PARASI ÖDENDİ AMA DAĞITIM LİSTESİ YOK!

Milyonluk ihalede dikkat çeken bir diğer tespit ise dağıtım kalemine ilişkin oldu. İhale kapsamında basılan kitapçık ve yayınların şehir içi ve şehir dışı dağıtımı için belediye bütçesinden ödeme yapıldı. Ancak denetim ekiplerinin yayınların nereye gönderildiğine ilişkin incelemesinde herhangi bir kayıt bulunamadı.

Dağıtımın hangi kurumlara, hangi adreslere ve kaçar adet yapıldığını gösteren açık, doğrulanabilir ve denetlenebilir herhangi bir teslimat listesinin dosyada yer almadığı kaydedildi. Dağıtım bedelinin ödenmesine rağmen teslimat evraklarının sunulamaması, yayınların gerçekten dağıtılıp dağıtılmadığına ilişkin soru işaretlerine neden oldu.