Emekli memura büyük tuzak! Bildikleri detaylar 'pes artık' dedirtti
İstanbul'da yaşayan emekli memur Sema B., cep telefonuna gelen sahte bir ceza dosyası mesajı ve ardından arayan şüpheliler tarafından "uzlaştırma bedeli" adı altında 50 bin lira dolandırılmak istendi. Dolandırıcıların kimlik, anne-baba adı ve adres gibi kişisel bilgilere sahip olması, mağdurun ilk anda durumun gerçek olduğuna inanmasına neden oldu. Şüpheliler, ödeme yapılmadığı takdirde tutuklama kararı çıkarılacağı tehdidiyle panik yaratarak süreci hızlandırmaya çalıştı.
Dolandırıcıların bitmek bilmeyen yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da yaşayan emekli memur Sema B.'nin telefonuna geçtiğimiz günlerde ceza dosyasının işleme alındığı ve bir hukuk bürosuna ulaşması gerektiğine dair bir mesaj geldi. Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, konunun ne olduğunu anlamaya çalışan kadın, bu kez de arandığını ve telefondaki kişilerin kendisine "Avukatla mı görüşüyorsunuz?" şeklinde soru sorduğunu aktardı.
Ayrıca şüphelilerin anne-babasının isminden adres bilgilerine kadar pek çok bilgiye sahip olduklarını ifade etti. Sema B., "Hakkımda bildiklerinden ötürü karşımdakilerin gerçek bir hukuk bürosundan aradığını düşündüm. Konunun ne olduğunu sordum ancak ayrıntılı bilgi veremeyeceklerini, konunun Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili olduğunu söylediler. Ardından da 'uzlaştırma bedeli' olarak benden 50 bin lira istediler. Ödeme yapmamam halinde hakkımda tutuklama kararı çıkaracaklarını söylediler." şeklinde konuştu. Yaşadıkları karşısında büyük korku ve paniğe kapıldığını anlattı.
TAKTİKLERİ KORKUTARAK ACELE ETTİRMEK
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Avukat Gizem Gonce, "Dolandırıcıların kişisel bilgilerinizi biliyor olması, karşınızdaki kişinin gerçekten avukat, hukuk bürosu veya resmî bir kurum olduğu anlamına gelmez. 'Ceza dosyanız var' şeklinde mesajlarla vatandaşta korku oluşturup para talep ediyorlar. 'Tutuklanırsınız' diyerek korku ile acele ettiriyorlar." dedi. Gonce, özellikle uzlaştırmanın hukuk bürosunun telefonla vatandaşın karşısına koyup belirli bir miktarı ödemesini istediği bir sistem olmadığını vurguladı.
"TELEFONU KAPATIN, PARA GÖNDERMEYİN"
Vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Gonce, kendisini avukat veya hukuk bürosu olarak tanıtan kişilerin söylediklerinin resmi kanallardan doğrulanması gerektiğini belirtti. Gonce, "Size adınızı, soyadınızı, anne-baba adınızı hatta adresinizi söylemeleri, karşınızdaki kişinin gerçekten hukuk bürosu olduğu anlamına gelmez. 'Hakkınızda ceza dosyası var, şu kadar para ödemezseniz tutuklanırsınız' deniliyorsa telefonu kapatın. Para göndermeyin. Size verilen numaradan değil, resmî kanallardan dosyanızı kontrol edin. SMS'i, telefon numarasını, WhatsApp yazışmalarını ve varsa ödeme talebini mutlaka muhafaza edin." diye konuştu.