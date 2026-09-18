Sosyal medyada alçak provokasyon! LGBT savunucusu, Başkan Erdoğan'a ve merhume annesine küfürler savurdu
TikTok'ta "azulamaru" kullanıcı adıyla LGBT'yi destekleyen paylaşımlar yapan Yüksel Fatih Akyüzlü, yayımladığı videoda Türk-İslam aile yapısını hedef alırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve merhume annesi Tenzile Erdoğan'a yönelik hakaret ve küfür içeren ifadeler kullandı.
TikTok'ta "azulamaru" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Yüksel Fatih Akyüzlü, yayımladığı videoda Türk-İslam aile yapısına ilişkin değerlere yönelik ifadeler kullanırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile merhume annesi Tenzile Erdoğan'a yönelik hakaret ve küfürler savurdu.
EMNİYET GÜÇLERİNE YÖNELİK LİNÇ ÇAĞRISI
Akyüzlü'nün sosyal medya paylaşımlarında LGBT konusundaki görüşlerine yer verdiği belirtilirken, söz konusu videoda Türk polis teşkilatını hedef alan ifadeler kullandığı ve linç çağrısında bulunduğu belirtildi.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI: BAKANLIKLARA ÇAĞRI
Videonun sosyal medyada gündem olmasının ardından çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. Paylaşımlarda, söz konusu ifadelerle ilgili hukuki işlem başlatılması ve konunun incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığına çağrıda bulunuldu.