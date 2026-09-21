Yeni haftada hava nasıl değişecek? Meteoroloji'den sıcaklık, sağanak ve toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21-27 Eylül haftasına ilişkin hava tahminini yayımladı. Salı günü kuzeybatıdan başlayarak sıcaklıkların düşmesi beklenirken sağanak yağışlar geniş bir alana yayılacak. Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise toz taşınımı uyarısı yapıldı.
Türkiye genelinde mevsim normallerinde seyreden hava koşulları yerini serin ve yağışlı bir sisteme bırakıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre pazartesi günü bölgesel kalan yağışlar, salı gününden itibaren yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak. Sıcaklıkların aniden düşmesiyle birlikte sonbahar kendisini hissettirecek.
YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haftalık değerlendirme raporuna göre; pazartesi günü ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışlar günün ilk saatlerinde yalnızca Kocaeli, Samsun ve Hatay kıyıları gibi dar bir hatta sınırlı kalırken, öğle saatlerinden sonra etki alanını genişletecek.
Öğle saatleri itibarıyla Akdeniz'in Toroslar mevkii, Antalya, Burdur, Isparta, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde gök gürültülü sağanaklar görülecek. Karadeniz hattında ise Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinden Doğu Karadeniz'e kadar (Trabzon, Rize, Artvin) yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'da ise Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak yağmurun etkisi altına girecek.