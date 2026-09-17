Ticaret Bakanlığı açıkladı: Gümrük Muhafaza ekipleri, 2026 yılının ilk 8 ayında gerçekleştirdiği 4 bin 397 operasyonda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artışla 81 milyar 970 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlarda 49,7 ton uyuşturucu maddenin yanı sıra milyonlarca kaçak ürün yakalandı.

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesinde 2026 yılının ilk 8 ayına ilişkin çarpıcı verileri paylaştı. Gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personelle yürütülen operasyonlarda kaçakçılara ağır darbe vuruldu.

Ocak-ağustos döneminde düzenlenen 4 bin 397 farklı operasyonda 81 milyar 970 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalama değerinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78 artış kaydedildi.

MİLYONLARCA KAÇAK ÜRÜN YAKALANDI

Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonlarında 49,7 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunun yanı sıra 927 bin 840 elektrik-elektronik eşya, 1 milyon 788 bin makine aksamı ve 5 milyon 107 bin tıbbi malzeme de kaçakçılara geçit verilmeden yakalandı.

Operasyonlarda tütün mamullerinden tarihi eserlere, akaryakıttan tekstil malzemelerine kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya ele geçirildi.

AĞUSTOSTA DA KAÇAKÇILARA DARBE

Gümrük Muhafaza ekiplerinin ağustos ayındaki operasyonları da dikkat çekti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 144 artışla 497 farklı operasyona imza atıldı. Bu operasyonlarda 10 milyar 532 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandı.

Ağustos operasyonlarında ayrıca 8,4 ton uyuşturucu madde, 61 bin 854 makine aksamı, 202 ton 635 kilogram akaryakıt ve 863 araç ele geçirildi.

EKONOMİYE VE GENÇLERE YÖNELİK TEHDİDE GEÇİT YOK

Ticaret Bakanlığı, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet oluşturarak ticari işleyişi sekteye uğratan ve toplum sağlığını tehdit eden kaçakçılığın tüm türleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, özellikle çocukların ve gençlerin zararlı unsurlardan korunması amacıyla Gümrükler Muhafaza ekiplerinin 7 gün 24 saat görev başında olduğu vurgulandı. Kaçakçılıkla mücadelede teknolojik imkanların ve risk analiz sistemlerinin etkin şekilde kullanılmaya devam edileceği belirtildi.