken markanın bunu sağlayamadığını belirtti.
Akıllı televizyonlardaki siber tehlikelere de değinen Sosyal Medya Uzmanı Ümit Sanlav, çok çarpıcı bir uyarıda bulunarak, "Burada televizyonların aslında çok ciddi bir güvenlik açığı da önümüze geliyor. Wi-Fi bağlantısıyla evlerimizde açık olan bütün sistemler, özellikle üzerlerinde entegre kamera bulunan televizyonlar çok ciddi güvenlik açıkları oluşturuyor." ifadelerini kullandı. Yazılım konusunda sınıfta kalan cihazların risk taşıdığını vurgulayan Sanlav, "Yazılım konusunda bu hatayı veren bir televizyon, güvenlik anlamında da çok ciddi açıklar verebilir. Bu konuda vatandaşın çok dikkatli olması lazım. Evimizin başköşesine koyduğumuz bir televizyondan evimizin her köşesinin gözetlenebileceğini vatandaşlarımızın biliyor olması lazım." diyerek sözlerini noktaladı.