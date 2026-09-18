TikTok'ta "azulamaru" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Yüksel Fatih Akyüzlü, yayımladığı videoda Türk-İslam aile yapısına ilişkin değerlere yönelik ifadeler kullanırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile merhume annesi Tenzile Erdoğan'a yönelik hakaret ve küfürler savurdu.

EMNİYET GÜÇLERİNE YÖNELİK LİNÇ ÇAĞRISI

Akyüzlü'nün sosyal medya paylaşımlarında LGBT konusundaki görüşlerine yer verdiği belirtilirken, söz konusu videoda Türk polis teşkilatını hedef alan ifadeler kullandığı ve linç çağrısında bulunduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI: BAKANLIKLARA ÇAĞRI

Videonun sosyal medyada gündem olmasının ardından çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. Paylaşımlarda, söz konusu ifadelerle ilgili hukuki işlem başlatılması ve konunun incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığına çağrıda bulunuldu.