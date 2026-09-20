Fon soruşturmasında yeni gelişme! Ünlü iş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı.