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Daltonlar suç örgütüne bir darbe daha! 8 zanlı tutuklandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Daltonlar suç örgütüne bir darbe daha! 8 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da "Daltonlar" suç örgütünün yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında, örgüt liderliğini kırmızı bültenle aranan B.C.G.'nin yaptığı belirtilen ve kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün Diyarbakır'daki yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan çalışmalar kapsamında, söz konusu yapılanmanın Diyarbakır'da Ş.Ö.'nün yöneticiliğinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Çalışmalar kapsamında adli işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, 16 Eylül 2026'da adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi."

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#Daltonlar #Çete
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