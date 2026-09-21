YAĞIŞ İÇ VE DOĞU BÖLGELERE YAYILACAK

Çarşamba günü sistem etkisini artırarak İç Anadolu, Orta Karadeniz ve Akdeniz içlerine doğru yayılmayı sürdürecek. Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz hattında kuvvetli yağışlar devam edecek. Sıcaklıklar özellikle iç kesimlerde ve Marmara'da 15 ila 20 derece bandına kadar gerileyecek.

Perşembe gününe gelindiğinde ise Ege ve Marmara'da hava yavaş yavaş açmaya başlarken Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Akdeniz boyunca gök gürültülü sağanak geçişleri etkisini sürdürecek.