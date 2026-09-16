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Ette lezzet değişiyor! Döner, sucuk ve kıymada yeni dönem: Kasapta hazır kıyma devri bitti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ette lezzet değişiyor! Döner, sucuk ve kıymada yeni dönem: Kasapta hazır kıyma devri bitti

Et ve et ürünlerinde üretim ile satış standartlarını değiştiren yeni dönem başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemeyle dönerden sucuğa, kıymadan köfte ve burgere, pastırmadan kavurmaya kadar birçok üründe yeni kriterler belirlendi. Yeni kurallarla bazı bileşenlerin kullanımına yasak getirilirken ürünlerdeki yağ, tuz ve protein oranları için de yeni sınırlar çizildi. Etiketleme kuralları yeniden düzenlenirken sektörün yeni şartlara uyum sağlaması için 31 Mart 2027 tarihine kadar süre tanındı.

Et ve et ürünlerinde üretim ile satış standartlarını değiştiren yeni dönem başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemeyle dönerden sucuğa, kıymadan köfte ve burgere, pastırmadan kavurmaya kadar birçok üründe yeni kriterler belirlendi. Yeni kurallarla bazı bileşenlerin kullanımına yasak getirilirken ürünlerdeki yağ, tuz ve protein oranları için de yeni sınırlar çizildi. Etiketleme kuralları yeniden düzenlenirken sektörün yeni şartlara uyum sağlaması için 31 Mart 2027 tarihine kadar süre tanındı.

Tarım ve Orman Bakanlığının et ve et ürünlerinin üretiminden tüketiciye sunulmasına kadar birçok alanı kapsayan yeni düzenlemesi yürürlüğe girdi. 16 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği ile önceki düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Yeni tebliğ kapsamında özellikle döner, sucuk, köfte, burger, kıyma, pastırma ve kavurma gibi yaygın tüketilen ürünlerin içeriğinde kullanılabilecek bileşenler yeniden düzenlendi. Protein, yağ ve tuz oranlarına ilişkin kriterler değiştirilirken tüketicinin ürün içeriği hakkında daha açık bilgi edinmesini sağlayacak yeni etiketleme şartları da getirildi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

DÖNER ÜÇ FARKLI GRUBA AYRILDI

Düzenlemenin öne çıkan başlıklarından biri döner oldu. Yeni tebliğe göre dönerler "yaprak döner", "kıyma döner" ve "yaprak-kıyma döner" olmak üzere üç ayrı grupta sınıflandırılacak. Kıyma dönerde kullanılan kırmızı et kıymasının oranı yüzde 90'ı aşamayacak. Üründe ayrıca en az yüzde 10 oranında yaprak haline getirilmiş çiğ kırmızı et bulunacak. Yaprak-kıyma dönerde ise yaprak et oranı en az yüzde 60, kıyma oranı da en fazla yüzde 40 olacak. Bu sınıflandırmayla farklı içeriklere sahip dönerlerin hangi ürün grubunda yer aldığının tüketici tarafından daha kolay anlaşılması amaçlanıyor.

YAĞ VE TUZ ORANINA SINIR GETİRİLDİ

Dönerde kullanılacak etin yanı sıra yağ ve tuz miktarları da yeni kriterlere bağlandı. Buna göre dönerdeki yağ oranı yüzde 25'i geçemeyecek. Tuz miktarı ise en fazla yüzde 2 olacak. Toplam et proteini oranı da en az yüzde 12 olmak zorunda olacak. Böylece ürünün et içeriğinin belirlenen seviyenin altında kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni düzenlemeyle dönerin içeriğinde kullanılabilecek maddelere ilişkin önemli sınırlamalar da getirildi. Döner üretiminde fıstık ve peynir bileşen olarak kullanılamayacak. Yaprak dönerde ise diyet lifi kullanımına izin verilmeyecek. Süt, yoğurt ve yumurtadan gelen proteinler dışında protein tozları, protein hidrolizatları ve benzeri azot kaynakları döner üretiminde kullanılamayacak. Ayrıca nişasta ve soya ürünleri gibi dolgu maddelerinin dönerin içeriğine eklenmesine izin verilmeyecek. Baharatlardan doğal yollarla gelebilecek nişasta ve bitkisel protein için ise yüzde 1 sınırı uygulanacak. Bu maddelerin toplam oranı yüzde 1'in üzerine çıkamayacak.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

SUCUK VE DÖNER TÜTSÜLENEMEYECEK

Tebliğle yalnızca ürün içeriklerinde değil, üretim yöntemlerinde de değişikliğe gidildi. Yeni kurallara göre sucuk, pastırma, kavurma, kırmızı et döneri ve kanatlı eti dönerinde tütsüleme işlemi yapılamayacak. Böylelikle söz konusu ürünlerin üretim yöntemlerinde de belirli standartların uygulanması sağlanacak. Dönerin hangi türde üretildiğinin tüketici tarafından açıkça görülebilmesi için etiketleme kuralları da değiştirildi. Ürünün çeşidine göre etikette "yaprak", "kıyma" veya "yaprak-kıyma" ifadelerinden biri açıkça bulunacak. Dönerin çeşidini gösteren bu ifadeler, ürün isminden farklı veya daha az dikkat çekici şekilde kullanılamayacak. İfade, ürün adıyla aynı renk ve aynı yazı karakteriyle etikette yer alacak. Böylece tüketici, aldığı dönerin yaprak etten, kıymadan veya iki et türünün birleşiminden üretilip üretilmediğini etiketten görebilecek.

