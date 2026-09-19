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Kartal Belediyesi'nde milyonluk ihale vurgunu! Tek geçerli teklif, eksik sayfalar ve buharlaşan dağıtım listeleri...

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kartal Belediyesi'nde milyonluk ihale vurgunu! Tek geçerli teklif, eksik sayfalar ve buharlaşan dağıtım listeleri...

CHP'li Kartal Belediyesi'nin "Kültürel Etkinliklerin Duyurulmasına Yönelik Muhtelif Malzeme Alımı İşi" adı altında gerçekleştirdiği milyonluk ihale dosyasından skandal üzerine skandal çıktı. Başlangıçta 12 milyon 516 bin TL bedelle gerçekleştirilen ve yüzde 19,30'luk iş artışıyla yaklaşık 15 milyon TL'ye ulaşan ihalede; çocuk dergilerinin en az 40 sayfa eksik basıldığı, dağıtım bedeli ödenmesine rağmen herhangi bir teslimat kaydının bulunmadığı ve Tasarruf Tedbirleri Genelgesi hiçe sayılarak dijital ortamda bulunan yayınların fiziki olarak bastırıldığı belirlendi.

Kartal Belediyesi tarafından 2025 yılı kapsamında açık ihale usulüyle düzenlenen ihaleye ilişkin hazırlanan denetim dosyasında çarpıcı tespitler yer aldı. İhale dokümanının yalnızca belediyenin kendi iştirak şirketi tarafından indirildiği, başka hiçbir firmanın ise teklif vermediği belirlendi. Rekabet ortamının oluşmadığı süreçte ihale, 12 milyon 516 bin 500 TL bedelle tek geçerli teklifi sunan belediye şirketine verildi.

Kartal Belediyesi'nde milyonluk ihale vurgunu! Tek geçerli teklif, eksik sayfalar ve buharlaşan dağıtım listeleri... - 1

ADRESE TESLİM İHALE: TEK TEKLİF, YÜZDE 19,30 İŞ ARTIŞI

İhaleye ilişkin dikkat çeken bir diğer gelişme ise sözleşmenin ardından yaşandı. İhale bedeline yüzde 19,30 oranında iş artışı yapılarak toplam maliyet yaklaşık 15 milyon TL'ye yükseldi.

Kartal Belediyesi'nde milyonluk ihale vurgunu! Tek geçerli teklif, eksik sayfalar ve buharlaşan dağıtım listeleri... - 2

ÇOCUK DERGİLERİNDE BÜYÜK OYUN: EN AZ 40 SAYFA EKSİK BASILDI

İhale dosyasındaki teknik incelemeler, şartname ile fiili uygulama arasındaki farkı ortaya koydu. Şartnamede belirtilen sayfa kriterlerine uyulmadığı, basılan çocuk dergilerinin en az 40 sayfa eksik olarak teslim edildiği tespit edildi.

Toplam baskı adedi dikkate alındığında yüz binlerce sayfanın basılmadan bedelinin ödendiği ortaya çıktı. Denetim raporunda yer alan tespitlerde, "Şartnamede belirtilen sayfa sayısına uyulmaksızın eksik baskı yapılmasına rağmen tam ödeme gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verilerek kamu zararına dikkat çekildi.

Kartal Belediyesi'nde milyonluk ihale vurgunu! Tek geçerli teklif, eksik sayfalar ve buharlaşan dağıtım listeleri... - 3

PARASI ÖDENDİ AMA DAĞITIM LİSTESİ YOK!

Milyonluk ihalede dikkat çeken bir diğer tespit ise dağıtım kalemine ilişkin oldu. İhale kapsamında basılan kitapçık ve yayınların şehir içi ve şehir dışı dağıtımı için belediye bütçesinden ödeme yapıldı. Ancak denetim ekiplerinin yayınların nereye gönderildiğine ilişkin incelemesinde herhangi bir kayıt bulunamadı.

Dağıtımın hangi kurumlara, hangi adreslere ve kaçar adet yapıldığını gösteren açık, doğrulanabilir ve denetlenebilir herhangi bir teslimat listesinin dosyada yer almadığı kaydedildi. Dağıtım bedelinin ödenmesine rağmen teslimat evraklarının sunulamaması, yayınların gerçekten dağıtılıp dağıtılmadığına ilişkin soru işaretlerine neden oldu.

Kartal Belediyesi'nde milyonluk ihale vurgunu! Tek geçerli teklif, eksik sayfalar ve buharlaşan dağıtım listeleri... - 4

DİJİTALDE VARKEN YENİDEN BASTILAR: TASARRUF GENELGESİ HİÇE SAYILDI

İhale dosyasındaki bir diğer dikkat çekici tespit ise kamuda tasarruf tedbirlerinin göz ardı edilmesi oldu. Cumhurbaşkanlığı'nın 2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında yayınların elektronik ortamda hazırlanması zorunluluğu bulunmasına rağmen "K Edebiyat", "K Çocuk" ve "Yolu Kartal'dan Geçenler" gibi hâlihazırda dijital ortamda bulunan yayınların fiziksel olarak yüz binlerce adet bastırıldığı belirtildi.

Söz konusu uygulamayla belediye bütçesinden milyonlarca liranın gereksiz yere harcandığı yönündeki tespitler de denetim raporuna yansıdı.

#Kartal Belediyesi
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