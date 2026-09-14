-°C
CANLI YAYIN

Kâşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde gizemli e-posta: Savcılık “Esmer Melek” rumuzlu ihbarcının peşinde

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Kâşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde gizemli e-posta: Savcılık “Esmer Melek” rumuzlu ihbarcının peşinde

MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kâşif Kozinoğlu’nun Silivri Cezaevi’ndeki şüpheli ölümüne ilişkin dosyaya giren e-posta yazışmaları ortaya çıktı. Kendisini cezaevinden tahliye edilen bir tutuklu olarak tanıtan “Esmer Melek” rumuzlu ihbarcı, Kozinoğlu’nun kalp krizi geçirmediğini ve zehirlendiğini öne sürdü.

MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kâşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir ihbar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren e-posta yazışmaları, savcılığı "Esmer Melek" rumuzlu ihbarcının izine götürdü.

Kâşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde gizemli e-posta: Savcılık “Esmer Melek” rumuzlu ihbarcının peşinde - 1

Kendisini Silivri 1 No'lu Ceza İnfaz Kurumundan yeni tahliye edilmiş bir tutuklu olarak tanıtan ihbarcı, işçi koğuşunda kaldığını ve bütün koğuşlara yemek, ekmek, kantin ürünü ve erzak dağıttığını belirtti. İhbarcı, Kâşif Kozinoğlu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybetmediğini, zehirlendiğini iddia etti.

Kâşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde gizemli e-posta: Savcılık “Esmer Melek” rumuzlu ihbarcının peşinde - 2

SORUŞTURMADA 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Geçtiğimiz günlerde, aralarında dönemin sağlık personelinin de bulunduğu 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2 sağlık personeli ile 1 gazeteci tutuklandı.

Kozinoğlu'nun mezarında gerçekleştirilen feth-i kabir işleminin ardından alınan örneklerin incelenmesine de başlandı.

Kâşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde gizemli e-posta: Savcılık “Esmer Melek” rumuzlu ihbarcının peşinde - 3

"YEMEK VE ERZAK DAĞITIMI YAPIYORDUM"

Kendisini Silivri 1 No'lu Cezaevinden yeni tahliye edilmiş bir tutuklu olarak tanıtan ihbarcı, işçi koğuşunda kaldığını ve tüm koğuşlara yemek ile kantin erzakı dağıtımı yaptığını belirtti.

Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili dosyayı yeniden açan ve soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, "Esmer Melek" rumuzunu kullanan ihbarcının kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Kâşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde gizemli e-posta: Savcılık “Esmer Melek” rumuzlu ihbarcının peşinde - 4

DAVA DOSYASINA GİREN İLK E-POSTA

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre ihbarcının ilk e-postası, 27 Nisan 2012 saat 19.26'da gönderildi. Mesaj, "Melek melek" adıyla kullanılan "esmer_melek_istanbul@hotmail.com" adresinden, o dönemde Kozinoğlu ailesinin avukatlığını yapan Tuğçe Duygu Köksal'a iletildi.

Kâşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde gizemli e-posta: Savcılık “Esmer Melek” rumuzlu ihbarcının peşinde - 5

İhbarcının e-postasında şu ifadeler yer aldı:

"Duygu hanım ben Silivri ceza evinden yeni tahliye oldum bir konuyu sizinle özel konuşmak istedim ama siz umursamadınız. Konu cezaevinde ölen (öldürülen) Kaşif Kozinoğlu'yla ilgili.

Ölümünün kalp krizi değil de zehirlenerek öldüğü bunu elimdeki delil ve incelemelerimle gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum ama siz duyarsız kaldınız kim olsa sizin yerinizde bu olayla bizzat ilgilenirdi aslı olsun olmasın nede olsa ölen kişi büyük bir devlet adamı ve ilgi çekmeyecek bir olay değil ama nedense siz savruk baktınız.

Neyse ben bazı olaylar açığa çıkar umuduyla sizi rahatsız etmiştim bu olay inanın basit bir kalp krizi değil ve bunu yapanlar unuttular bile onlar için basit sayıldı böyle bir insanın ölümü eğer yine de ilginizi çekerse ben her şeyi açık açık anlatmaya hazırız yalnızca size ve ailesine"

Kâşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde gizemli e-posta: Savcılık “Esmer Melek” rumuzlu ihbarcının peşinde - 6

AVUKATI YANITLADI: "DELİLLERİNİZ VARSA BÜROMUZA GELİN"

Avukat Tuğçe Duygu Köksal, söz konusu e-postaya 3 Mayıs 2012 saat 18.29'da yanıt verdi.

