Fon soruşturmasında yeni gelişme! Ünlü iş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında adli işlemler sürüyor.
Soruşturmalar kapsamında, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı.
Kırmızı'nın işlemlerinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.
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