Kartal Belediyesi'nde milyonluk ihale vurgunu! Tek geçerli teklif, eksik sayfalar ve buharlaşan dağıtım listeleri...
CHP'li Kartal Belediyesi'nin "Kültürel Etkinliklerin Duyurulmasına Yönelik Muhtelif Malzeme Alımı İşi" adı altında gerçekleştirdiği milyonluk ihale dosyasından skandal üzerine skandal çıktı. Başlangıçta 12 milyon 516 bin TL bedelle gerçekleştirilen ve yüzde 19,30'luk iş artışıyla yaklaşık 15 milyon TL'ye ulaşan ihalede; çocuk dergilerinin en az 40 sayfa eksik basıldığı, dağıtım bedeli ödenmesine rağmen herhangi bir teslimat kaydının bulunmadığı ve Tasarruf Tedbirleri Genelgesi hiçe sayılarak dijital ortamda bulunan yayınların fiziki olarak bastırıldığı belirlendi.
Kartal Belediyesi tarafından 2025 yılı kapsamında açık ihale usulüyle düzenlenen ihaleye ilişkin hazırlanan denetim dosyasında çarpıcı tespitler yer aldı. İhale dokümanının yalnızca belediyenin kendi iştirak şirketi tarafından indirildiği, başka hiçbir firmanın ise teklif vermediği belirlendi. Rekabet ortamının oluşmadığı süreçte ihale, 12 milyon 516 bin 500 TL bedelle tek geçerli teklifi sunan belediye şirketine verildi.
ADRESE TESLİM İHALE: TEK TEKLİF, YÜZDE 19,30 İŞ ARTIŞI
İhaleye ilişkin dikkat çeken bir diğer gelişme ise sözleşmenin ardından yaşandı. İhale bedeline yüzde 19,30 oranında iş artışı yapılarak toplam maliyet yaklaşık 15 milyon TL'ye yükseldi.
ÇOCUK DERGİLERİNDE BÜYÜK OYUN: EN AZ 40 SAYFA EKSİK BASILDI
İhale dosyasındaki teknik incelemeler, şartname ile fiili uygulama arasındaki farkı ortaya koydu. Şartnamede belirtilen sayfa kriterlerine uyulmadığı, basılan çocuk dergilerinin en az 40 sayfa eksik olarak teslim edildiği tespit edildi.
Toplam baskı adedi dikkate alındığında yüz binlerce sayfanın basılmadan bedelinin ödendiği ortaya çıktı. Denetim raporunda yer alan tespitlerde, "Şartnamede belirtilen sayfa sayısına uyulmaksızın eksik baskı yapılmasına rağmen tam ödeme gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verilerek kamu zararına dikkat çekildi.