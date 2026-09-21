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Yeni haftada hava nasıl değişecek? Meteoroloji'den sıcaklık, sağanak ve toz taşınımı uyarısı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeni haftada hava nasıl değişecek? Meteoroloji'den sıcaklık, sağanak ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21-27 Eylül haftasına ilişkin hava tahminini yayımladı. Salı günü kuzeybatıdan başlayarak sıcaklıkların düşmesi beklenirken sağanak yağışlar geniş bir alana yayılacak. Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Türkiye genelinde mevsim normallerinde seyreden hava koşulları yerini serin ve yağışlı bir sisteme bırakıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre pazartesi günü bölgesel kalan yağışlar, salı gününden itibaren yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak. Sıcaklıkların aniden düşmesiyle birlikte sonbahar kendisini hissettirecek.

(MGM)(MGM)

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haftalık değerlendirme raporuna göre; pazartesi günü ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışlar günün ilk saatlerinde yalnızca Kocaeli, Samsun ve Hatay kıyıları gibi dar bir hatta sınırlı kalırken, öğle saatlerinden sonra etki alanını genişletecek.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

Öğle saatleri itibarıyla Akdeniz'in Toroslar mevkii, Antalya, Burdur, Isparta, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde gök gürültülü sağanaklar görülecek. Karadeniz hattında ise Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinden Doğu Karadeniz'e kadar (Trabzon, Rize, Artvin) yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'da ise Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak yağmurun etkisi altına girecek.

Yeni haftada hava nasıl değişecek? Meteoroloji'den sıcaklık, sağanak ve toz taşınımı uyarısı - 1

SICAKLARDA DÜŞÜŞ BAŞLIYOR

Haftanın en önemli başlıklarından biri sıcaklıklardaki değişim olacak. Pazartesi günü sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak sıcaklıklar düşmeye başlayacak.

MGM'nin haftalık tahminine göre hafta ortasından itibaren kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Böylece sonbaharın daha serin havası özellikle kuzey ve batı kesimlerde daha belirgin hissedilecek

Yeni haftada hava nasıl değişecek? Meteoroloji'den sıcaklık, sağanak ve toz taşınımı uyarısı - 2

GÜNEYDOĞU İÇİN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji ayrıca Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğini bildirdi. Toz taşınımı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Özellikle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş gibi olası etkiler açısından uyarının dikkate alınması gerekiyor.

Yeni haftada hava nasıl değişecek? Meteoroloji'den sıcaklık, sağanak ve toz taşınımı uyarısı - 3

SALI GÜNÜ HAVA DEĞİŞİYOR: KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI

Haftanın en kritik kırılması salı günü yaşanacak. Kuzeybatıdan yurda giriş yapacak serin hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar hızla düşecek ve mevsim normallerinin altına inecek.

Salı günü Marmara, Ege'nin iç ve kıyı kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun tamamına yakını sağanak yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Harita verilerine göre özellikle:

Marmara Bölgesi
Marmara Bölgesi genelinde (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Kırklareli hattı) kuvvetli yağış bekleniyor.
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz'in kıyı ve iç kesimlerinde (Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Kastamonu) kuvvetli yağış bekleniyor.
Akdeniz
Akdeniz'de ise Antalya'nın batı ve doğu kıyı şeridinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Yeni haftada hava nasıl değişecek? Meteoroloji'den sıcaklık, sağanak ve toz taşınımı uyarısı - 4

YAĞIŞ İÇ VE DOĞU BÖLGELERE YAYILACAK

Çarşamba günü sistem etkisini artırarak İç Anadolu, Orta Karadeniz ve Akdeniz içlerine doğru yayılmayı sürdürecek. Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz hattında kuvvetli yağışlar devam edecek. Sıcaklıklar özellikle iç kesimlerde ve Marmara'da 15 ila 20 derece bandına kadar gerileyecek.

Perşembe gününe gelindiğinde ise Ege ve Marmara'da hava yavaş yavaş açmaya başlarken Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Akdeniz boyunca gök gürültülü sağanak geçişleri etkisini sürdürecek.

Yeni haftada hava nasıl değişecek? Meteoroloji'den sıcaklık, sağanak ve toz taşınımı uyarısı - 5

HAFTA SONUNA DOĞRU YAĞIŞ AZALIYOR

25 Eylül Cuma günü yağışların kapsamı daralacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava öne çıkacak. 26 Eylül Cumartesi günü ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarındaki yağışlara Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Artvin ve Sinop'un iç kesimleri eklenecek.

27 Eylül Pazar günü de kuzey ve iç kesimlerde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Sinop, Ardahan, Kars ve Ağrı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Iğdır ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri de yağış alabilecek bölgeler arasında.

Yeni haftada hava nasıl değişecek? Meteoroloji'den sıcaklık, sağanak ve toz taşınımı uyarısı - 6

HAFTA BOYUNCA ÖNE ÇIKAN ŞEHİRLERDE SICAKLIK DEĞİŞİMİ

MGM harita verilerinden derlenen en yüksek ve en düşük sıcaklıkların seyri şu şekilde:

Şehir
21 Eylül Pazartesi
22 Eylül Salı
23 Eylül Çarşamba
İstanbul
18 / 26 °C
19 / 23 °C (Kuvvetli Yağış)
16 / 19 °C
Ankara
14 / 28 °C
14 / 25 °C (Gök Gürültülü)
13 / 21 °C (Kuvvetli Yağış)
İzmir
18 / 30 °C
19 / 28 °C
18 / 25 °C (Sağanak)
Antalya
23 / 30 °C
23 / 29 °C (Kuvvetli Yağış)
22 / 28 °C (Sağanak)
Samsun
18 / 24 °C
17 / 24 °C (Sağanak)
19 / 25 °C (Kuvvetli Yağış)
Diyarbakır
17 / 31 °C
17 / 31 °C
16 / 31 °C

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