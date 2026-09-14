Kâşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde gizemli e-posta: Savcılık “Esmer Melek” rumuzlu ihbarcının peşinde
MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kâşif Kozinoğlu’nun Silivri Cezaevi’ndeki şüpheli ölümüne ilişkin dosyaya giren e-posta yazışmaları ortaya çıktı. Kendisini cezaevinden tahliye edilen bir tutuklu olarak tanıtan “Esmer Melek” rumuzlu ihbarcı, Kozinoğlu’nun kalp krizi geçirmediğini ve zehirlendiğini öne sürdü.
MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kâşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir ihbar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren e-posta yazışmaları, savcılığı "Esmer Melek" rumuzlu ihbarcının izine götürdü.
Kendisini Silivri 1 No'lu Ceza İnfaz Kurumundan yeni tahliye edilmiş bir tutuklu olarak tanıtan ihbarcı, işçi koğuşunda kaldığını ve bütün koğuşlara yemek, ekmek, kantin ürünü ve erzak dağıttığını belirtti. İhbarcı, Kâşif Kozinoğlu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybetmediğini, zehirlendiğini iddia etti.
SORUŞTURMADA 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Geçtiğimiz günlerde, aralarında dönemin sağlık personelinin de bulunduğu 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2 sağlık personeli ile 1 gazeteci tutuklandı.
Kozinoğlu'nun mezarında gerçekleştirilen feth-i kabir işleminin ardından alınan örneklerin incelenmesine de başlandı.