KÖFTE VE BURGER İÇİN DE YENİ KRİTERLER

Düzenleme kapsamında kıymadan hazırlanan köfte, burger ve benzeri hazırlanmış kırmızı et karışımlarının standartları da değiştirildi. Bu ürünlerde toplam et proteini oranı en az yüzde 10 olacak. Yağ oranı yüzde 25'i, tuz oranı ise yüzde 2'yi aşamayacak. Protein tozu, protein hidrolizatı ve soya ürünleri gibi dolgu amacıyla kullanılabilecek maddelerin eklenmesine izin verilmeyecek. Köfte ve burgerde ekmek, galeta unu ve baharat gibi bileşenlerden kaynaklanabilecek nişasta ve bitkisel protein miktarı ise yüzde 5 ile sınırlandırılacak.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

SUCUKTA EN AZ YÜZDE 15 ET PROTEİNİ

Yeni düzenlemeyle sucuk üretimine ilişkin kriterler de yeniden belirlendi. Sucukta toplam et proteini oranı en az yüzde 15 olacak. Et proteinindeki kolajen bağ doku proteini miktarı, toplam et proteininin yüzde 20'sinden fazla olamayacak. Sucuktaki nem ve yağ miktarının protein oranıyla ilişkisine yönelik yeni teknik kriterler uygulanırken ürünün pH değeri de en fazla 5,4 olacak.

ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUĞA AYRI STANDART

Isıl işlem uygulanmış sucuklar için ise klasik sucuktan farklı kriterler belirlendi. Bu ürünlerde toplam et proteini oranı en az yüzde 13 olacak. Kolajen bağ doku proteininin toplam et proteinine oranı da en fazla yüzde 25 olabilecek. Böylelikle sucuk ile ısıl işlem görmüş sucuk arasındaki üretim kriterleri daha belirgin hale getirilecek. Tebliğ kapsamında pastırmanın üretim kriterlerinde de yeni sınırlar bulunuyor. Pastırmanın çemen hariç nem oranı yüzde 50'yi aşamayacak. Üründeki çemen miktarı ise en fazla yüzde 10 olabilecek. Çemeni sıyrılarak satışa çıkarılan pastırmaların etiketlerinde ayrıca "Çemeni sıyrılmıştır." ifadesinin bulunması zorunlu olacak. Kavurma ve kıyma kavurmada da yağ, tuz ve nem miktarlarına üst sınır getirildi. Bu ürünlerde nem oranı en fazla yüzde 45, tuz oranı en fazla yüzde 3, yağ oranı ise en fazla yüzde 30 olacak. Kavurma ve kıyma kavurmaya ayrıca gıda katkı maddesi eklenemeyecek.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

KANATLI KIYMA YALNIZCA DONDURULMUŞ OLARAK SATILACAK

Tavuk ve diğer kanatlı hayvanların etlerinden elde edilen ürünlere yönelik de yeni hükümler getirildi. Kanatlı kıyma ve kanatlı kıyma kullanılarak hazırlanan et karışımları yalnızca dondurulmuş olarak piyasaya arz edilebilecek. Kanatlı etinden hazırlanan köfte ve burgerlerde toplam et proteini oranı en az yüzde 10 olacak. Bu ürünlerde yağ oranı ise yüzde 15'i aşamayacak. Kanatlı eti döneri için de yağ, tuz ve protein kriterleri belirlendi. Yağ oranı en fazla yüzde 15, tuz oranı en fazla yüzde 2 olacak. Toplam et proteini oranı ise en az yüzde 14 olarak uygulanacak. Böylece tavuk ve diğer kanatlı etlerinden üretilen dönerlerde protein, yağ ve tuz miktarlarına ilişkin ortak standartlar oluşturulacak.

HAYVANSAL YAĞIN TÜRÜ ETİKETTE YER ALACAK

Yeni tebliğ, ürünlerin etiketlerinde tüketiciye verilecek bilgileri de genişletti. Emülsifiye et ürünlerinin üretiminde baş eti kullanılması durumunda ambalaj üzerinde "Baş eti içerir." ifadesi yer alacak. Mekanik olarak ayrılmış kanatlı eti kullanılan ürünlerde de bu bilgi hem ürün etiketinde hem bileşenler listesinde belirtilecek. Hayvansal yağlara ilişkin de yeni bir uygulama hayata geçirilecek. Üründe kullanılan yağın hangi hayvan türünden elde edildiği, içindekiler bölümünde açıkça belirtilecek. Bu düzenlemeyle tüketicinin satın aldığı üründeki etin yanı sıra kullanılan hayvansal yağın kaynağını da görebilmesi sağlanacak.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

İŞLETMELER İÇİN SON TARİH 31 MART 2027

Yeni tebliğin yürürlüğe girmesiyle et ve et ürünleri sektöründe geçiş dönemi de başladı. Üretici ve işletmelerin ürünlerini yeni içerik, üretim ve etiketleme kriterlerine uygun hale getirmeleri gerekecek. Bunun için sektöre 31 Mart 2027'ye kadar süre verildi. Bu tarihten sonra piyasaya arz edilen ürünlerin yeni tebliğde belirlenen şartları karşılaması gerekecek. Düzenlemeyle başta döner, sucuk, köfte ve burger olmak üzere işlenmiş et ürünlerinde standartların daha belirgin hale getirilmesi ve tüketicinin satın aldığı ürünün içeriğine ilişkin daha açık ve ayrıntılı bilgiye ulaşması amaçlanıyor.

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#Döner #Kıyma #Et
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