LGBT propagandası ve müstehcen içerik yayınlayan hesaplara yargı freni! Erişim engeli kararı verildi
Sosyal medyada yürütülen ahlaksız kuşatmaya ve yargıyı hedef alan algı operasyonlarına karşı adli makamlar harekete geçti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda, Bakırköy 4. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından LGBT propagandası yapan, devam eden adli soruşturmaları hedef gösteren ve müstehcen paylaşımlarda bulunan çok sayıda sosyal medya hesabı ile internet sitesine erişim engeli ve içerik kaldırma kararı verildi.
Sosyal medya platformu X başta olmak üzere çeşitli dijital mecralarda toplum ahlakını hedef alan ve adli süreçleri manipüle etmeye yönelik paylaşımlar mercek altına alındı.
Tespit edilen içerikler üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 226/2. maddesi kapsamında resen harekete geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 13.09.2026 tarihli ve 2026/103690 soruşturma sayılı yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Aşağıda açık URL adresleri belirtilmiş olan X hesapları, diğer ağlar ve web siteleri üzerinden müstehcen içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiş olmakla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinin 2. fıkrası kapsamında 'Müstehcenlik' suçundan resen soruşturmaya başlanılmış olmakla; ilgili X hesapları, diğer ağlar ve web sitelerine ait linkler ve içerikler incelendiğinde içeriklerin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 226/2. maddesi kapsamında olduğu, yapılan paylaşımların ülke içindeki genel kamu düzeninin bozulmasına yönelik olduğu değerlendirildiğinden internet ortamında yayınlanan söz konusu paylaşımları yapan sosyal medya hesaplarına, diğer ağlara ve web sitelerine ait URL adreslerinin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yolu ile İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'un 8. ve 8/A maddeleri gereğince gerek sosyal medya hesapları gerekse paylaşımların ait olduğu bağlantılar yönünden ayrı ayrı olmak üzere erişimin engellenmesine ve içeriğin yayından kaldırılmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur."
MAHKEMEDEN ERİŞİM ENGELİ VE İÇERİK KALDIRMA KARARI
Başsavcılığın talebini inceleyen Bakırköy 4. Sulh Ceza Hâkimliği, kamu düzenini bozan ve müstehcenlik içeren yayınların engellenmesi yönünde karar verdi. Hâkimlik, karar gerekçesinde paylaşımların 5651 sayılı Kanun kapsamında suç teşkil ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:
"5651 Sayılı Yasa uyarınca karardan bir örneğin gereği için derhal Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanlığına gönderilmesine, kararın 5651 sayılı Yasa'nın 8/5. maddesi gereğince kararın bildirilmesi anından itibaren kanun hükmü doğrultusunda süresi içerisinde yerine getirilmesine, karardan bir suretin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildi."
ÇOK SAYIDA HESABA ERİŞİM ENGELİ
Mahkeme kararı doğrultusunda, müstehcen içeriklerin yer aldığı çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişimin engellenmesine ve söz konusu içeriklerin yayından kaldırılmasına hükmedildi.
İŞTE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLEN SOSYAL MEDYA HESAPLARI:
1) https://x.com/yildiztaryeni ID NO: 2071906468563996672
2) https://x.com/KaosGLHaber ID NO: 2074122097052295168
3) https://x.com/ToplumsalMht157 ID NO: 2084893820878036992
4) https://x.com/postmodernff ID NO: 1880268569298235398
5) https://x.com/postmodern ID NO: 1964853363767713792
6) https://x.com/barbarosaltug ID NO: 58758877
7) https://x.com/iremafsin ID NO: 33523348
8) https://x.com/kivilcimgen ID NO: 92955723
9) https://x.com/kadirDII ID NO: 1960691362078117888
10) https://x.com/ozukanbelit ID NO: 189516777
11) https://x.com/tifasweetie ID NO: 1849053811651809280
12) https://x.com/AsaKilluas56167 ID NO: 2053514313738944516
13) https://x.com/roronahi ID NO: 1700828112278159360
14) https://x.com/varsovagettosu ID NO: 1985846116391481344
15) https://x.com/caitviel ID NO: 2003593567739215877
16) https://x.com/necburmlsf ID NO: 1957532568099909632
17) https://x.com/cordeliaa178 ID NO: 1661047844738940935
18) https://x.com/LightLord21 ID NO: 1662982396017352704
19) https://x.com/DenizMahir8368 ID NO: 1979489225272926208
20) https://x.com/Ecesowicked ID NO: 1907530671540809730
21) https://x.com/mirayaknsolist ID NO: 818162354647134210
22) https://x.com/nuraysimsek ID NO: 214569959
23) https://x.com/normdisi ID NO: 1742256709546938368
24) https://x.com/kuirdirenis ID NO: 2073420682604544000
25) https://x.com/fuerzapanama507 ID NO: 1415541881472172034
26) https://x.com/ibrahimsevimler ID NO: 1905728519470227456
27) https://x.com/Murat Cemal ID NO: 52067841
28) https://x.com/eylemselalann ID NO: 1903179747107999744
29) https://x.com/lawyer_of_moon ID NO: 2838187799
30) https://x.com/aralik feminist ID NO: 2068377716559151104
31) https://x.com/AlexCrawfordSky ID NO: 86271665
32) https://x.com/elfinpostasil ID NO: 1980369217754202112
33) https://x.com/firstmoon71 ID NO: 486818053
34) https://x.com/karaz_ankor ID NO: 2092683462914211840
35) https://x.com/archivodellirio ID NO: 2041699568379650048
36) https://x.com/kahveperisi01 ID NO: 1494361513129385990
37) https://x.com/atilladirim ID NO: 100522795
38) https://x.com/emrahthepolitic ID NO: 941758806316470273
39) https://x.com/tfnkymz ID NO: 1419998200598077444
40) https://x.com/Bosvermis Yeliz ID NO: 2024897410372190208
41) https://x.com/AriKariTV ID NO: 1648751858301956096
42) https://x.com/TasdelenAh35871 ID NO: 1813175771902713856
43) https://x.com/tiplgbtiburo ID NO: 2068349525463388160
44) https://x.com/umutrojda ID NO: 295819023
45) https://x.com/alp_bugdayci ID NO: 700970065
46) https://x.com/z_senoguz ID NO: 1500701630
47) https://x.com/iklimadaleti_k ID NO: 1432351421157060615
48) https://x.com/KeskinErenl ID NO: 2942160543
49) https://www.instagram.com/aralik feministkolektif
50) https://www.instagram.com/cisuplatform
51) https://www.instagram.com/kaosgldernegii
52) https://www.instagram.com/kirkyamakadin
53) https://www.instagram.com/kuirtipogrencileriagi
54) https://www.instagram.com/kuirtipogrenci
55) https://www.instagram.com/lgbtq
56) https://www.instagram.com/gaymekanlgbtarayis
57) https://www.instagram.com/lgbturkey
58) https://www.instagram.com/kaosglhaberl