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CHP'de belediyelere merkezi denetim ablukası: 2027 yılında Performans Takip Sistemi devreye giriyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP'de belediyelere merkezi denetim ablukası: 2027 yılında Performans Takip Sistemi devreye giriyor

CHP yönetimi 2027 yılında belediye başkanlarını belirlenen kriterler üzerinden değerlendirecek Performans Takip Sistemi'ni hayata geçirmeyi planlıyor. Projelerden para akışına kadar belediye faaliyetleri incelenecek; kriterleri karşılayamayan veya başarısız bulunan başkanlar bir sonraki seçimde aday gösterilmeyecek.

CHP'de belediye başkanlarının çalışmalarını doğrudan izleyecek yeni bir sistem için hazırlık yapılıyor. Parti yönetimi 2027 yılında hayata geçirmeyi planladığı Performans Takip Sistemi ile yerel yönetimlerin faaliyetlerini belirlenen kriterler ve hedefler doğrultusunda değerlendirecek.

Sistem kapsamında belediye başkanlarının bugüne kadarki icraatları ile bundan sonraki çalışmalarının birlikte ele alınması planlanıyor. Belirlenen hedeflerden kaçının gerçekleştirildiği incelenecek ve sürecin sonunda belediye başkanlarına bir anlamda performans karnesi verilecek.

CHP'de belediyelere merkezi denetim ablukası: 2027 yılında Performans Takip Sistemi devreye giriyor - 1

PROJEDEN İNSAN KAYNAĞINA KADAR GENİŞ İNCELEME

Belediye başkanları yalnızca hayata geçirdikleri projeler üzerinden değerlendirilmeyecek. Para yönetimi insan kaynağı yönetimi ve halkla ilişkiler de performans takibinin temel başlıkları arasında yer alacak.

Başkanların partinin belirlediği kriterlere ve kırmızı çizgilere ne ölçüde uyduğu da değerlendirmeye alınacak. Böylece belediyelerin hizmet üretme kapasitesi ile yönetim anlayışının birlikte izlenmesi hedefleniyor.

CHP'de belediyelere merkezi denetim ablukası: 2027 yılında Performans Takip Sistemi devreye giriyor - 2

PARA AKIŞI VE İHALELER MERCEK ALTINDA

Sistemin en dikkat çeken bölümlerinden birini belediyelerin mali yapısı oluşturacak. Belediyelerdeki para akışı yatırımlar ve ihale dağılımları kapsamlı biçimde ele alınacak.

Temiz siyaset ve mali şeffaflık sürecin ana ölçütleri olacak. Mali işlemlerde şüpheli hareket görülen belediyeler ile belirlenen kriterleri karşılayamayan yönetimler ayrıca değerlendirilecek.

CHP'de belediyelere merkezi denetim ablukası: 2027 yılında Performans Takip Sistemi devreye giriyor - 3

BELEDİYE BAŞKANLARI HANGİ ALANLARDA DEĞERLENDİRİLECEK?

İnceleme Alanı Değerlendirilecek Başlıklar
Proje yönetimi Projelerin planlanması ve hayata geçirilmesi
Para yönetimi Belediyedeki mali yapı ve para akışı
İnsan kaynağı yönetimi Belediye personelinin ve insan kaynağının yönetimi
Halkla ilişkiler Belediye yönetiminin vatandaşla kurduğu iletişim
Yatırımlar Kaynakların yatırımlara dağılımı
İhaleler İhale süreçleri ve dağılımları
Parti kriterleri Belirlenen hedeflere ve kırmızı çizgilere uyum
Mali şeffaflık Belediye faaliyetlerinin açık ve denetlenebilir olması

BAŞARISIZ BULUNANLAR YENİDEN ADAY GÖSTERİLMEYECEK

Performans Takip Sistemi yalnızca belediye faaliyetlerini izlemek amacıyla kullanılmayacak. Değerlendirme sonuçları bir sonraki seçimde aday belirleme sürecini de doğrudan etkileyecek.

Şüpheli mali hareket görülen belirlenen kriterleri karşılayamayan veya başarısız bulunan belediye başkanları yeniden aday gösterilmeyecek. Böylece performans karnesi belediye başkanlarının siyasi geleceğini belirleyen ölçütlerden biri olacak.

CHP'de belediyelere merkezi denetim ablukası: 2027 yılında Performans Takip Sistemi devreye giriyor - 4

BELEDİYE BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILACAK

Sabah'ın haberine göre, CHP yönetimi kısa süre içinde belediye başkanlarını bir araya getirecek bir toplantı düzenlemeyi planlıyor. Toplantıda merkezi otoritenin güçlendirilmesi ve gelecek yıla yönelik hamlelerin ele alınması bekleniyor.

CHP çatısı altında görev yapan belediye başkanlarının tamamı son yerel seçimde Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde aday gösterilen isimlerden oluşuyor. Yeni sistemle bu isimlerin görev süresindeki faaliyetleri ortak kriterler üzerinden incelenecek.

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#CHP Performans Takip Sistemi 2027
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