Dolandırıcıların bitmek bilmeyen yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da yaşayan emekli memur Sema B.'nin telefonuna geçtiğimiz günlerde ceza dosyasının işleme alındığı ve bir hukuk bürosuna ulaşması gerektiğine dair bir mesaj geldi. Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, konunun ne olduğunu anlamaya çalışan kadın, bu kez de arandığını ve telefondaki kişilerin kendisine "Avukatla mı görüşüyorsunuz?" şeklinde soru sorduğunu aktardı.

Ayrıca şüphelilerin anne-babasının isminden adres bilgilerine kadar pek çok bilgiye sahip olduklarını ifade etti. Sema B., "Hakkımda bildiklerinden ötürü karşımdakilerin gerçek bir hukuk bürosundan aradığını düşündüm. Konunun ne olduğunu sordum ancak ayrıntılı bilgi veremeyeceklerini, konunun Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili olduğunu söylediler. Ardından da 'uzlaştırma bedeli' olarak benden 50 bin lira istediler. Ödeme yapmamam halinde hakkımda tutuklama kararı çıkaracaklarını söylediler." şeklinde konuştu. Yaşadıkları karşısında büyük korku ve paniğe kapıldığını anlattı.