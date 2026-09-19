Manuel kanal arama ve yeniden tarama yöntemlerini deneyen bazı kullanıcıların da sonuç alamadığı belirtiliyor. Böylece uydu geçişiyle başlayan teknik sorun, televizyonların temel işlevlerinden biri olan yayınlara erişimi engelleyen bir tüketici mağduriyetine dönüşüyor.

Tüketicilerin aktardığı bilgilere göre sorun yaşayan televizyonlarda kanal taraması beklenenden çok daha kısa sürede tamamlanıyor. İşlemin sonunda herhangi bir yayın bulunamazken ekranda "0 kanal bulundu" uyarısı yer alıyor.

CİHAZLARIN TEKNİK UYUMSUZLUK TABLOSU

Habere konu olan teknik araştırmalarda yer alan iddialar ile bunların tüketicilere yansıyan sonuçları şöyle

Sistem bileşeni Türkiye standartlarındaki durumu Samsung'un etkilenen modellerindeki durumu Kullanıcıya yansıyan sonucu TKGS modülü Entegre ve çalışır durumda olması gerektiği belirtiliyor Bazı modellerde eksik veya pasif olduğu öne sürülüyor Otomatik kanal güncellemesi yapılamıyor Frekans tarama algoritması Dinamik ve geniş bant tarama yapması bekleniyor Taramayı saniyeler içinde sonlandırdığı belirtiliyor "0 kanal bulundu" uyarısı veriliyor Türksat 4A uyumu Kesintisiz yayın erişimi sağlaması bekleniyor Yazılım veri tabanının güncellenmediği ileri sürülüyor Ulusal ve yerel kanallara erişim kesiliyor Müşteri teknik desteği Etkin ve çözüm odaklı destek sunması bekleniyor Genel bilgilendirmelerle yetinildiği savunuluyor Kullanıcılar kalıcı çözüme ulaşamıyor

STANDART DIŞI TELEVİZYON MU SATILDI?

Yaşanan sorun, yalnızca kanalların bulunamamasıyla sınırlı kalmadı. Türkiye'deki uydu yayın altyapısına uyum sağlayamadığı öne sürülen televizyonların hangi teknik kontrollerden geçerek ithal edildiği ve satışa sunulduğu da tartışılmaya başlandı.

Tüketiciler, TKGS desteği bulunmayan modellerin satış öncesinde bu özelliği açıkça belirtilmeden piyasaya çıkarılıp çıkarılmadığının açıklanmasını istiyor. Etkilenen televizyonların Türkiye standartlarına aykırı olduğuna dair kesinleşmiş bir kurum kararı bulunmuyor. Ancak ortaya çıkan tablo, model bazında kapsamlı bir teknik inceleme yapılması beklentisini güçlendiriyor.

SORUNUN HANGİ MODELLERİ KAPSADIĞI AÇIKLANMADI

TKGS sorununun bütün Samsung televizyonları kapsadığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Şikayetlerin bazı modeller üzerinde yoğunlaştığı öne sürülse de etkilenen cihazların model ve üretim yılına göre sıralandığı resmi bir liste henüz paylaşılmadı.

Bu belirsizlik, aynı markaya ait televizyon kullanan tüketicilerin cihazlarının geçişten etkilenip etkilenmediğini anlamasını zorlaştırıyor. Kullanıcılar, şirketten hangi modellerin TKGS desteğine sahip olduğunu ve hangi cihazların yazılım güncellemesine ihtiyaç duyduğunu açıklamasını bekliyor.