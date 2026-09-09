Gıda fiyatlarında yeni yol haritası: Maliyeti düşürecek adımlar için düğmeye basıldı
2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) gıda fiyatlarında istikrarın sağlanmasına yönelik önemli adımlar yer aldı. Tarımsal üretimde maliyet baskılarını azaltacak yapısal dönüşümlerin hızlandırılması, yerli tarımsal girdi kapasitesinin artırılması ve kaliteli gıdaya makul fiyatlarla erişimin güçlendirilmesi hedefleniyor.
2027-2029 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program'da (OVP), gıda arz güvenliği ve fiyat istikrarına yönelik hedefler belirlendi. Son dönemde değişim gösteren gıda fiyatlarının hedeflerle uyumlu bir seyir izlemesi için çalışmalar yürütülecek. Bu kapsamda gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesi, tarımsal verimliliğin ve katma değerin artırılması ile kaliteli gıdaya makul fiyatlarla erişimin sağlanması öncelikler arasında yer alıyor.
Bu hedefler doğrultusunda dış ticaret ve destekleme politikaları bütüncül bir çerçevede uygulanacak. Tarımsal üretim süreçlerinde maliyet baskılarını azaltacak yapısal dönüşüm adımları hızlandırılarak gıda fiyatlarındaki oynaklık düşürülecek.
DÜŞÜK GELİRLİ KESİMLER DESTEKLENECEK
Fiyat istikrarına katkının güçlendirilmesiyle gıda harcamalarının hanehalkı bütçesi üzerindeki yükünün azaltılması ve özellikle düşük gelirli kesimlerin refahının desteklenmesi hedefleniyor.
Gıda ve tarımsal ürünlerde kısa ve uzun dönemli arz-talep dengeleri ile ihracat ve ithalat değişimleri, dağıtım zincirindeki gelişmelerin fiyatlara etkileri erken uyarı yaklaşımıyla izlenecek.
Fiyat istikrarının desteklenmesi amacıyla ilgili kurumlarla eş güdüm içinde maliye ve dış ticaret politikaları uygulanmaya devam edecek.
Gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla stratejik tarım ürünlerinde arz-talep dengesi, yeterlilik düzeyleri, su kısıtı ve bölgesel üretim potansiyelleri dikkate alınarak üretim planlaması sürdürülecek.
TARIMSAL GİRDİLERDE YERLİ ÜRETİM ARTIRILACAK
Gıda arz güvenliğinin ve tarımsal dayanıklılığın güçlendirilmesi amacıyla veri altyapısı, üretim planlaması ve stratejik tarımsal girdilerde yerli kapasite geliştirilecek.
Verimlilik, kaynak etkinliği ve iklim değişikliğine uyumu destekleyen yenilikçi üretim modelleriyle tarımsal üretim altyapısı güçlendirilecek.
Genel Tarım Sayımı sonuçları esas alınarak tarım envanterinin güncellenmesi sağlanacak. Tarımsal veri ve istatistik altyapısı için veri toplama ve yönetim standartları geliştirilecek.
Tarımsal AR-GE ve yenilik ekosistemi güçlendirilerek yerli genetik kaynakların korunması, ıslahı ve geliştirilmesi desteklenecek.