Köksal, cevabında şu ifadeleri kullandı:

"Size ait olmadığı belli olan ve sonradan yaratılmış bir e-mail adresinden göndermiş olduğunuz e-mailinizde isminizi vermemiş ve sadece 'Silivri cezaevinden yeni tahliye oldum' demişsiniz.

Güvenlik nedeniyle kimliğinizi açıklamaktan çekindiğinizi ifade ediyorsunuz ancak Kaşif Kozinoğlu ile aynı koğuşta kalmadığınız, onunla aynı ortamda bulunmadığınız aşikar...

Bizim savcılık makamına somut veri sunabilmemiz için dedikodu ya da şüpheye değil, görüşe ve somut veriye dayalı delilleriniz var ise sizinle görüşmemiz elbette her zaman mümkündür.

Bu hususları bizimle paylaşmak üzere büromuza gelmenizi ya da bu hususları ihbar olarak detaylı biçimde tarafımıza göndermenizi rica ederiz."

Kâşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde gizemli e-posta: Savcılık “Esmer Melek” rumuzlu ihbarcının peşinde - 7

İHBARCIDAN AYNI GÜN YENİ E-POSTA

Avukat Köksal'ın mesajına ihbarcıdan aynı gün, saat 21.49'da cevap geldi. İhbarcı, ikinci e-postasında şunları kaydetti:

"Sayın Duygu hanım ben Silivri 1 nolu ceza infaz evinden tahliye oldum.

Orada Kaşif beyle evet aynı koğuşta değildik ama ben kendim işçi koğuşunda kalıyordum. Bütün 1 No'lunun koğuşlarına işçi koğuşu olarak hizmet verilir yemek dağıtımı, ekmek dağıtımı, kantin, erzak bunları işçi koğuşu yapmak ben de bunlardan biriydim.

İsmimi açıklamamın sebebi kendimi riske atmamak ama bu ortaya atılan bir asparagas haber değil gerçek bir vakadır... buna inanınki KAŞİF BEY ASLA VE ASLA KALP KRİZİ DEĞİL..."

Kâşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde gizemli e-posta: Savcılık “Esmer Melek” rumuzlu ihbarcının peşinde - 8

SON ZAMANLARINDA KONSERVE YEDİĞİ İDDİASI

İhbarcının avukatlık bürosu yerine dışarıda buluşmakta ısrar etmesi üzerine görüşme gerçekleştirilmedi. Kozinoğlu ailesinin avukatları Taner Serim ve Tuğçe Duygu Köksal, 11 Mayıs 2012'de Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak soruşturmanın genişletilmesini istedi.

Soruşturma dosyasındaki telefon görüşmesi dökümlerinde, Kâşif Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarının beyanlarına da yer verildi. Bu beyanlara göre Kozinoğlu'nun cezaevinde verilen yemekleri yemek istemediği, zehirlenme korkusuyla cezaevi yemekleri yerine konserve tüketmeye başladığı belirtildi.

Kâşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde gizemli e-posta: Savcılık “Esmer Melek” rumuzlu ihbarcının peşinde - 9

AVUKATLARDAN IP VE KAMERA KAYDI TALEBİ

Sabah'ın haberine göre, avukatlar, ihbarcının yemek dağıtımı yapan işçi koğuşundan yeni tahliye edilen kişiler arasından tespit edilmesini istedi.

Başvuruda ayrıca e-postanın gönderildiği IP adresinin ve internet kafelere ait kamera kayıtlarının araştırılması talep edildi. Dilekçenin bir örneğinin, takipsizlik kararına yapılan itiraz dosyasıyla birleştirilmek üzere Çorlu Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi istendi.

Kaşif Kozinoğlu dosyasında FETÖ iziKaşif Kozinoğlu dosyasında FETÖ izi KAŞİF KOZİNOĞLU DOSYASINDA FETÖ İZİ
Kozinoğlu dosyasında Kurtlar Vadisi Pusu detayı!Kozinoğlu dosyasında Kurtlar Vadisi Pusu detayı! KOZİNOĞLU DOSYASINDA KURTLAR VADİSİ PUSU DETAYI!
Mezar açıldı! Kefen sağlam, yumuşak doku bulunduMezar açıldı! Kefen sağlam, yumuşak doku bulundu MEZAR AÇILDI! KEFEN SAĞLAM, YUMUŞAK DOKU BULUNDU

#Kâşif Kozinoğlu #Silivri Cezaevi
Evlilik hazırlığındaki çiftlere dev destek: Yüzde 40'a varan indirim ve ücretsiz hizmetler devrede
Sonraki Haber
Evlilik hazırlığındaki çiftlere dev destek: Yüzde 40'a varan indirim ve ücretsiz hizmetler devrede
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın