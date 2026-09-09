Gıda fiyatlarında yeni yol haritası: Maliyeti düşürecek adımlar için düğmeye basıldı

2027-2029 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program'da (OVP), gıda arz güvenliği ve fiyat istikrarına yönelik hedefler belirlendi. Son dönemde değişim gösteren gıda fiyatlarının hedeflerle uyumlu bir seyir izlemesi için çalışmalar yürütülecek. Bu kapsamda gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesi, tarımsal verimliliğin ve katma değerin artırılması ile kaliteli gıdaya makul fiyatlarla erişimin sağlanması öncelikler arasında yer alıyor.

Bu hedefler doğrultusunda dış ticaret ve destekleme politikaları bütüncül bir çerçevede uygulanacak. Tarımsal üretim süreçlerinde maliyet baskılarını azaltacak yapısal dönüşüm adımları hızlandırılarak gıda fiyatlarındaki oynaklık düşürülecek.