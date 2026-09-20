Küresel sermayenin sinsi planı deşifre oldu: Dijital platformlar eşcinsellik propagandasıyla aileleri hedef alıyor
Dijital platformlarda pervasızca yürütülen eşcinsellik propagandası, genç zihinleri bilinçli olarak hedef alarak toplumun en sağlam kalesi olan aile yapısını çökertmeye çalışıyor. Sosyal medya devlerinin ve küresel dizi platformlarının çocuk profil filtrelerini dahi delerek sunduğu sinsi içerikler, toplumsal bir çürüme tehdidi oluştururken, uzmanlar aileleri ve toplumu sinsi tehlikeye karşı topyekun bilince davet ediyor.
LGBT derneklerine ve sosyal medyadaki sapkın propagandalara yönelik gerçekleştirilen 'Ailem Güvende' adlı operasyonun ardından, toplumsal bilinci artırmak adına gözler bu kirli çarkın en büyük yürütücüsü olan dijital mecralara çevrildi. Toplumu ve geleceğimiz olan çocukları korumak adına atılan adımları değerlendiren bilim insanları, sinsi tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi. Sapkınlığın en kritik ayağının dijital platformlar olduğunu vurgulayan akademisyenler, bu mecraların masum çocukların zihinlerini bulandırarak toplumsal değerleri dinamitlemeyi hedeflediğini belirtti.
SERMAYE DESTEKLİ AİLESİZLİK VE TÜKETİM TUZAĞI
Eşcinselliğin küresel sermaye ve kapitalizm tarafından fonlanan, doğrudan toplum düzenini bozmaya yönelik kolektif bir hareket olduğunu belirten Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ahmet Dağ, sinsi tehlikenin toplumsal boyutuna dikkat çekti. Sapkın yapıların son dönemde kendilerine karşı çıkan değerlere 'aileci' diyerek saldırdığını aktaran Prof. Dr. Ahmet Dağ, şu ifadelere yer verdi:
"LGBT sadece bireysel bir yaklaşım değil, kapitalizmle doğrudan ilişkili bir hareket. Sermayeyi besleyici bir yönü var. LGBT üzerinden aile düzeni tasfiye ediliyor. Ailesizlik tüketiciliği artıran, şehvani arzuları müsait kılıcı bir zemin. Son zamanlarda LGBT hesaplarının paylaşımlarında karşıtlarına 'aileci' demeleri de bunun göstergesi"
ÇOCUK ETİKETLİ SİNSİ YAPAY ZEKâ OYUNLARI
Kastamonu Üniversitesi Yapay Zekâ Çalışmaları Koordinatörü Prof. Dr. Tunay Kamer ise, dijital dünyada çocukların nasıl bir sistematik kuşatma altında olduğunu anlattı. Küresel sosyal medya şirketlerinin etkileşim ve para uğruna hiçbir ahlaki sınır tanımadığını vurgulayan Prof. Dr. Tunay Kamer, durumun vehametini şu sözlerle ortaya koydu:
"LGBT propagandası, çocukları ailelerinden kopararak aileyi doğrudan hedef alıyor. Ebeveynlerin çocukları üzerindeki otoritesi, bilinçli ve sistematik bir şekilde ortadan kaldırılıyor. Ebeveynlerin çocuklarını koruma yetkisi ellerinden alınıyor. Bugün asıl sorun, küresel dijital platformların sorumluluktan kaçınması. Sosyal medya devleri, kullanıcı etkileşimini ve reklam gelirlerini artırmak adına en uç içerikleri yaş filtresiz bir şekilde öne çıkarıyor. Risk yalnızca sosyal medya ile sınırlı değil. Netflix olmak üzere birçok platform eşcinselliği normalleştirici bir zemin sunuyor. LGBT temalı içerikler 'çocuk dostu' veya 'aileye uygun' etiketleriyle sunuluyor. Benzer bir durum reklam dünyasında da var. Bazı küresel markalar, pek çok mecrada LGBT temalarını öne çıkarıyor. Bu kampanyalarda aynı cinsiyetten çiftler aile modeli olarak sunuluyor. Etkili propagandalarla yaygınlaştırılmak isteniyor. Toplumun genel yaşam biçimi haline getirilmek isteniyor. Aileler, çocuklarını LGBT propagandasına kurban etmemeli"
TOPLUMSAL BİLİNÇ VE UYANIŞ ŞART
Toplumsal yapıyı korumak ve evlatlarımızı bu sinsi küresel tuzaktan kurtarmak için hukuki regülasyonlardan ziyade, kitlelerin uyanışı ve ailelerin yüksek bir toplumsal bilinç geliştirmesi gerekiyor. Çocukların ellerine bırakılan tablet ve telefonlardaki algoritmik yapıların arkasında hangi niyetlerin yattığını fark etmek, her anne ve babanın birinci vazifesi haline gelmiştir. Teknolojik araçların birer ahlaki yozlaşma silahına dönüşmesini engellemenin yegane yolu, aile içi iletişimi güçlü tutmaktan ve dijital mecralardaki gizli tehlikelere karşı tavizsiz bir toplumsal duruş sergilemekten geçiyor.
DİJİTAL MECRALARDAKİ PROPAGANDA VE TEHLİKE TÜRLERİ
Akademik tespitler ve saha incelemeleri doğrultusunda, dijital platformların genç zihinleri manipüle etmek adına kullandığı sinsi yöntemler şu şekilde dökümlendirilmiştir:
|Dijital mecra ve yöntem
|Uygulama biçimi
|Toplumsal risk
|Alınması gereken bilinç önlemi
|Küresel dizi platformları
|Çizgi filmlere ve gençlik dizilerine LGBT temalı karakterlerin "çocuk dostu" etiketiyle dahil edildiği öne sürülüyor.
|Yaşa uygunluk tartışması bulunan içeriklerin çocuklara denetimsiz biçimde sunulması.
|Profil filtrelerini yakından takip etmek ve çocukların izlediği içerikleri denetlemek.
|Sosyal medya algoritmaları
|Yaş filtresi uygulanmadan uç içeriklerin reklam ve izlenme amacıyla Keşfet akışında öne çıkarılması.
|Gençlerin gelişim düzeylerine uygun olmayan içeriklerle karşılaşması ve dijital ortamda yalnızlaşması.
|Çocukların ekran sürelerini sınırlandırmak ve güvenli internet profillerini etkinleştirmek.
|Küresel marka reklamları
|Aynı cinsiyetten çiftlerin reklamlarda alternatif aile modeli olarak sunulması.
|Geleneksel aile yapısı ile milli ve manevi değerler üzerindeki etkilerine ilişkin toplumsal kaygılar.
|Reklam içeriklerini eleştirel biçimde değerlendirmek ve medya okuryazarlığını güçlendirmek.