CHP'de belediye başkanlarının çalışmalarını doğrudan izleyecek yeni bir sistem için hazırlık yapılıyor. Parti yönetimi 2027 yılında hayata geçirmeyi planladığı Performans Takip Sistemi ile yerel yönetimlerin faaliyetlerini belirlenen kriterler ve hedefler doğrultusunda değerlendirecek.

Sistem kapsamında belediye başkanlarının bugüne kadarki icraatları ile bundan sonraki çalışmalarının birlikte ele alınması planlanıyor. Belirlenen hedeflerden kaçının gerçekleştirildiği incelenecek ve sürecin sonunda belediye başkanlarına bir anlamda performans karnesi verilecek.