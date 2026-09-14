CETAD'ın "cinsel sağlık" maskesi düştü! LGBT propagandası ve çocuklara "trans" dayatması

“Ailem Güvende” soruşturması kapsamında erişim engeli uygulanan CETAD’ın sosyal medya hesaplarında, cinsel sağlık ve terapi içeriklerinin yanı sıra LGBTI temalı paylaşımlar ile çocukların trans kimlik süreçlerine ilişkin destekleyici paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

"Ailem Güvende" soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda çok sayıda derneğe erişim engeli getirilirken, erişim engeli uygulanan kuruluşlar arasında Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği'nin (CETAD) de bulunduğu görüldü. Ailem Güvende düğmesine basıldı "AİLEM GÜVENDE" DÜĞMESİNE BASILDI CETAD hakkında yapılan bazı değerlendirmelerde, derneğin Dünya Cinsel Sağlık Birliği ve Avrupa Seksoloji Federasyonu üyesi, yasal bir dernek olduğu belirtiliyor.

Ve derneğin temel faaliyet alanlarının ise psikiyatrist ve psikoterapistlere yönelik eğitim çalışmaları ile cinsel sağlık ve cinsel terapi alanındaki faaliyetlerden oluştuğu ifade ediliyor ancak derneğin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar tam da aksini söylüyor.