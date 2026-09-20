LGBT derneklerine ve sosyal medyadaki sapkın propagandalara yönelik gerçekleştirilen 'Ailem Güvende' adlı operasyonun ardından, toplumsal bilinci artırmak adına gözler bu kirli çarkın en büyük yürütücüsü olan dijital mecralara çevrildi. Toplumu ve geleceğimiz olan çocukları korumak adına atılan adımları değerlendiren bilim insanları, sinsi tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi. Sapkınlığın en kritik ayağının dijital platformlar olduğunu vurgulayan akademisyenler, bu mecraların masum çocukların zihinlerini bulandırarak toplumsal değerleri dinamitlemeyi hedeflediğini belirtti.

SERMAYE DESTEKLİ AİLESİZLİK VE TÜKETİM TUZAĞI

Eşcinselliğin küresel sermaye ve kapitalizm tarafından fonlanan, doğrudan toplum düzenini bozmaya yönelik kolektif bir hareket olduğunu belirten Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ahmet Dağ, sinsi tehlikenin toplumsal boyutuna dikkat çekti. Sapkın yapıların son dönemde kendilerine karşı çıkan değerlere 'aileci' diyerek saldırdığını aktaran Prof. Dr. Ahmet Dağ, şu ifadelere yer verdi:



"LGBT sadece bireysel bir yaklaşım değil, kapitalizmle doğrudan ilişkili bir hareket. Sermayeyi besleyici bir yönü var. LGBT üzerinden aile düzeni tasfiye ediliyor. Ailesizlik tüketiciliği artıran, şehvani arzuları müsait kılıcı bir zemin. Son zamanlarda LGBT hesaplarının paylaşımlarında karşıtlarına 'aileci' demeleri de bunun göstergesi"