-°C
CANLI YAYIN

CETAD'ın "cinsel sağlık" maskesi düştü! LGBT propagandası ve çocuklara "trans" dayatması

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
CETAD'ın "cinsel sağlık" maskesi düştü! LGBT propagandası ve çocuklara "trans" dayatması

“Ailem Güvende” soruşturması kapsamında erişim engeli uygulanan CETAD’ın sosyal medya hesaplarında, cinsel sağlık ve terapi içeriklerinin yanı sıra LGBTI temalı paylaşımlar ile çocukların trans kimlik süreçlerine ilişkin destekleyici paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

"Ailem Güvende" soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda çok sayıda derneğe erişim engeli getirilirken, erişim engeli uygulanan kuruluşlar arasında Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği'nin (CETAD) de bulunduğu görüldü.

Ailem Güvende düğmesine basıldıAilem Güvende düğmesine basıldı "AİLEM GÜVENDE" DÜĞMESİNE BASILDI

CETAD hakkında yapılan bazı değerlendirmelerde, derneğin Dünya Cinsel Sağlık Birliği ve Avrupa Seksoloji Federasyonu üyesi, yasal bir dernek olduğu belirtiliyor.

CETAD'ın "cinsel sağlık" maskesi düştü! LGBT propagandası ve çocuklara "trans" dayatması - 1

Ve derneğin temel faaliyet alanlarının ise psikiyatrist ve psikoterapistlere yönelik eğitim çalışmaları ile cinsel sağlık ve cinsel terapi alanındaki faaliyetlerden oluştuğu ifade ediliyor ancak derneğin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar tam da aksini söylüyor.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA KİRLİ PROPAGANDA

Ancak CETAD tarafından kullanılan sosyal medya hesapları incelendiğinde, paylaşımların yalnızca cinsel sağlık, cinsel işlev bozuklukları ve cinsel terapi konularıyla sınırlı olmadığı görülüyor.

CETAD'ın "cinsel sağlık" maskesi düştü! LGBT propagandası ve çocuklara "trans" dayatması - 2

ÇOCUKLARA "TRANS" DAYATMASI

Söz konusu hesaplarda LGBTI teması içeren çeşitli paylaşımlara da yer verildiği görülürken, bazı içeriklerde çocukların trans birey olabileceğine ilişkin değerlendirmeler ile çocukların bu yöndeki kimlik süreçlerinde destekleyici bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğine yönelik açıklamalar yer alıyor.

CETAD'ın "cinsel sağlık" maskesi düştü! LGBT propagandası ve çocuklara "trans" dayatması - 3

Bu kapsamda CETAD'ın sosyal medya faaliyetlerinin yalnızca cinsel sağlık ve terapi alanlarıyla sınırlı olduğu iddiaları çürütülürken yürütülen kirli progapaganda ise bir kez daha gözler önüne serildi.

Ailem Güvende operasyonunda yabancı fon detayıAilem Güvende operasyonunda yabancı fon detayı AİLEM GÜVENDE OPERASYONUNDA YABANCI FON DETAYI
İşte Ailem Güvende operasyonunu tetikleyen ifade! Telefonundan uyuşturucu, fuhuş ve para trafiği çıktıİşte Ailem Güvende operasyonunu tetikleyen ifade! Telefonundan uyuşturucu, fuhuş ve para trafiği çıktı İŞTE 'AİLEM GÜVENDE' OPERASYONUNU TETİKLEYEN İFADE! TELEFONUNDAN UYUŞTURUCU, FUHUŞ VE PARA TRAFİĞİ ÇIKTI
Ailem Güvende operasyonlarıyla ilgili dezenformasyon uyarısıAilem Güvende operasyonlarıyla ilgili dezenformasyon uyarısı 'AİLEM GÜVENDE' OPERASYONLARIYLA İLGİLİ DEZENFORMASYON UYARISI

Erkeklere yönelik “jigolo ağı” iddiasında dikkat çeken ifade: “Beni bu işlere Emre Tanış soktu”
Sonraki Haber
Erkeklere yönelik “jigolo ağı” iddiasında dikkat çeken ifade: “Beni bu işlere Emre Tanış soktu”
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın