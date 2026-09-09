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Gıda fiyatlarında yeni yol haritası: Maliyeti düşürecek adımlar için düğmeye basıldı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) gıda fiyatlarında istikrarın sağlanmasına yönelik önemli adımlar yer aldı. Tarımsal üretimde maliyet baskılarını azaltacak yapısal dönüşümlerin hızlandırılması, yerli tarımsal girdi kapasitesinin artırılması ve kaliteli gıdaya makul fiyatlarla erişimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Gıda fiyatlarında yeni yol haritası: Maliyeti düşürecek adımlar için düğmeye basıldı 1

2027-2029 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program'da (OVP), gıda arz güvenliği ve fiyat istikrarına yönelik hedefler belirlendi. Son dönemde değişim gösteren gıda fiyatlarının hedeflerle uyumlu bir seyir izlemesi için çalışmalar yürütülecek. Bu kapsamda gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesi, tarımsal verimliliğin ve katma değerin artırılması ile kaliteli gıdaya makul fiyatlarla erişimin sağlanması öncelikler arasında yer alıyor.

Bu hedefler doğrultusunda dış ticaret ve destekleme politikaları bütüncül bir çerçevede uygulanacak. Tarımsal üretim süreçlerinde maliyet baskılarını azaltacak yapısal dönüşüm adımları hızlandırılarak gıda fiyatlarındaki oynaklık düşürülecek.

Gıda fiyatlarında yeni yol haritası: Maliyeti düşürecek adımlar için düğmeye basıldı 2

DÜŞÜK GELİRLİ KESİMLER DESTEKLENECEK

Fiyat istikrarına katkının güçlendirilmesiyle gıda harcamalarının hanehalkı bütçesi üzerindeki yükünün azaltılması ve özellikle düşük gelirli kesimlerin refahının desteklenmesi hedefleniyor.

Gıda ve tarımsal ürünlerde kısa ve uzun dönemli arz-talep dengeleri ile ihracat ve ithalat değişimleri, dağıtım zincirindeki gelişmelerin fiyatlara etkileri erken uyarı yaklaşımıyla izlenecek.

Gıda fiyatlarında yeni yol haritası: Maliyeti düşürecek adımlar için düğmeye basıldı 3

Fiyat istikrarının desteklenmesi amacıyla ilgili kurumlarla eş güdüm içinde maliye ve dış ticaret politikaları uygulanmaya devam edecek.

Gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla stratejik tarım ürünlerinde arz-talep dengesi, yeterlilik düzeyleri, su kısıtı ve bölgesel üretim potansiyelleri dikkate alınarak üretim planlaması sürdürülecek.

Gıda fiyatlarında yeni yol haritası: Maliyeti düşürecek adımlar için düğmeye basıldı 4

TARIMSAL GİRDİLERDE YERLİ ÜRETİM ARTIRILACAK

Gıda arz güvenliğinin ve tarımsal dayanıklılığın güçlendirilmesi amacıyla veri altyapısı, üretim planlaması ve stratejik tarımsal girdilerde yerli kapasite geliştirilecek.

Verimlilik, kaynak etkinliği ve iklim değişikliğine uyumu destekleyen yenilikçi üretim modelleriyle tarımsal üretim altyapısı güçlendirilecek.

Gıda fiyatlarında yeni yol haritası: Maliyeti düşürecek adımlar için düğmeye basıldı 5

Genel Tarım Sayımı sonuçları esas alınarak tarım envanterinin güncellenmesi sağlanacak. Tarımsal veri ve istatistik altyapısı için veri toplama ve yönetim standartları geliştirilecek.

Tarımsal AR-GE ve yenilik ekosistemi güçlendirilerek yerli genetik kaynakların korunması, ıslahı ve geliştirilmesi desteklenecek.

Gıda fiyatlarında yeni yol haritası: Maliyeti düşürecek adımlar için düğmeye basıldı 6

İklim değişikliğine dayanıklı, yüksek verimli ve uluslararası rekabet gücüne sahip bitki çeşitleri ile hayvan genetik materyallerinin geliştirilmesine destek verilecek.

Gübre, bitki koruma ürünleri, aşı ve benzeri temel tarımsal girdilerde arz güvenliğini sağlamak amacıyla yerli üretim kapasitesi artırılacak.

Gıda fiyatlarında yeni yol haritası: Maliyeti düşürecek adımlar için düğmeye basıldı 7

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM MODELLERİ YAYGINLAŞTIRILACAK

Tarımsal üretimde verimlilik, kalite ve kaynak kullanım etkinliğinin artırılması amacıyla dijitalleşme, yapay zeka ve hassas tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak.

Üretimin izlenmesi, verim tahmini ile hastalık ve zararlıların erken tespitine yönelik karar destek ve izleme sistemleri geliştirilecek.

Gıda fiyatlarında yeni yol haritası: Maliyeti düşürecek adımlar için düğmeye basıldı 8

Tarıma dayalı sanayinin ham madde ihtiyacının öngörülebilir ve sürdürülebilir şekilde karşılanması amacıyla sözleşmeli üretim modelleri artırılacak.

Tarımsal üretimde verimlilik ve rekabet gücünün yükseltilmesi için üretim, işleme ve lojistik altyapısının bütünleşik olarak planlandığı organize tarım bölgeleri yaygınlaştırılacak.

Gıda fiyatlarında yeni yol haritası: Maliyeti düşürecek adımlar için düğmeye basıldı 9

Bu bölgelerde jeotermal ve yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımıyla kaynak ve enerji verimliliği desteklenecek.

Ayrıca iklim değişikliğine uyumun güçlendirilmesi ve doğal kaynaklar üzerindeki baskının azaltılması amacıyla toprak sağlığını, su kullanım etkinliğini ve karbon tutumunu artıran onarıcı ve düşük karbonlu üretim modellerine ağırlık verilecek.

Gıda fiyatlarında yeni yol haritası: Maliyeti düşürecek adımlar için düğmeye basıldı 10
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