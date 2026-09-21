CHP'de belediyelere merkezi denetim ablukası: 2027 yılında Performans Takip Sistemi devreye giriyor
CHP yönetimi 2027 yılında belediye başkanlarını belirlenen kriterler üzerinden değerlendirecek Performans Takip Sistemi'ni hayata geçirmeyi planlıyor. Projelerden para akışına kadar belediye faaliyetleri incelenecek; kriterleri karşılayamayan veya başarısız bulunan başkanlar bir sonraki seçimde aday gösterilmeyecek.
CHP'de belediye başkanlarının çalışmalarını doğrudan izleyecek yeni bir sistem için hazırlık yapılıyor. Parti yönetimi 2027 yılında hayata geçirmeyi planladığı Performans Takip Sistemi ile yerel yönetimlerin faaliyetlerini belirlenen kriterler ve hedefler doğrultusunda değerlendirecek.
Sistem kapsamında belediye başkanlarının bugüne kadarki icraatları ile bundan sonraki çalışmalarının birlikte ele alınması planlanıyor. Belirlenen hedeflerden kaçının gerçekleştirildiği incelenecek ve sürecin sonunda belediye başkanlarına bir anlamda performans karnesi verilecek.
PROJEDEN İNSAN KAYNAĞINA KADAR GENİŞ İNCELEME
Belediye başkanları yalnızca hayata geçirdikleri projeler üzerinden değerlendirilmeyecek. Para yönetimi insan kaynağı yönetimi ve halkla ilişkiler de performans takibinin temel başlıkları arasında yer alacak.
Başkanların partinin belirlediği kriterlere ve kırmızı çizgilere ne ölçüde uyduğu da değerlendirmeye alınacak. Böylece belediyelerin hizmet üretme kapasitesi ile yönetim anlayışının birlikte izlenmesi hedefleniyor.
PARA AKIŞI VE İHALELER MERCEK ALTINDA
Sistemin en dikkat çeken bölümlerinden birini belediyelerin mali yapısı oluşturacak. Belediyelerdeki para akışı yatırımlar ve ihale dağılımları kapsamlı biçimde ele alınacak.
Temiz siyaset ve mali şeffaflık sürecin ana ölçütleri olacak. Mali işlemlerde şüpheli hareket görülen belediyeler ile belirlenen kriterleri karşılayamayan yönetimler ayrıca değerlendirilecek.