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Samsung standart dışı televizyon mu sattı? Binlerce tüketici mağdur

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Samsung standart dışı televizyon mu sattı? Binlerce tüketici mağdur

Türkiye'de 16 Ağustos’ta hayata geçirilen Türksat 4A uydusuna geçiş süreci, teknoloji deviyle ilgili "Samsung standart dışı televizyon mu sattı?" sorusunu gündeme getirdi. Türkiye standartlarında zorunlu olan Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) barındırmayan modeller nedeniyle frekans değişiminin ardından binlerce tüketicinin ekranı karardı.

Türkiye'de 16 Ağustos'ta gerçekleşen Türksat 3A'dan Türksat 4A'ya geçişin ardından bazı Samsung televizyonlarda ortaya çıkan kanal sorunu, cihazların Türkiye standartlarına uygunluğu konusunda tartışma başlattı. TKGS bulunmadığı öne sürülen modellerde otomatik kanal güncellemesi yapılamaması, "Samsung Türkiye'de standart dışı televizyon mu sattı?" sorusunu gündeme taşıdı.

Frekans değişikliğinin üzerinden bir aydan fazla süre geçmesine rağmen bazı kullanıcıların ulusal ve yerel kanallara erişemediği belirtiliyor. Kanal taraması başlatan tüketiciler, işlemin saniyeler içinde sona erdiğini ve ekranda "0 kanal bulundu" uyarısıyla karşılaştıklarını aktarıyor.

Samsung standart dışı televizyon mu sattı? Binlerce tüketici mağdur - 1

TÜRKSAT GEÇİŞİ TEKNİK UYUM TARTIŞMASINI BAŞLATTI

Türkiye'de satışa sunulan elektronik ürünlerin ülkenin teknik altyapısıyla uyumlu olması gerekiyor. Türksat uydularındaki frekans değişiklikleri de televizyonların kanal listesini yeni yayın düzenine göre güncelleyebilmesini zorunlu hale getiriyor.

Habere konu olan iddialara göre Samsung'un Türkiye'de piyasaya sürdüğü bazı televizyon modellerinde TKGS desteği bulunmuyor veya bu özellik etkin biçimde çalışmıyor. Uydu geçişine kadar fark edilmeyen bu eksikliğin, frekansların değişmesiyle birlikte kanal erişimini doğrudan etkilediği ileri sürülüyor.

Samsung standart dışı televizyon mu sattı? Binlerce tüketici mağdur - 2

TKGS NEDEN TARTIŞMANIN MERKEZİNDE?

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi olarak bilinen TKGS, uydu yayınlarında yapılan kanal ve frekans değişikliklerinin uyumlu televizyonlara aktarılmasını sağlıyor. Sistem sayesinde kanal listesi, kullanıcıların her frekansı ayrı ayrı girmesine gerek kalmadan güncellenebiliyor.

Bazı Samsung modellerinde bu sistemin bulunmadığı yönündeki iddialar, yaşanan sorunun temelini oluşturuyor. TKGS desteği olmayan veya doğru çalışmayan cihazların yeni frekans bilgilerini alamadığı, bu nedenle kanal taramasının sonuçsuz kaldığı savunuluyor.

Samsung standart dışı televizyon mu sattı? Binlerce tüketici mağdur - 3
KANAL ARAMASI SANİYELER İÇİNDE SONA ERİYOR

Tüketicilerin aktardığı bilgilere göre sorun yaşayan televizyonlarda kanal taraması beklenenden çok daha kısa sürede tamamlanıyor. İşlemin sonunda herhangi bir yayın bulunamazken ekranda "0 kanal bulundu" uyarısı yer alıyor.

Manuel kanal arama ve yeniden tarama yöntemlerini deneyen bazı kullanıcıların da sonuç alamadığı belirtiliyor. Böylece uydu geçişiyle başlayan teknik sorun, televizyonların temel işlevlerinden biri olan yayınlara erişimi engelleyen bir tüketici mağduriyetine dönüşüyor.

Samsung standart dışı televizyon mu sattı? Binlerce tüketici mağdur - 4

CİHAZLARIN TEKNİK UYUMSUZLUK TABLOSU

Habere konu olan teknik araştırmalarda yer alan iddialar ile bunların tüketicilere yansıyan sonuçları şöyle

Sistem bileşeni Türkiye standartlarındaki durumu Samsung'un etkilenen modellerindeki durumu Kullanıcıya yansıyan sonucu
TKGS modülü Entegre ve çalışır durumda olması gerektiği belirtiliyor Bazı modellerde eksik veya pasif olduğu öne sürülüyor Otomatik kanal güncellemesi yapılamıyor
Frekans tarama algoritması Dinamik ve geniş bant tarama yapması bekleniyor Taramayı saniyeler içinde sonlandırdığı belirtiliyor "0 kanal bulundu" uyarısı veriliyor
Türksat 4A uyumu Kesintisiz yayın erişimi sağlaması bekleniyor Yazılım veri tabanının güncellenmediği ileri sürülüyor Ulusal ve yerel kanallara erişim kesiliyor
Müşteri teknik desteği Etkin ve çözüm odaklı destek sunması bekleniyor Genel bilgilendirmelerle yetinildiği savunuluyor Kullanıcılar kalıcı çözüme ulaşamıyor

STANDART DIŞI TELEVİZYON MU SATILDI?

Yaşanan sorun, yalnızca kanalların bulunamamasıyla sınırlı kalmadı. Türkiye'deki uydu yayın altyapısına uyum sağlayamadığı öne sürülen televizyonların hangi teknik kontrollerden geçerek ithal edildiği ve satışa sunulduğu da tartışılmaya başlandı.

Tüketiciler, TKGS desteği bulunmayan modellerin satış öncesinde bu özelliği açıkça belirtilmeden piyasaya çıkarılıp çıkarılmadığının açıklanmasını istiyor. Etkilenen televizyonların Türkiye standartlarına aykırı olduğuna dair kesinleşmiş bir kurum kararı bulunmuyor. Ancak ortaya çıkan tablo, model bazında kapsamlı bir teknik inceleme yapılması beklentisini güçlendiriyor.

SORUNUN HANGİ MODELLERİ KAPSADIĞI AÇIKLANMADI

TKGS sorununun bütün Samsung televizyonları kapsadığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Şikayetlerin bazı modeller üzerinde yoğunlaştığı öne sürülse de etkilenen cihazların model ve üretim yılına göre sıralandığı resmi bir liste henüz paylaşılmadı.

Bu belirsizlik, aynı markaya ait televizyon kullanan tüketicilerin cihazlarının geçişten etkilenip etkilenmediğini anlamasını zorlaştırıyor. Kullanıcılar, şirketten hangi modellerin TKGS desteğine sahip olduğunu ve hangi cihazların yazılım güncellemesine ihtiyaç duyduğunu açıklamasını bekliyor.

Samsung standart dışı televizyon mu sattı? Binlerce tüketici mağdur - 5

TÜKETİCİLER SERVİSLERDE MUHATAP ARIYOR

Kanal erişimini yeniden sağlamak isteyen kullanıcıların yetkili servislerle iletişime geçtiği, ancak bazı başvuruların sonuçsuz kaldığı öne sürülüyor. Tüketiciler, genel yönlendirmelerin sorunu çözmediğini ve cihazlara özel teknik desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtiyor.

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilendirmelerin de TKGS bulunmadığı ileri sürülen televizyonlarda kalıcı çözüm oluşturmadığı savunuluyor. Aradan geçen süreye rağmen kapsamlı bir yol haritasının açıklanmaması, mağduriyet yaşayan kullanıcıların tepkisini artırıyor.

GÖZLER SAMSUNG'DAN GELECEK AÇIKLAMADA

Samsung'dan etkilenen modelleri, sorunun teknik kaynağını ve uygulanacak çözüm yöntemini açıklaması bekleniyor. Yazılım güncellemesinin mümkün olup olmadığı, ücretsiz servis desteği sağlanıp sağlanmayacağı ve TKGS desteği bulunmayan cihazlar için nasıl bir yöntem izleneceği yanıt bekleyen başlıklar arasında bulunuyor.

Tüketiciler ayrıca tek tek servis başvuruları yerine bütün etkilenen modelleri kapsayan merkezi bir çözüm planı hazırlanmasını talep ediyor. Şirketin yapacağı model bazlı açıklama, sorunun kapsamının belirlenmesi açısından belirleyici olacak.

YETKİLİ KURUMLAR İNCELEME BAŞLATACAK MI?

Tartışmanın büyümesiyle birlikte gözler tüketici haklarından ve ürün denetiminden sorumlu kurumlara çevrildi. TKGS desteği bulunmadığı iddia edilen televizyonların Türkiye'de hangi teknik şartlarla satışa sunulduğu ve tüketicilere ürün özellikleri konusunda yeterli bilgi verilip verilmediği açıklık bekliyor.

Samsung hakkında uygulanmış kesinleşmiş bir idari yaptırım veya verilmiş bir ceza kararı bulunmuyor. Yetkili kurumların inceleme başlatıp başlatmayacağı, televizyonların teknik standartlara uygunluğunun nasıl değerlendirileceği ve mağduriyet yaşayan tüketiciler için hangi adımların atılacağı merak ediliyor.

Uydu geçişinin görünür hale getirdiği kanal sorunu çözüme kavuşmadığı sürece "Standart dışı televizyon mu satıldı?" sorusu da gündemde kalmayı sürdürecek.

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