Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/15142 sayılı soruşturması kapsamında, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen çalışmalarda yeni bir aşamaya geçildi. Ölümün meydana geldiği dönemde görev yapan adli makamlar ile Kozinoğlu'nun cezaevi koğuş arkadaşlarının mercek altına alındığı soruşturmada 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.



İSTANBUL VE ANKARA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Eylül 2026 sabahı saat 07.00'de İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında, Kozinoğlu'nun cezaevindeki koğuş arkadaşı emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile olay tarihinde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan bulunuyor.



ÖNCEKİ DOSYAYA TAKİPSİZLİK VEREN ESKİ BAŞSAVCI GÖZALTINDA

Soruşturmanın en dikkat çekici isimlerinden biri eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören oldu. İşgören'in, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün ardından yürütülen önceki soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı veren isim olduğu belirtildi.

İşgören'in daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği bilgisi de soruşturma dosyasına yansıdı.



OLAY YERİNE GİDEN ESKİ CEZAEVİ SAVCISI DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınan bir diğer isim ise olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan Necip Doğan oldu. Doğan'ın, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından olay yeri incelemesine katılan savcı olduğu, daha sonra onun da FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında, ölümün ardından yürütülen ilk adli süreçte hangi işlemlerin yapıldığı, hangi delillerin toplandığı ve dosyanın nasıl sonuçlandırıldığı yeniden inceleniyor.



KOĞUŞ ARKADAŞLARI DA SORUŞTURMADA

Soruşturmanın bir diğer ayağını ise Kaşif Kozinoğlu ile aynı cezaevi koğuşunda kalan kişiler oluşturuyor. Emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım operasyon kapsamında gözaltına alınırken, diğer koğuş arkadaşı emekli Jandarma Albayı Hasan Atilla Uğur hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin listesine ahaber.com.tr ulaştı

Şüpheli Görevi / Durumu

Hasan Ataman Yıldırım Emekli Deniz Yüzbaşı, müteveffanın cezaevi koğuş arkadaşı.

Ali İşgören Olay tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptı. Önceki soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği belirtilen eski Cumhuriyet başsavcısı.

Necip Doğan Olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yaptı ve olay yeri incelemesine katıldı. Daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği belirlenen eski Cumhuriyet savcısı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)



KOĞUŞ ARKADAŞI HASAN ATİLLA UĞUR KIBRIS'TA

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hasan Atilla Uğur'un Kıbrıs'ta bulunduğu tespit edildi. Uğur'un yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Jandarmanın eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alınan Ali İşgören, Necip Doğan ve Hasan Ataman Yıldırım'ın adli işlemleri ise devam ediyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin olayın meydana geliş şekli ile ölüm sonrasında yürütülen adli süreç bütün yönleriyle yeniden inceleniyor.

"ADLİ SÜREÇLER KARARLILIKLA YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız. MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen soruşturmada, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında bugün; olay tarihinde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir. İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kıbrıs'ta bulunduğu tespit edilen diğer şüpheli hakkındaki adli süreç ise devam etmektedir. Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın da katkısıyla, ölümün meydana geldiği gece yaşananlar, olayın ardından yürütülen adli işlemler, toplanan deliller ve önceki soruşturma süreci hiçbir soru işareti bırakılmayacak şekilde yeniden incelenmektedir. Aradan geçen süre ne olursa olsun; maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, sorumluların tespit edilmesi ve adaletin tecellisi için gereken bütün adli süreçler kararlılıkla yürütülmektedir." ifadelerine yer verdi.