LGBT propagandası ve müstehcen içerik yayınlayan hesaplara yargı freni! Erişim engeli kararı verildi

Sosyal medyada yürütülen ahlaksız kuşatmaya ve yargıyı hedef alan algı operasyonlarına karşı adli makamlar harekete geçti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda, Bakırköy 4. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından LGBT propagandası yapan, devam eden adli soruşturmaları hedef gösteren ve müstehcen paylaşımlarda bulunan çok sayıda sosyal medya hesabı ile internet sitesine erişim engeli ve içerik kaldırma kararı verildi.

Sosyal medya platformu X başta olmak üzere çeşitli dijital mecralarda toplum ahlakını hedef alan ve adli süreçleri manipüle etmeye yönelik paylaşımlar mercek altına alındı.

Tespit edilen içerikler üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 226/2. maddesi kapsamında resen harekete geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 13.09.2026 tarihli ve 2026/103690 soruşturma sayılı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Aşağıda açık URL adresleri belirtilmiş olan X hesapları, diğer ağlar ve web siteleri üzerinden müstehcen içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiş olmakla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinin 2. fıkrası kapsamında 'Müstehcenlik' suçundan resen soruşturmaya başlanılmış olmakla; ilgili X hesapları, diğer ağlar ve web sitelerine ait linkler ve içerikler incelendiğinde içeriklerin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 226/2. maddesi kapsamında olduğu, yapılan paylaşımların ülke içindeki genel kamu düzeninin bozulmasına yönelik olduğu değerlendirildiğinden internet ortamında yayınlanan söz konusu paylaşımları yapan sosyal medya hesaplarına, diğer ağlara ve web sitelerine ait URL adreslerinin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yolu ile İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'un 8. ve 8/A maddeleri gereğince gerek sosyal medya hesapları gerekse paylaşımların ait olduğu bağlantılar yönünden ayrı ayrı olmak üzere erişimin engellenmesine ve içeriğin yayından kaldırılmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur."

MAHKEMEDEN ERİŞİM ENGELİ VE İÇERİK KALDIRMA KARARI

Başsavcılığın talebini inceleyen Bakırköy 4. Sulh Ceza Hâkimliği, kamu düzenini bozan ve müstehcenlik içeren yayınların engellenmesi yönünde karar verdi. Hâkimlik, karar gerekçesinde paylaşımların 5651 sayılı Kanun kapsamında suç teşkil ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"5651 Sayılı Yasa uyarınca karardan bir örneğin gereği için derhal Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanlığına gönderilmesine, kararın 5651 sayılı Yasa'nın 8/5. maddesi gereğince kararın bildirilmesi anından itibaren kanun hükmü doğrultusunda süresi içerisinde yerine getirilmesine, karardan bir suretin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildi."

ÇOK SAYIDA HESABA ERİŞİM ENGELİ

Mahkeme kararı doğrultusunda, müstehcen içeriklerin yer aldığı çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişimin engellenmesine ve söz konusu içeriklerin yayından kaldırılmasına hükmedildi.